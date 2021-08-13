https://tr.sputniknews.com/20210813/borrell-yunanistan-ve-turkiyedeki-yanginlar-iklim-degisikliginin-keskin-hatirlaticilari-1047988049.html

Borrell: Yunanistan ve Türkiye’deki yangınlar, iklim değişikliğinin keskin hatırlatıcıları

Borrell: Yunanistan ve Türkiye’deki yangınlar, iklim değişikliğinin keskin hatırlatıcıları

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Yunanistan ve Türkiye’deki son dönemde görülen yangınlar ile Belçika ve Almanya’daki... 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T05:22+0300

2021-08-13T05:22+0300

2021-08-13T05:22+0300

dünya

türkiye

yunanistan

orman yangını

iklim değişikliği

avrupa birliği

josep borrell

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) 9 Ağustos’ta hazırladığı yeni raporunun, iklim değişikliğinin insanlığı ne kadar tehdit ettiğinin altını çizdiğini belirtti.Almanya ve Belçika’daki sellerin, Yunanistan, Türkiye ya da Kuzey Amerika’nın batı sahilindeki yangınların tehdidin ciddiyetinin 'keskin hatırlatıcıları' olduğunu ifade eden Borrell, IPCC raporunun sera gazı emisyonlarını kesmenin mutlak aciliyetini gösterdiğini kaydetti.Borrell, "Başlıca jeopolitik sonuçlarıyla iklim değişikliği, insanlık tarihindeki tek ve en tehdit edici güvenlik sorunudur" değerlendirmesinde bulunarak, gelecek 10 yılın, 2015 Paris Anlaşması’nın gerektirdiği gibi, küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutmak için belirleyici olacağına işaret etti.Yeni hedefin küresel etkileri olacakYeni iklim yasasına da atıfta bulunan Borrell, AB’nin sera gazı emisyonu azaltma hedefini 1990’daki yüzde 40’tan 2030’da yüzde 55’e çıkardığını hatırlattı.Borrell, "Zor bir görev olacak. AB’nin sera gazı emisyonları, 2019 itibarıyla 1990’dan bu yana yüzde 24 düşmüştü. Bu, yalnızca 2020’lerde emisyonlarımızı önceki 30 yılda yaptığımızdan daha fazla azaltmamız gerektiği anlamına geliyor" ifadelerini kullanarak, yeni hedefin küresel etkilerinin de olacağını ifade etti.

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türkiye, yunanistan, orman yangını, iklim değişikliği, avrupa birliği, josep borrell