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https://tr.sputniknews.com/20210813/borrell-yunanistan-ve-turkiyedeki-yanginlar-iklim-degisikliginin-keskin-hatirlaticilari-1047988049.html
Borrell: Yunanistan ve Türkiye’deki yangınlar, iklim değişikliğinin keskin hatırlatıcıları
Borrell: Yunanistan ve Türkiye’deki yangınlar, iklim değişikliğinin keskin hatırlatıcıları
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Yunanistan ve Türkiye’deki son dönemde görülen yangınlar ile Belçika ve Almanya’daki... 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T05:22+0300
2021-08-13T05:22+0300
dünya
türkiye
yunanistan
orman yangını
iklim değişikliği
avrupa birliği
josep borrell
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) 9 Ağustos’ta hazırladığı yeni raporunun, iklim değişikliğinin insanlığı ne kadar tehdit ettiğinin altını çizdiğini belirtti.Almanya ve Belçika’daki sellerin, Yunanistan, Türkiye ya da Kuzey Amerika’nın batı sahilindeki yangınların tehdidin ciddiyetinin 'keskin hatırlatıcıları' olduğunu ifade eden Borrell, IPCC raporunun sera gazı emisyonlarını kesmenin mutlak aciliyetini gösterdiğini kaydetti.Borrell, "Başlıca jeopolitik sonuçlarıyla iklim değişikliği, insanlık tarihindeki tek ve en tehdit edici güvenlik sorunudur" değerlendirmesinde bulunarak, gelecek 10 yılın, 2015 Paris Anlaşması’nın gerektirdiği gibi, küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutmak için belirleyici olacağına işaret etti.Yeni hedefin küresel etkileri olacakYeni iklim yasasına da atıfta bulunan Borrell, AB’nin sera gazı emisyonu azaltma hedefini 1990’daki yüzde 40’tan 2030’da yüzde 55’e çıkardığını hatırlattı.Borrell, "Zor bir görev olacak. AB’nin sera gazı emisyonları, 2019 itibarıyla 1990’dan bu yana yüzde 24 düşmüştü. Bu, yalnızca 2020’lerde emisyonlarımızı önceki 30 yılda yaptığımızdan daha fazla azaltmamız gerektiği anlamına geliyor" ifadelerini kullanarak, yeni hedefin küresel etkilerinin de olacağını ifade etti.
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türkiye, yunanistan, orman yangını, iklim değişikliği, avrupa birliği, josep borrell

Borrell: Yunanistan ve Türkiye’deki yangınlar, iklim değişikliğinin keskin hatırlatıcıları

05:22 13.08.2021
© REUTERS / John ThysJosep Borrell
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© REUTERS / John Thys
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Yunanistan ve Türkiye’deki son dönemde görülen yangınlar ile Belçika ve Almanya’daki sellerin iklim değişikliği tehdidinin 'keskin hatırlatıcıları' olduğunu söyledi.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) 9 Ağustos’ta hazırladığı yeni raporunun, iklim değişikliğinin insanlığı ne kadar tehdit ettiğinin altını çizdiğini belirtti.
Almanya ve Belçika’daki sellerin, Yunanistan, Türkiye ya da Kuzey Amerika’nın batı sahilindeki yangınların tehdidin ciddiyetinin 'keskin hatırlatıcıları' olduğunu ifade eden Borrell, IPCC raporunun sera gazı emisyonlarını kesmenin mutlak aciliyetini gösterdiğini kaydetti.
Borrell, "Başlıca jeopolitik sonuçlarıyla iklim değişikliği, insanlık tarihindeki tek ve en tehdit edici güvenlik sorunudur" değerlendirmesinde bulunarak, gelecek 10 yılın, 2015 Paris Anlaşması’nın gerektirdiği gibi, küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutmak için belirleyici olacağına işaret etti.

Yeni hedefin küresel etkileri olacak

Yeni iklim yasasına da atıfta bulunan Borrell, AB’nin sera gazı emisyonu azaltma hedefini 1990’daki yüzde 40’tan 2030’da yüzde 55’e çıkardığını hatırlattı.
Borrell, "Zor bir görev olacak. AB’nin sera gazı emisyonları, 2019 itibarıyla 1990’dan bu yana yüzde 24 düşmüştü. Bu, yalnızca 2020’lerde emisyonlarımızı önceki 30 yılda yaptığımızdan daha fazla azaltmamız gerektiği anlamına geliyor" ifadelerini kullanarak, yeni hedefin küresel etkilerinin de olacağını ifade etti.
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