Bozkurt'taki selden yeni görüntü

Bozkurt'ta dere taşarken yaşananlar kameralara yansıdı. İlçede yağış sonrası yükselen dere önüne ne kattıysa götürdü. Dere yatağında biriken tomrukların ilerleyişi ilçeden geçen köprüde durdu. Ancak su engel tanımadı, seyrine yatağın dışından devam etti.Suyun kenarındakiler faciadan böyle kaçtı. Kıyıda temizlik yapan iş makinesi operatörü de üzerine gelen sudan kurtulamayacağını anlayınca o da gaza basarak ayrıldı. O korku dolu anlar çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
Kastamonu'da yaralar sarılırken selin ilk anlarına dair de yeni görüntüler ortaya çıkıyor. Son görüntü Bozkurt'taki facianın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Selin sürüklediği tomruklar köprüyü tıkayınca su bir anda ilçeye taştı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Bozkurt'ta dere taşarken yaşananlar kameralara yansıdı.
İlçede yağış sonrası yükselen dere önüne ne kattıysa götürdü. Dere yatağında biriken tomrukların ilerleyişi ilçeden geçen köprüde durdu. Ancak su engel tanımadı, seyrine yatağın dışından devam etti.
Suyun kenarındakiler faciadan böyle kaçtı. Kıyıda temizlik yapan iş makinesi operatörü de üzerine gelen sudan kurtulamayacağını anlayınca o da gaza basarak ayrıldı. O korku dolu anlar çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.