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https://tr.sputniknews.com/20210813/britney-spearsin-babasi-vasilikten-cekiliyor-1047988412.html
Britney Spears'in babası vasilikten çekiliyor
Britney Spears'in babası vasilikten çekiliyor
Pop yıldızı Britney Spears’in babası Jamie Spears, vasiliğinin askıya alınması için açılan davada mahkemeye kızının vasiliğinden çekilmeyi planladığını... 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T05:56+0300
2021-08-13T06:02+0300
yaşam
abd
britney spears
dava
jamie spears
vasilik
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ABD’li pop yıldızı Britney Spears'in babası babası Jamie Spears, kızının vasiliğinden çekileceğini açıkladı. Spears, mahkemeye verdiği dilekçede, vasilikten alınması için herhangi bir neden bulunmadığını ancak Spears'in malvarlığının adli denetimi gibi bekleyen birkaç konunun çözüme kavuşmasının ardından vasilikten ayrılacağını söyledi.'Geçen 13 yılı soruşturmaya devam edeceğiz'Britney Spears’in avukatı Matthew Rosengart ise bir açıklama yaparak, gelişmeden memnun olduğunu ancak Jamie Spears'in çekilmek için zaman kaybetmemesi gerektiğini söyledi. Rosengart, "Bay Spears'in kızının üzerinden milyonlarca dolar kazandığı geçtiğimiz 13 yılı soruşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.2008'de babasına vasilik verilmişti2008 yılında Britney Spears zihinsel sağlığından endişe duyularak hastaneye yatırılmış, malvarlığını, kariyerini ve kararlarını kontrol etmek üzere babasına vasilik verilmişti.Babasının vasiliğinin iptal için mahkemeye giden Spears, babasını çocuk sahibi olmasını engellemekle ve istemediği halde onu psikiyatrik bir ilaç olan lityum almaya zorlamakla suçlamıştı.Spears'in talebi 30 Haziran'da reddedilmiş ancak 14 Temmuz'da Britney Spears'e kendi avukatını tutma hakkı verilince şarkıcı babasının vasiliğine karşı yeniden mahkemeye başvurmuştu."Britney'e özgürlük" kampanyası başlatılmıştıBritney Spears'ın bu konudaki hukuk mücadelesini anlatan "Framing Britney Spears" belgeselinin ardından konu ABD kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve düzenlenen "Free Britney" (Britney'e özgürlük) kampanyasına hayranlarının yanı sıra ünlüler de destek vermişti. ​​​​​​​
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abd, britney spears, dava, jamie spears, vasilik

Britney Spears'in babası vasilikten çekiliyor

05:56 13.08.2021 (güncellendi: 06:02 13.08.2021)
© REUTERS / MARIO ANZUONIBritney Spears, 'Once Upon a Time In Hollywood' filminin prömiyerinde
Britney Spears, 'Once Upon a Time In Hollywood' filminin prömiyerinde - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© REUTERS / MARIO ANZUONI
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Pop yıldızı Britney Spears’in babası Jamie Spears, vasiliğinin askıya alınması için açılan davada mahkemeye kızının vasiliğinden çekilmeyi planladığını söyledi.
ABD’li pop yıldızı Britney Spears'in babası babası Jamie Spears, kızının vasiliğinden çekileceğini açıkladı.
Spears, mahkemeye verdiği dilekçede, vasilikten alınması için herhangi bir neden bulunmadığını ancak Spears'in malvarlığının adli denetimi gibi bekleyen birkaç konunun çözüme kavuşmasının ardından vasilikten ayrılacağını söyledi.

'Geçen 13 yılı soruşturmaya devam edeceğiz'

Britney Spears’in avukatı Matthew Rosengart ise bir açıklama yaparak, gelişmeden memnun olduğunu ancak Jamie Spears'in çekilmek için zaman kaybetmemesi gerektiğini söyledi. Rosengart, "Bay Spears'in kızının üzerinden milyonlarca dolar kazandığı geçtiğimiz 13 yılı soruşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

2008'de babasına vasilik verilmişti

2008 yılında Britney Spears zihinsel sağlığından endişe duyularak hastaneye yatırılmış, malvarlığını, kariyerini ve kararlarını kontrol etmek üzere babasına vasilik verilmişti.
Babasının vasiliğinin iptal için mahkemeye giden Spears, babasını çocuk sahibi olmasını engellemekle ve istemediği halde onu psikiyatrik bir ilaç olan lityum almaya zorlamakla suçlamıştı.
Spears'in talebi 30 Haziran'da reddedilmiş ancak 14 Temmuz'da Britney Spears'e kendi avukatını tutma hakkı verilince şarkıcı babasının vasiliğine karşı yeniden mahkemeye başvurmuştu.

"Britney'e özgürlük" kampanyası başlatılmıştı

Britney Spears'ın bu konudaki hukuk mücadelesini anlatan "Framing Britney Spears" belgeselinin ardından konu ABD kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve düzenlenen "Free Britney" (Britney'e özgürlük) kampanyasına hayranlarının yanı sıra ünlüler de destek vermişti. ​​​​​​​
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