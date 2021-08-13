https://tr.sputniknews.com/20210813/cekya-yaklasik-25-afgani-ulkeye-getirecek-1048006108.html

Çekya, yaklaşık 25 Afgan'ı ülkeye getirecek

Çekya, yaklaşık 25 Afgan'ı ülkeye getirecek

Çekya hükümeti, Afganistan’da Çek askerlerine tercümanlık yapan ve iş birliğinde bulunan yaklaşık 25 Afgan’ın ülkeye getirileceğini duyurdu. 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T16:50+0300

2021-08-13T16:50+0300

2021-08-13T16:50+0300

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ABD ve NATO birliklerinin Afganistan'dan çekilmesi süreci devam ediyor. Çekya Savunma Bakanlığı Basın Merkezi yetkilisi Jana Zechmeisterova yaptığı açıklamada, “Afganistan’daki Çek askerlerine ve ailelerine yardım eden Afganlara destek vermeye hazırız. Önceliğimiz para yardımı, ancak talep etmeleri halinde Çekya’ya taşınmaları konusunda da yardımcı olabiliriz" diye konuştu.Zechmeisterova, Afganistan’da Çek askerlerine tercümanlık yapan, iş birliğinde bulunan yaklaşık 25 Afgan’ın ülkeye getirileceğini ifade etti. Afganistan'daki Çek askerleriyle ilgilenen Avukat Radek Ondrus ise, “Bunlar yardımı hak eden insanlar. Kişilikleri ile kendilerini kanıtlamış eğitimli üniversiteliler. Bu gençleri Afganistan’da Taliban tehdidi ile baş başa bırakamayız” ifadelerini kullandı.Kabil Büyükelçiliği’nden vize verilecekÇekya Dışişleri Bakanlığı, Kabil Büyükelçiliği’nin vize verme yetkisinin olmamasına rağmen özel izinle seçilen Afganlara vize vereceğini duyurdu. Çekya Dışişleri Bakanı Jakub Kulhanek, “Savunma Bakanlığımız ile iş birliği içinde Afganlara vize verme kolaylığını hızla sağlayacağız. İçişleri Bakanlığımız da onlara sığınma hakkı verme konusunda çalışmalarını yürütüyor” dedi.Çek askerleri, 2002 yılından beri Afganistan’da faaliyet gösteriyor. Bugüne kadar 9 binden fazla Çek askeri Afganistan’da görev yaparken, 14’ü hayatını kaybetti.Afganistan’da şu anda 205 Çek askeri bulunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20210812/fransa-afgan-gocmenlerin-sinir-disi-edilmesini-durdurdu--1047966599.html

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avrupa, afganistan, asker, afgan, çekya, geri çekilme, vatandaş