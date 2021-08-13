Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210813/cekya-yaklasik-25-afgani-ulkeye-getirecek-1048006108.html
Çekya, yaklaşık 25 Afgan'ı ülkeye getirecek
Çekya, yaklaşık 25 Afgan'ı ülkeye getirecek
Çekya hükümeti, Afganistan’da Çek askerlerine tercümanlık yapan ve iş birliğinde bulunan yaklaşık 25 Afgan’ın ülkeye getirileceğini duyurdu. 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T16:50+0300
2021-08-13T16:50+0300
dünya
avrupa
afganistan
asker
afgan
çekya
geri çekilme
vatandaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/02/1044407312_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7948bdc6da9f96a9a16c74a7b7300a5e.jpg
ABD ve NATO birliklerinin Afganistan'dan çekilmesi süreci devam ediyor. Çekya Savunma Bakanlığı Basın Merkezi yetkilisi Jana Zechmeisterova yaptığı açıklamada, “Afganistan’daki Çek askerlerine ve ailelerine yardım eden Afganlara destek vermeye hazırız. Önceliğimiz para yardımı, ancak talep etmeleri halinde Çekya’ya taşınmaları konusunda da yardımcı olabiliriz" diye konuştu.Zechmeisterova, Afganistan’da Çek askerlerine tercümanlık yapan, iş birliğinde bulunan yaklaşık 25 Afgan’ın ülkeye getirileceğini ifade etti. Afganistan'daki Çek askerleriyle ilgilenen Avukat Radek Ondrus ise, “Bunlar yardımı hak eden insanlar. Kişilikleri ile kendilerini kanıtlamış eğitimli üniversiteliler. Bu gençleri Afganistan’da Taliban tehdidi ile baş başa bırakamayız” ifadelerini kullandı.Kabil Büyükelçiliği’nden vize verilecekÇekya Dışişleri Bakanlığı, Kabil Büyükelçiliği’nin vize verme yetkisinin olmamasına rağmen özel izinle seçilen Afganlara vize vereceğini duyurdu. Çekya Dışişleri Bakanı Jakub Kulhanek, “Savunma Bakanlığımız ile iş birliği içinde Afganlara vize verme kolaylığını hızla sağlayacağız. İçişleri Bakanlığımız da onlara sığınma hakkı verme konusunda çalışmalarını yürütüyor” dedi.Çek askerleri, 2002 yılından beri Afganistan’da faaliyet gösteriyor. Bugüne kadar 9 binden fazla Çek askeri Afganistan’da görev yaparken, 14’ü hayatını kaybetti.Afganistan’da şu anda 205 Çek askeri bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20210812/fransa-afgan-gocmenlerin-sinir-disi-edilmesini-durdurdu--1047966599.html
afganistan
çekya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/02/1044407312_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_26b1abbcec951c692971672f433d2421.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avrupa, afganistan, asker, afgan, çekya, geri çekilme, vatandaş

Çekya, yaklaşık 25 Afgan'ı ülkeye getirecek

16:50 13.08.2021
Çekya bayrak
Çekya bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
Abone ol
Çekya hükümeti, Afganistan’da Çek askerlerine tercümanlık yapan ve iş birliğinde bulunan yaklaşık 25 Afgan’ın ülkeye getirileceğini duyurdu.
ABD ve NATO birliklerinin Afganistan'dan çekilmesi süreci devam ediyor.
Çekya Savunma Bakanlığı Basın Merkezi yetkilisi Jana Zechmeisterova yaptığı açıklamada, “Afganistan’daki Çek askerlerine ve ailelerine yardım eden Afganlara destek vermeye hazırız. Önceliğimiz para yardımı, ancak talep etmeleri halinde Çekya’ya taşınmaları konusunda da yardımcı olabiliriz" diye konuştu.
Zechmeisterova, Afganistan’da Çek askerlerine tercümanlık yapan, iş birliğinde bulunan yaklaşık 25 Afgan’ın ülkeye getirileceğini ifade etti.
Afganistan'daki Çek askerleriyle ilgilenen Avukat Radek Ondrus ise, “Bunlar yardımı hak eden insanlar. Kişilikleri ile kendilerini kanıtlamış eğitimli üniversiteliler. Bu gençleri Afganistan’da Taliban tehdidi ile baş başa bırakamayız” ifadelerini kullandı.
Fransa bayrak Paris Eyfel Kulesi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
DÜNYA
Fransa, Afgan göçmenlerin sınır dışı edilmesini durdurdu
Dün, 13:40

Kabil Büyükelçiliği’nden vize verilecek

Çekya Dışişleri Bakanlığı, Kabil Büyükelçiliği’nin vize verme yetkisinin olmamasına rağmen özel izinle seçilen Afganlara vize vereceğini duyurdu.
Çekya Dışişleri Bakanı Jakub Kulhanek, “Savunma Bakanlığımız ile iş birliği içinde Afganlara vize verme kolaylığını hızla sağlayacağız. İçişleri Bakanlığımız da onlara sığınma hakkı verme konusunda çalışmalarını yürütüyor” dedi.
Çek askerleri, 2002 yılından beri Afganistan’da faaliyet gösteriyor. Bugüne kadar 9 binden fazla Çek askeri Afganistan’da görev yaparken, 14’ü hayatını kaybetti.
Afganistan’da şu anda 205 Çek askeri bulunuyor.
000101
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce