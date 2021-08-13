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Cezayir'deki orman yangınlarıyla ilgili 22 kişi gözaltına alındı
Cezayir'deki orman yangınlarıyla ilgili 22 kişi gözaltına alındı
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 69 kişinin hayatını kaybettiği ülkenin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili 22 şüphelinin gözaltına... 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T06:52+0300
2021-08-13T06:52+0300
dünya
cezayir
orman
abdulmecid tebbun
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Cezayir devlet televizyonunda, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un orman yangınlarına ilişkin yaptığı ulusa sesleniş konuşmasına yer verildi. Tebbun, ülkede 17 ilde çıkan ve 69 kişinin ölümüne neden olan yangınlara ilişkin "suçlu eller neden oldu" ifadesini kullandı. Yangınlarla ilgili Tizi Vizu'da 11, Annabe'de 4, Cicel'de 2 şüphelinin gözaltına alındığını belirten Tebbun, diğer 5 şüphelinin gözaltına alındığı iller hakkında ise bilgi vermedi. 'Milli birliği zedeleyenlere karşı duracağız'Konuşmasında milli birliğe vurgu yapan Tebbun, "Milli birliği zedeleyenlere, ordu ile halk, ordu ile devlet arasında ayrım yapmaya çalışanlara karşı duracağız" dedi. Tebbun ayrıca, yangın söndürme çalışmalarına katkı sağlamak için bugün İspanya'dan 2, üç gün sonra da İsviçre'den 1 yangın söndürme uçağının geleceğini kaydetti. Cezayir'de 17 vilayette 100'ün üzerinde çıkan orman yangınlarında şu ana kadar 28'i asker 41'i sivil olmak üzere 69 kişi hayatını kaybetti.
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cezayir, orman, abdulmecid tebbun

Cezayir'deki orman yangınlarıyla ilgili 22 kişi gözaltına alındı

06:52 13.08.2021
© REUTERS / Abdelaziz BoumzarCezayir - orman yangını
Cezayir - orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© REUTERS / Abdelaziz Boumzar
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Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 69 kişinin hayatını kaybettiği ülkenin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili 22 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Cezayir devlet televizyonunda, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un orman yangınlarına ilişkin yaptığı ulusa sesleniş konuşmasına yer verildi.
Tebbun, ülkede 17 ilde çıkan ve 69 kişinin ölümüne neden olan yangınlara ilişkin "suçlu eller neden oldu" ifadesini kullandı.
Yangınlarla ilgili Tizi Vizu'da 11, Annabe'de 4, Cicel'de 2 şüphelinin gözaltına alındığını belirten Tebbun, diğer 5 şüphelinin gözaltına alındığı iller hakkında ise bilgi vermedi.

'Milli birliği zedeleyenlere karşı duracağız'

Konuşmasında milli birliğe vurgu yapan Tebbun, "Milli birliği zedeleyenlere, ordu ile halk, ordu ile devlet arasında ayrım yapmaya çalışanlara karşı duracağız" dedi.
Tebbun ayrıca, yangın söndürme çalışmalarına katkı sağlamak için bugün İspanya'dan 2, üç gün sonra da İsviçre'den 1 yangın söndürme uçağının geleceğini kaydetti. Cezayir'de 17 vilayette 100'ün üzerinde çıkan orman yangınlarında şu ana kadar 28'i asker 41'i sivil olmak üzere 69 kişi hayatını kaybetti.
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