https://tr.sputniknews.com/20210813/chp-lideri-kilicdaroglu-mhp-buna-nasil-tamam-der-1047993302.html

CHP lideri Kılıçdaroğlu: MHP buna nasıl 'tamam' der

CHP lideri Kılıçdaroğlu: MHP buna nasıl 'tamam' der

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ABD Savunma Bakanlığı’nın Kabil Havalimanı’na ilişkin açıklamalarını hatırlatarak, "Bu anlaşmadan, Milliyetçi Hareket Partisi’nin... 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T11:26+0300

2021-08-13T11:26+0300

2021-08-13T11:26+0300

türkiye

abd

mhp

kemal kılıçdaroğlu

kabil

abd savunma bakanlığı (pentagon)

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altındağ’da yaşanan olaylar sonrasında sosyal medyada, “Bütün bunlara sen sebep oldun Sayın Kılıçdaroğlu, aylarca sokakları, insanları tahrik ettin, kışkırttın” yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Bunu yapacaklarını tahmin ettim. Saray iktidarının tipik politikasıdır” dedi.ABD Savunma Bakanlığı’nın Kabil Havalimanı’na ilişkin olarak “Türkiye’nin önemli bir rol üstlenme konusundaki istekliliğini takdir ediyoruz” açıklamalarını değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Hani siz egemen güçlere karşıydınız, hani ülkemiz yol geçen hanı değildi, mülteci kampı değildi? Bir şey daha merak ediyorum, bu anlaşmadan, Milliyetçi Hareket Partisi’nin haberi var mı? Varsa kendisine ‘milliyetçiyim’ diyen bir parti buna nasıl ‘tamam’ der ve sessiz kalır. Eğer yoksa, bugün benim yaptığım konuşma ile haberleri oldu. Yorumlarını bekliyorum” dedi.'Saray iktidarının tipik politikasıdır'Cumhuriyet gazetesinden İpek Özbey’e konuşan Kılıçdaroğlu, sosyal medyada hakkında yapılan yorumlara, “Ben bunu yapacaklarını tahmin ettim. Saray iktidarının tipik politikasıdır. Bir şeyi berbat ettin mi; hemen iftiralara, yalanlara başla ki kafalar karışsın. İnsanların dikkati, başka yere yönelsin. Tabii bize bu bilgiler geliyor, bundan dolayı bugün uyardım. ‘Ne yaptığınızın farkındayım’ dedim. Halka da ‘aman provoke olmayın’ dedim...” diye yanıt verdi.CHP lideri söyleşide, geçen hafta sosyal medyada yaptığı “Türkiye’ye gelen Afgan erkek grupları mülteci değil, onlar ABD’ye hizmet etmiş askerler. Erdoğan ‘İyi finansmanla yenilerini alacağız’ söylemin bu gelen Afganlar için de geçerli mi?” paylaşımını hatırlattı. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:'Ülkenin bekası için bu işi çözmek zorundayım'Kılıçdaroğlu’na yöneltilen eleştirilerden biri de anket sonuçlarıyla ilgili oldu. “Anketlerde yüzde 70 oranında göçmen istemiyoruz sonucunu görünce politika değiştirdiği” iddia edildi. Kılıçdaroğlu, bu soruya da yanıt verdi:

türkiye

kabil

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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abd, mhp, kemal kılıçdaroğlu, kabil, abd savunma bakanlığı (pentagon), kabil hamid karzai uluslararası havalimanı