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CHP'li Tanal: 'AK Parti istifa' sloganı atan 18 çiftçi gözaltına alındı
CHP'li Tanal: 'AK Parti istifa' sloganı atan 18 çiftçi gözaltına alındı
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'da elektrik kesintilerini protesto ederek "AK Parti istifa" sloganları atan 18 çiftçinin gözaltına alındığını... 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T01:42+0300
2021-08-13T01:42+0300
türkiye
ak parti
chp
mahmut tanal
protesto
gözaltı
çiftçi
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki çiftçiler, elektrik kesintilerini protesto etmek için iki gün önce Şanlıurfa-Mardin karayolunu, traktörlerle ulaşıma kapatmış, elektrik kesintileri nedeniyle sulama yapamadıklarını ve ürünlerinin tarlada kuruduğunu belirtmişlerdi.CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından AK Parti'ye yönelik "İstifa" sloganları atan çiftçilerden 18'inin gözaltına alındığını söyledi.CHP'li Tanal, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:
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ak parti, chp, mahmut tanal, protesto, gözaltı, çiftçi

CHP'li Tanal: 'AK Parti istifa' sloganı atan 18 çiftçi gözaltına alındı

01:42 13.08.2021
© AA / Okan ÖzerCHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© AA / Okan Özer
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CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'da elektrik kesintilerini protesto ederek "AK Parti istifa" sloganları atan 18 çiftçinin gözaltına alındığını söyledi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki çiftçiler, elektrik kesintilerini protesto etmek için iki gün önce Şanlıurfa-Mardin karayolunu, traktörlerle ulaşıma kapatmış, elektrik kesintileri nedeniyle sulama yapamadıklarını ve ürünlerinin tarlada kuruduğunu belirtmişlerdi.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından AK Parti'ye yönelik "İstifa" sloganları atan çiftçilerden 18'inin gözaltına alındığını söyledi.
CHP'li Tanal, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"AK Parti'ye yönelik 'istifa' sloganları atan çiftçilerden 18'i gözaltına alındı. Bu karar hukuki değil, siyasidir. Çiftçilerin demokratik protesto hakkını baskılamak, korkutmak, sindirmek amacıyla verilen keyfi bir kararla karşı karşıyayız. Elektrik kesintileri nedeniyle tarladaki ürünleri kuruyan çiftçiler, mağduriyetlerini duyurmak amacıyla, demokratik protesto haklarını kullanarak yolu kapatmışlardır. Burada suç kastı yoktur. Yapılan eylem anayasal bir haktır. toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını düzenleyen Anayasa'nın 34. maddesinde, 'Herkesin, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahip olduğu' vurgulanmaktadır. Ayrıca Anayasa'nın 26. maddesinde, 'Herkesin, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahip olduğu' kaydedilmektedir. Çiftçi derdini nasıl anlatacak? DEDAŞ'ın haksız uygulamalarını nasıl kamuoyuna duyuracak? Demokratik hak arayışındaki Şanlıurfalı çiftçilere gözaltı işleminin uygulanması, anayasaya, uluslararası sözleşmelere, yasalara aykırı olup hukuksuzdur. Bu mağduriyetin sonlandırılması için Şanlıurfalı hemşerilerimin derhal serbest bırakılması gerekir. Demokratik hakkını kullanan Şanlıurfalı çiftçiye terörist muamelesi yapılamaz"

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