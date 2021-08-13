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Çin'de sel: 21 ölü, 4 kayıp
Çin'de sel: 21 ölü, 4 kayıp
Çin'de sel felaketi meydana geldi. 21 Ölü 4 kayıp
2021-08-13T15:10+0300
2021-08-13T15:10+0300
dünya
çin
pekin
sel
kayıp
hubey
doğal afet
felaket
ölü
can kaybı
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Xinhua ajansındaki habere göre, yetkililer, Çin'in Hubey eyaletinde Suişien bölgesinin Liulin ilçesinde yoğun yağışlar nedeniyle seller meydana geldiğini bildirdi.Liulin'de 21 kişinin hayatını kaybettiğini ve kaybolan 4 kişinin arandığını belirten yetkililer, en az 8 bin kişinin sellerden etkilendiğini kaydetti.Çok sayıda itfaiyeci, polis ve asker, sel ve yağmurlardan etkilenen bölgelere sevk edildi.Çin’in Hınan eyaletinde temmuz ortasından itibaren etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
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çin, pekin, sel, kayıp, hubey, doğal afet, felaket, ölü, can kaybı

Çin'de sel: 21 ölü, 4 kayıp

15:10 13.08.2021
© AAÇin'de sel: 21 ölü, 4 kayıp
Çin'de sel: 21 ölü, 4 kayıp - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© AA
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Çin'in orta kesiminde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 21 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi kayboldu.
Xinhua ajansındaki habere göre, yetkililer, Çin'in Hubey eyaletinde Suişien bölgesinin Liulin ilçesinde yoğun yağışlar nedeniyle seller meydana geldiğini bildirdi.
Liulin'de 21 kişinin hayatını kaybettiğini ve kaybolan 4 kişinin arandığını belirten yetkililer, en az 8 bin kişinin sellerden etkilendiğini kaydetti.
Çok sayıda itfaiyeci, polis ve asker, sel ve yağmurlardan etkilenen bölgelere sevk edildi.
Çin’in Hınan eyaletinde temmuz ortasından itibaren etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
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