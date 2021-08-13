Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210813/cinde-sel-21-olu-4-kayip-1048001896.html
Çin'de sel: 21 ölü, 4 kayıp
Çin'de sel: 21 ölü, 4 kayıp
Çin'de sel felaketi meydana geldi. 21 Ölü 4 kayıp
2021-08-13T15:10+0300
2021-08-13T15:10+0300
2021-08-13T15:10+0300
dünya
çin
pekin
sel
kayıp
hubey
doğal afet
felaket
ölü
can kaybı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1048001831_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_0647e4142b68e2be01d40a24578a5439.jpg
Xinhua ajansındaki habere göre, yetkililer, Çin'in Hubey eyaletinde Suişien bölgesinin Liulin ilçesinde yoğun yağışlar nedeniyle seller meydana geldiğini bildirdi.Liulin'de 21 kişinin hayatını kaybettiğini ve kaybolan 4 kişinin arandığını belirten yetkililer, en az 8 bin kişinin sellerden etkilendiğini kaydetti.Çok sayıda itfaiyeci, polis ve asker, sel ve yağmurlardan etkilenen bölgelere sevk edildi.Çin’in Hınan eyaletinde temmuz ortasından itibaren etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
çin
pekin
hubey
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1048001831_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_52a9dd719afc0da33925865d2b6b06be.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çin, pekin, sel, kayıp, hubey, doğal afet, felaket, ölü, can kaybı
Çin'de sel: 21 ölü, 4 kayıp
Çin'in orta kesiminde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 21 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi kayboldu.
Xinhua ajansındaki habere göre, yetkililer,
Çin'in Hubey eyaletinde Suişien bölgesinin Liulin ilçesinde yoğun yağışlar nedeniyle seller meydana geldiğini bildirdi.
Liulin'de 21 kişinin hayatını kaybettiğini ve kaybolan 4 kişinin arandığını belirten yetkililer, en az 8 bin kişinin sellerden etkilendiğini kaydetti.
Çok sayıda itfaiyeci, polis ve asker, sel ve yağmurlardan etkilenen bölgelere sevk edildi.
Çin’in Hınan eyaletinde temmuz ortasından itibaren etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.