https://tr.sputniknews.com/20210813/cinde-sel-21-olu-4-kayip-1048001896.html

Çin'de sel: 21 ölü, 4 kayıp

Çin'de sel: 21 ölü, 4 kayıp

Çin'de sel felaketi meydana geldi. 21 Ölü 4 kayıp

2021-08-13T15:10+0300

2021-08-13T15:10+0300

2021-08-13T15:10+0300

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çin

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can kaybı

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Xinhua ajansındaki habere göre, yetkililer, Çin'in Hubey eyaletinde Suişien bölgesinin Liulin ilçesinde yoğun yağışlar nedeniyle seller meydana geldiğini bildirdi.Liulin'de 21 kişinin hayatını kaybettiğini ve kaybolan 4 kişinin arandığını belirten yetkililer, en az 8 bin kişinin sellerden etkilendiğini kaydetti.Çok sayıda itfaiyeci, polis ve asker, sel ve yağmurlardan etkilenen bölgelere sevk edildi.Çin’in Hınan eyaletinde temmuz ortasından itibaren etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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çin, pekin, sel, kayıp, hubey, doğal afet, felaket, ölü, can kaybı