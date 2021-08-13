https://tr.sputniknews.com/20210813/cocuguna-sigara-icirip-olmesi-icin-ilac-verdigi-iddia-edilen-anne-tahliye-edildi-1047996343.html

Çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç verdiği iddia edilen anne tahliye edildi

Çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç verdiği iddia edilen anne tahliye edildi

Kayseri’de, 3 yaşındaki oğlu Y.T.'ye sigara içirip ölmesi için ilaç verdiği iddiasıyla tutuklanan Öznur Ö., avukatı aracılığıyla mahkemeye yaptığı itiraz... 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T12:36+0300

2021-08-13T12:36+0300

2021-08-13T12:36+0300

türkiye

ingiltere

sigara

kayseri

çocuk

ilaç

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İngiltere'de yaşayan Turgut Ö. ile Öznur Ö., 4 yıl önce dini nikah kıydı. Muş'ta birlikte yaşayan çiftin bir yıl sonra çocukları dünyaya geldi. DHA'nın haberine göre Turgut Ö., 1.5 yıl önce çalışmak için İngiltere'ye gitti. Bunun üzerine Öznur Ö., Hatay Reyhanlı'daki ailesinin yanına döndü. Öznur Ö., oğlunu başka birinin üzerine kaydettirdi. Turgut Ö. yurt dışındayken, Öznur Ö.’nün oğlu Y.T.'ye sigara içirip ölmesi için ilaç içirdiğini öğrendi.Öznur Ö.’nün olayı görüntülediği videoya ulaşan Turgut Ö., İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu. Görüntüler üzerine harekete geçen polis, Öznur Ö.'nün Kayseri'nin Talas ilçesinde bir evde yaşadığını belirledi. Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 17 Haziran’da, Öznur Ö.'yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öznur Ö. tutuklandı. Annesinin fiziki ve psikolojik işkencesine maruz kaldığı belirtilen Y.T. ise korumaya alındı. Tutukluluk sonrası Öznur Ö., avukatı aracılığıyla karara itiraz etti. Oğlu Y.T’yi öldürme niyetinin olmadığını iddia eden Öznur Ö. tahliyesini talep etti. Talebi kabul edilen Öznur Ö., 2 gün önce tahliye edildi. Turgut Ö., dini nikahlı eşi Öznur Ö’nün oğlu Y.T’ye işkence ettiği gerekçesiyle avukatı aracılığıyla karara itiraz etti.Öznur Ö’nün oğluna sigara içirip, çok sayıda ilaç verdiği anlara ilişkin cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler ortaya çıkmıştı. Hangi tarihte çekildiği belli olmayan görüntülerde Öznur Ö.’nün ilaçları eline alıp oğluna, “Ne sen ne de ben. Artık yaşamayalım. Bize bu hayatı çok gördüler. Öleceksin zaten iç” dediği belirtildi.

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ingiltere, sigara, kayseri, çocuk, ilaç