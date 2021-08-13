Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20210813/cocuk-parkinda-pitbull-saldirisi-1048005104.html
Çocuk parkında pitbull saldırısı
Çocuk parkında pitbull saldırısı
Antalya'da oğlu ve komşularıyla çocuk parkına oturmaya giden Sultan Karakuloğlu, dengesini kaybedip yere düşünce pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradı... 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T16:21+0300
2021-08-13T16:27+0300
saldırı
çocuk
park
hayvan
pitbull
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1048005252_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_eafbcd6314dd2de3cbd71661ce4e0004.jpg
Antalya'nın Kepez ilçesinde komşuları ve 6 yaşındaki oğlu ile evinin yanındaki parka giden Sultan Karakuloğlu, eve dönmek için kalktığı sırada dengesini kaybedip düştü. Bu sırada H.K.'ye ait pitbull cinsi iki köpek, Karakuloğlu’na saldırdı.Başından, burnundan ve çeşitli yerlerinden yaralanan 55 yaşındaki Karakuloğlu, eşi Erdal Karakuloğlu ve çevredekiler tarafından kurtarıldı.Kanlar içinde kalan Karakuloğlu, eşi tarafından hastaneye götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Karakuloğlu'nun alnında 2-3 santim boyutunda, saçlı deride çok sayıda ve burun kısmında 3-4 santim boyutunda yumuşak doku kaybı olduğu belirtildi.'Köpeğin sahibini uyardım, dinlemedi'Yaşadığı korku dolu anları anlatan Sultan Karakuloğlu, daha önceden de köpek tarafından ısırıldığını belirterek, "Olay günü parkta köpekleri görünce sahibi olduğunu sonradan öğrendiğim H.K.'yi, parkta çocuklar olduğunu belirterek uyardım" dedi.Köpeklerin sahibinin "Abla bu köpeklere çocuklar bakıyor" dediğini söyleyen Karakuloğlu, "Düşmemle birlikte yetişkin olan siyah ve sarı renkli köpekler üzerime doğru saldırmaya başladı. Bu sırada köpeğin sahibi, diz çökerek beni korumaya çalıştı. Sarı renkli köpek burnumu ısırırken, siyah köpek ise alnımı ve başımı ısırdı" diye konuştu.Eşinin başına gelenler yüzünden zor günler geçirdiklerini söyleyen Erdal Karakuloğlu, köpek sahibini daha önce defalarca uyardıklarını belirterek, "Biz de hayvan besliyoruz. Kimseye zarar vermiyoruz. Köpeği çocuk parkına neden getiriyorsun. Getiriyorsan neden önlem almıyorsun" dedi.Karakuloğlu, köpeğin sahibinden şikayetçi olduklarını belirtti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1048005252_148:0:1048:675_1920x0_80_0_0_dcbc8eac9b170f13429487ea52fcd251.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
saldırı, çocuk, park, hayvan, pitbull

Çocuk parkında pitbull saldırısı

16:21 13.08.2021 (güncellendi: 16:27 13.08.2021)
© DHApitbull saldırısına uğrayan kadın
pitbull saldırısına uğrayan kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© DHA
Abone ol
Antalya'da oğlu ve komşularıyla çocuk parkına oturmaya giden Sultan Karakuloğlu, dengesini kaybedip yere düşünce pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradı. Komşuları ve eşi Erdal Karakuloğlu tarafından güçlükle kurtarılan Sultan Karakuloğlu, başından ve burnundan yaralandı. Karakuloğlu, köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.
Antalya'nın Kepez ilçesinde komşuları ve 6 yaşındaki oğlu ile evinin yanındaki parka giden Sultan Karakuloğlu, eve dönmek için kalktığı sırada dengesini kaybedip düştü. Bu sırada H.K.'ye ait pitbull cinsi iki köpek, Karakuloğlu’na saldırdı.
Başından, burnundan ve çeşitli yerlerinden yaralanan 55 yaşındaki Karakuloğlu, eşi Erdal Karakuloğlu ve çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Kanlar içinde kalan Karakuloğlu, eşi tarafından hastaneye götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Karakuloğlu'nun alnında 2-3 santim boyutunda, saçlı deride çok sayıda ve burun kısmında 3-4 santim boyutunda yumuşak doku kaybı olduğu belirtildi.

'Köpeğin sahibini uyardım, dinlemedi'

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Sultan Karakuloğlu, daha önceden de köpek tarafından ısırıldığını belirterek, "Olay günü parkta köpekleri görünce sahibi olduğunu sonradan öğrendiğim H.K.'yi, parkta çocuklar olduğunu belirterek uyardım" dedi.

Köpeklerin sahibinin "Abla bu köpeklere çocuklar bakıyor" dediğini söyleyen Karakuloğlu, "Düşmemle birlikte yetişkin olan siyah ve sarı renkli köpekler üzerime doğru saldırmaya başladı. Bu sırada köpeğin sahibi, diz çökerek beni korumaya çalıştı. Sarı renkli köpek burnumu ısırırken, siyah köpek ise alnımı ve başımı ısırdı" diye konuştu.

Eşinin başına gelenler yüzünden zor günler geçirdiklerini söyleyen Erdal Karakuloğlu, köpek sahibini daha önce defalarca uyardıklarını belirterek, "Biz de hayvan besliyoruz. Kimseye zarar vermiyoruz. Köpeği çocuk parkına neden getiriyorsun. Getiriyorsan neden önlem almıyorsun" dedi.

Karakuloğlu, köpeğin sahibinden şikayetçi olduklarını belirtti.
100010
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce