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Danimarka, Kabil Büyükelçiliği için çalışan Afganları tahliye edecek
Danimarka, Kabil Büyükelçiliği için çalışan Afganları tahliye edecek
Danimarkalı milletvekilleri, Afganistan'da Danimarka hükümeti için çalışan 45 Afgan vatandaşını tahliye ve onlara 2 yıl süreyle ülkede ikamet teklif etmeyi... 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T06:28+0300
2021-08-13T06:28+0300
dünya
afganistan
taliban
danimarka
kabil
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Danimarka Hükümeti son 2 yılda Kabil Büyükelçiliği'nde çalışan 45 Afgan ve ailelerini tahliye etmeyi onayladıÇarşamba günü onaylanan plan, Kabil'deki Danimarka Büyükelçiliği'nde ve Danimarka birlikleri için tercüman olarak çalışan kişiler için geçerli olacak.2006'da Kabil'deki büyükelçiliğini açan Danimarka, diğer Batılı ülkeler gibi, yakın zamanda Afganistan'dan kalan birliklerini çekmişti.Büyükelçilikte son 2 yılda çalışan mevcut ve eski personele, eşlerine ve çocuklarına tahliye için hak tanındı.'Afganlara yardım etme konusunda ortak bir sorumluluğumuz var'Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, onları Afganistan'dan çıkarma çabasının mümkün olan en kısa sürede başlaması ve "Büyükelçiliğin hala çalışabilmesi için" kademeli olarak gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edildi.Bakanlığın tahliye planını duyurmasının ardından geniş siyasi destek görmesinin ardından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Danimarka hükümeti, ülkelerindeki istikrarsızlık nedeniyle Afgan göçmenlerin sınır dışı edilmesini askıya almayı planladığını henüz duyurmadı.
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afganistan, taliban, danimarka, kabil, afgan

Danimarka, Kabil Büyükelçiliği için çalışan Afganları tahliye edecek

06:28 13.08.2021
© FlickrDanimarka bayrağı
Danimarka bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© Flickr
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Danimarkalı milletvekilleri, Afganistan'da Danimarka hükümeti için çalışan 45 Afgan vatandaşını tahliye ve onlara 2 yıl süreyle ülkede ikamet teklif etmeyi kabul etti.
Danimarka Hükümeti son 2 yılda Kabil Büyükelçiliği'nde çalışan 45 Afgan ve ailelerini tahliye etmeyi onayladı
Çarşamba günü onaylanan plan, Kabil'deki Danimarka Büyükelçiliği'nde ve Danimarka birlikleri için tercüman olarak çalışan kişiler için geçerli olacak.
2006'da Kabil'deki büyükelçiliğini açan Danimarka, diğer Batılı ülkeler gibi, yakın zamanda Afganistan'dan kalan birliklerini çekmişti.
Büyükelçilikte son 2 yılda çalışan mevcut ve eski personele, eşlerine ve çocuklarına tahliye için hak tanındı.

'Afganlara yardım etme konusunda ortak bir sorumluluğumuz var'

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, onları Afganistan'dan çıkarma çabasının mümkün olan en kısa sürede başlaması ve "Büyükelçiliğin hala çalışabilmesi için" kademeli olarak gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edildi.
Bakanlığın tahliye planını duyurmasının ardından geniş siyasi destek görmesinin ardından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Afganistan'daki güvenlik durumu ciddi. Taliban, birçok kişinin korktuğundan daha fazla zemin kazanıyor. Danimarka'nın Afganistan'daki varlığına ilişkin bağlantıları ve katkıları dolayısıyla şu anda tehdit altında olan Afganlara yardım etme konusunda ortak bir sorumluluğumuz var."
Danimarka hükümeti, ülkelerindeki istikrarsızlık nedeniyle Afgan göçmenlerin sınır dışı edilmesini askıya almayı planladığını henüz duyurmadı.
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