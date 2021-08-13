https://tr.sputniknews.com/20210813/danimarka-kabil-buyukelciligi-icin-calisan-afganlari-tahliye-edecek-1047988719.html

Danimarka, Kabil Büyükelçiliği için çalışan Afganları tahliye edecek

Danimarka, Kabil Büyükelçiliği için çalışan Afganları tahliye edecek

Danimarkalı milletvekilleri, Afganistan'da Danimarka hükümeti için çalışan 45 Afgan vatandaşını tahliye ve onlara 2 yıl süreyle ülkede ikamet teklif etmeyi... 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T06:28+0300

2021-08-13T06:28+0300

2021-08-13T06:28+0300

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Danimarka Hükümeti son 2 yılda Kabil Büyükelçiliği'nde çalışan 45 Afgan ve ailelerini tahliye etmeyi onayladıÇarşamba günü onaylanan plan, Kabil'deki Danimarka Büyükelçiliği'nde ve Danimarka birlikleri için tercüman olarak çalışan kişiler için geçerli olacak.2006'da Kabil'deki büyükelçiliğini açan Danimarka, diğer Batılı ülkeler gibi, yakın zamanda Afganistan'dan kalan birliklerini çekmişti.Büyükelçilikte son 2 yılda çalışan mevcut ve eski personele, eşlerine ve çocuklarına tahliye için hak tanındı.'Afganlara yardım etme konusunda ortak bir sorumluluğumuz var'Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, onları Afganistan'dan çıkarma çabasının mümkün olan en kısa sürede başlaması ve "Büyükelçiliğin hala çalışabilmesi için" kademeli olarak gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edildi.Bakanlığın tahliye planını duyurmasının ardından geniş siyasi destek görmesinin ardından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Danimarka hükümeti, ülkelerindeki istikrarsızlık nedeniyle Afgan göçmenlerin sınır dışı edilmesini askıya almayı planladığını henüz duyurmadı.

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