https://tr.sputniknews.com/20210813/dogu-karadenizde-yerel-siddetli-yagis-uyarisi-1047998864.html

Doğu Karadeniz'de yerel şiddetli yağış uyarısı

Doğu Karadeniz'de yerel şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Doğu Karadeniz'de yerel şiddetli yağış beklendiğini duyurdu. 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T13:51+0300

2021-08-13T13:51+0300

2021-08-13T13:51+0300

türkiye

karadeniz

sel

meteoroloji

ulaşım

yağış

su baskını

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Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinden itibaren Rize'de, yarın da günün ilk saatlerden itibaren Giresun, Trabzon ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Artvin çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli yağış, Rize ile Artvin'in kuzey kesimlerinde ise yer yer aşırı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği vurgulandı.Açıklamada, sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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türkiye, karadeniz, sel, meteoroloji, ulaşım, yağış, su baskını