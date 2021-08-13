https://tr.sputniknews.com/20210813/erdogan-temennimiz-o-ki-en-az-hasarla-bu-felaketleri-atlatalim-1047999093.html

Erdoğan: Temennimiz o ki, en az hasarla bu felaketleri atlatalım

Erdoğan: Temennimiz o ki, en az hasarla bu felaketleri atlatalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir felakettir gidiyoruz, temennimiz o ki bunlarla boğuşurken en az hasarla bu felaketleri atlatalım" dedi. 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T14:08+0300

2021-08-13T14:08+0300

2021-08-13T14:10+0300

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sel bölgesinde yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:- Bartın'da kaybolan vatandaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor. yaralanan vatandaşlarımız arasında ilk müdahaleler tamamlanırken, az sayıda vatandaşımızın tedavisi halen devam ediyor. Dünyanın pek çok yeri gibi ülkemiz de bir süredir tabi felaketlerle boğuşmaktadır. Bu sadece ülkemizde olan değil... Amerikası da böyle, Kanadası da böyle, Almanyası, Avrupa'nın birçok ülkesi böyle. Hep bu tür felaketlerle boğuşuyorlar. Bir felakettir gidiyoruz, temennimiz o ki bunlarla boğuşurken en az hasarla bu felaketleri atlatalım.

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan