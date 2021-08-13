Erdoğan: Temennimiz o ki, en az hasarla bu felaketleri atlatalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sel bölgesinde yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:- Bartın'da kaybolan vatandaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor. yaralanan vatandaşlarımız arasında ilk müdahaleler tamamlanırken, az sayıda vatandaşımızın tedavisi halen devam ediyor. Dünyanın pek çok yeri gibi ülkemiz de bir süredir tabi felaketlerle boğuşmaktadır. Bu sadece ülkemizde olan değil... Amerikası da böyle, Kanadası da böyle, Almanyası, Avrupa'nın birçok ülkesi böyle. Hep bu tür felaketlerle boğuşuyorlar. Bir felakettir gidiyoruz, temennimiz o ki bunlarla boğuşurken en az hasarla bu felaketleri atlatalım.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir felakettir gidiyoruz, temennimiz o ki bunlarla boğuşurken en az hasarla bu felaketleri atlatalım" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sel bölgesinde yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:
- Bartın'da kaybolan vatandaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor. yaralanan vatandaşlarımız arasında ilk müdahaleler tamamlanırken, az sayıda vatandaşımızın tedavisi halen devam ediyor. Dünyanın pek çok yeri gibi ülkemiz de bir süredir tabi felaketlerle boğuşmaktadır. Bu sadece ülkemizde olan değil... Amerikası da böyle, Kanadası da böyle, Almanyası, Avrupa'nın birçok ülkesi böyle. Hep bu tür felaketlerle boğuşuyorlar. Bir felakettir gidiyoruz, temennimiz o ki bunlarla boğuşurken en az hasarla bu felaketleri atlatalım.