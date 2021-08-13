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Akşam Postası - Sputnik Türkiye
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20210813/eski-mustesar-prof-ozturk-dere-yataginda-betonlasmaya-heslere-kim-izin-verdiyse-sorumlu-odur-1048015498.html
Eski Müsteşar Prof. Öztürk: Dere yatağında betonlaşmaya, HES’lere kim izin verdiyse sorumlu odur
Eski Müsteşar Prof. Öztürk: Dere yatağında betonlaşmaya, HES’lere kim izin verdiyse sorumlu odur
2014-2018'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda müsteşarlık yapan Prof. Mustafa Öztürk, "Yaşanan bu sel felaketinde bu şehirleşmeye, bu HES’lere, tomruk... 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T22:07+0300
2021-08-13T22:07+0300
akşam postasi
karadeniz
mustafa öztürk
sel felaketi
hes
dere yatağı
bozkurt
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Sel felaketinde ‘onlarca kayıp var’ iddiası... Bozkurt’ta kağıttan ev gibi yıkılan Ölçer Apartmanı
Sel felaketinde ‘onlarca kayıp var’ iddiası... Bozkurt’ta kağıttan ev gibi yıkılan Ölçer Apartmanı
2014 ve 2018 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda müsteşarlık yapan Prof. Mustafa Öztürk, Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde dere yatağına yapılaşmanın rolünü RS FM’de Atilla Güner'le Akşam Postası'na değerlendirdi.'Demek ki Giresun olayından ders çıkarmamışız'Müsteşarlık görevinin ardından 24. dönem AK Parti milletvekiliği de yapan Prof. Öztürk, "Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketi yeni bir olay değil daha önce de Giresun’da olmuştu. Giresun olayından demek ki ders çıkartamamışız" dedi.'Dere yatakları yapılaşmaya açıldığı zaman Bozkurt faciası olur'Öztürk, "Dere yatakları yapılaşmaya açılamaz. Açıldığı zaman, Bozkurt faciası olur. Dere yatakları betonlaştırılamaz, kanala dönüştürülemez; dönüştürürseniz afetin etkisi şiddetli olur" diye konuştu.Hiçbir sel felaketi 1 dakika içerisinde olmaz ama Bozkurt’ta oldu" diyen Öztürk, şöyle devam etti:'Dere yatağında betonlaşmaya kim izin verdiyse onlar sorumlu'"Yaşanan bu sel felaketinde bu şehirleşmeye, bu HES’lere, tomruk depolarına, dere yatağında betonlaşmaya kim izin verdiyse, Mustafa Öztürk de dahil ise, onlar sorumludur" ifadelerini kullanan eski müsteşar, sözlerini şöyle sürdürdü:
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karadeniz, mustafa öztürk, sel felaketi, hes, dere yatağı, bozkurt, аудио

Eski Müsteşar Prof. Öztürk: Dere yatağında betonlaşmaya, HES’lere kim izin verdiyse sorumlu odur

22:07 13.08.2021
AKŞAM POSTASI
Sel felaketinde ‘onlarca kayıp var’ iddiası... Bozkurt’ta kağıttan ev gibi yıkılan Ölçer Apartmanı
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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2014-2018'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda müsteşarlık yapan Prof. Mustafa Öztürk, "Yaşanan bu sel felaketinde bu şehirleşmeye, bu HES’lere, tomruk depolarına, dere yatağında betonlaşmaya kim izin verdiyse, Mustafa Öztürk de dahil ise, onlar sorumludur" dedi.
2014 ve 2018 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda müsteşarlık yapan Prof. Mustafa Öztürk, Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde dere yatağına yapılaşmanın rolünü RS FM’de Atilla Güner'le Akşam Postası'na değerlendirdi.

'Demek ki Giresun olayından ders çıkarmamışız'

Müsteşarlık görevinin ardından 24. dönem AK Parti milletvekiliği de yapan Prof. Öztürk, "Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketi yeni bir olay değil daha önce de Giresun’da olmuştu. Giresun olayından demek ki ders çıkartamamışız" dedi.

'Dere yatakları yapılaşmaya açıldığı zaman Bozkurt faciası olur'

Öztürk, "Dere yatakları yapılaşmaya açılamaz. Açıldığı zaman, Bozkurt faciası olur. Dere yatakları betonlaştırılamaz, kanala dönüştürülemez; dönüştürürseniz afetin etkisi şiddetli olur" diye konuştu.
Hiçbir sel felaketi 1 dakika içerisinde olmaz ama Bozkurt’ta oldu" diyen Öztürk, şöyle devam etti:
"HES olduğu söyleniyor. Aşırı yağışlar olduğu esnada HES’lerin regülatör kapakları acaba açıldı mı? Seli tetikleyen olay acaba burası mı? 3 kısımda tomrukların depolandığı söyleniyor. Tomruk, yağışın önünde depolandıysa bariyer görevi görür, suyu şişirir ve sele dönüştürür."

'Dere yatağında betonlaşmaya kim izin verdiyse onlar sorumlu'

"Yaşanan bu sel felaketinde bu şehirleşmeye, bu HES’lere, tomruk depolarına, dere yatağında betonlaşmaya kim izin verdiyse, Mustafa Öztürk de dahil ise, onlar sorumludur" ifadelerini kullanan eski müsteşar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Uzmanların bu denetlemesi takip etmesi izlemesi lazım. Ehil, uzman, bu işi bilen ekipler bunları incelemeli. Dere yatağının 400 metreden 15 metreye daraltıldığı söyleniyor, bu felaket bir olay ya bu. Eğer bu dere yatağı böyle daraltıldıysa buna vesile olanlar mutlaka belirlenmeli ve ortaya serilmeli."
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