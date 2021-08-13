https://tr.sputniknews.com/20210813/eski-mustesar-prof-ozturk-dere-yataginda-betonlasmaya-heslere-kim-izin-verdiyse-sorumlu-odur-1048015498.html

Eski Müsteşar Prof. Öztürk: Dere yatağında betonlaşmaya, HES’lere kim izin verdiyse sorumlu odur

Eski Müsteşar Prof. Öztürk: Dere yatağında betonlaşmaya, HES’lere kim izin verdiyse sorumlu odur

2014-2018'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda müsteşarlık yapan Prof. Mustafa Öztürk, "Yaşanan bu sel felaketinde bu şehirleşmeye, bu HES’lere, tomruk... 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T22:07+0300

2021-08-13T22:07+0300

2021-08-13T22:07+0300

akşam postasi

karadeniz

mustafa öztürk

sel felaketi

hes

dere yatağı

bozkurt

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Sel felaketinde ‘onlarca kayıp var’ iddiası... Bozkurt’ta kağıttan ev gibi yıkılan Ölçer Apartmanı Sel felaketinde ‘onlarca kayıp var’ iddiası... Bozkurt’ta kağıttan ev gibi yıkılan Ölçer Apartmanı

2014 ve 2018 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda müsteşarlık yapan Prof. Mustafa Öztürk, Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde dere yatağına yapılaşmanın rolünü RS FM’de Atilla Güner'le Akşam Postası'na değerlendirdi.'Demek ki Giresun olayından ders çıkarmamışız'Müsteşarlık görevinin ardından 24. dönem AK Parti milletvekiliği de yapan Prof. Öztürk, "Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketi yeni bir olay değil daha önce de Giresun’da olmuştu. Giresun olayından demek ki ders çıkartamamışız" dedi.'Dere yatakları yapılaşmaya açıldığı zaman Bozkurt faciası olur'Öztürk, "Dere yatakları yapılaşmaya açılamaz. Açıldığı zaman, Bozkurt faciası olur. Dere yatakları betonlaştırılamaz, kanala dönüştürülemez; dönüştürürseniz afetin etkisi şiddetli olur" diye konuştu.Hiçbir sel felaketi 1 dakika içerisinde olmaz ama Bozkurt’ta oldu" diyen Öztürk, şöyle devam etti:'Dere yatağında betonlaşmaya kim izin verdiyse onlar sorumlu'"Yaşanan bu sel felaketinde bu şehirleşmeye, bu HES’lere, tomruk depolarına, dere yatağında betonlaşmaya kim izin verdiyse, Mustafa Öztürk de dahil ise, onlar sorumludur" ifadelerini kullanan eski müsteşar, sözlerini şöyle sürdürdü:

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Atilla Güner https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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