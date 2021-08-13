Fatih Terim: Oyundan memnunum, daha da iyi olacağız, mazeretleri sıralamadan en iyisini yapmalıyız

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında konuk olduğu İskoçya temsilcisi St. Johnstone'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, play-off turuna yükseldi.Takımın oyunundan memnun olduğunu dile getiren Terim,"Oyuncularımız turu geçmeyi kafasına koymuştu. O zaman Galatasaray daha çok zevk veriyor. Rakip çok kaliteli oyunculardan kurulu değil ama mesele turu geçmek. Mesele moral. Bugünden memnunum. Daha da iyi olacağız. Buradan 4.5 saat uçacağız. Kolay değil. 20-25 derece farklılık yaşıyoruz. Adapte olmak kolay değil. Ama zorlukların üstesinden geleceğiz. Böyle iyi takım olunuyor. Mazeretleri sıralamadan, en iyisini yapmalıyız." dedi.McDiarmid Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Terim, "Turu geçmek önemliydi. Rakip bizimle aynı seviyede değil ama temaslı oyunu iyi oynayan bir takımla karşılaştık. Biz kendi futbolumuzu, düşüncemizi ortaya koyunca, çok gol pozisyonu yakaladığımız iyi bir maç oldu. Turu geçmek moral açısından önemliydi. Muhakkak ki bazı şeyleri düzelteceğiz. İyi olan şeyleri tavana vurduracağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Böyle bir morale ihtiyacımız vardı." ifadelerini kullandı.Deneyimli teknik adam, Sofiane Feghouli'nin performansıyla ilgili gelen bir soruya, şu yanıtı verdi:
UEFA Avrupa Ligi yolunda St. Johnstone'u eleyen Galatasaray'da Fatih Terim, alınan sonuç ve oyundan memnun olduğunu söyledi.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında konuk olduğu İskoçya temsilcisi St. Johnstone'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, play-off turuna yükseldi.
Takımın oyunundan memnun olduğunu dile getiren Terim,"Oyuncularımız turu geçmeyi kafasına koymuştu. O zaman Galatasaray daha çok zevk veriyor. Rakip çok kaliteli oyunculardan kurulu değil ama mesele turu geçmek. Mesele moral. Bugünden memnunum. Daha da iyi olacağız. Buradan 4.5 saat uçacağız. Kolay değil. 20-25 derece farklılık yaşıyoruz. Adapte olmak kolay değil. Ama zorlukların üstesinden geleceğiz. Böyle iyi takım olunuyor. Mazeretleri sıralamadan, en iyisini yapmalıyız." dedi.
McDiarmid Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Terim, "Turu geçmek önemliydi. Rakip bizimle aynı seviyede değil ama temaslı oyunu iyi oynayan bir takımla karşılaştık. Biz kendi futbolumuzu, düşüncemizi ortaya koyunca, çok gol pozisyonu yakaladığımız iyi bir maç oldu. Turu geçmek moral açısından önemliydi. Muhakkak ki bazı şeyleri düzelteceğiz. İyi olan şeyleri tavana vurduracağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Böyle bir morale ihtiyacımız vardı." ifadelerini kullandı.
Deneyimli teknik adam, Sofiane Feghouli'nin performansıyla ilgili gelen bir soruya, şu yanıtı verdi:
"Feghouli beraber şampiyonluklar yaşadığımız bir oyuncumuz ama açıkçası oyuncularımız gitse de kalsa da biz her halükarda ihtiyacımız olan oyuncuyla oynamaya devam ediyoruz. Feghouli'yi bugün iki değişik pozisyonda oynattım. Demek ki onunla biraz konuşmamız gerekiyormuş. Daha iyi olması için uğraşacağız. Bugün iyi oynadı. Açıkçası oyunun başında bazı tecrübeli oyunculara da ihtiyacımız oldu, Arda, Feghouli ve Diagne gibi. Onlar da bence iyi oynadı. Feghouli'yi kazanabilirsek kazanacağız. Galatasaray takımında her an her şey olabilir. Bugün de yarın da her şey değişebilir. Ne kadar çok oyuncudan faydalanabilirsem... Bunu yüksek seviyede tutmaya çalışıyorum. Üç kulvarda ilerleyeceğiz. İstediğim gibi bir Feghouli olursa, sevinirim. Bazı arkadaşlarımızın performansından memnunum, bazılarının biraz daha yukarı çıkması gerek. Feghouli biraz daha yukarı çıkmalı."