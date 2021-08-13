Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210813/fatih-terim-daha-da-iyi-olacagiz-1047985649.html
Fatih Terim: Oyundan memnunum, daha da iyi olacağız, mazeretleri sıralamadan en iyisini yapmalıyız
Fatih Terim: Oyundan memnunum, daha da iyi olacağız, mazeretleri sıralamadan en iyisini yapmalıyız
UEFA Avrupa Ligi yolunda St. Johnstone'u eleyen Galatasaray'da Fatih Terim, alınan sonuç ve oyundan memnun olduğunu söyledi. 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T01:10+0300
2021-08-13T01:12+0300
türkiye
galatasaray
fatih terim
galatasay kulübü
uefa avrupa ligi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/14/1045012265_0:0:741:417_1920x0_80_0_0_6ae835389119e76bff5d93ca49616138.jpg
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında konuk olduğu İskoçya temsilcisi St. Johnstone'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, play-off turuna yükseldi.Takımın oyunundan memnun olduğunu dile getiren Terim,"Oyuncularımız turu geçmeyi kafasına koymuştu. O zaman Galatasaray daha çok zevk veriyor. Rakip çok kaliteli oyunculardan kurulu değil ama mesele turu geçmek. Mesele moral. Bugünden memnunum. Daha da iyi olacağız. Buradan 4.5 saat uçacağız. Kolay değil. 20-25 derece farklılık yaşıyoruz. Adapte olmak kolay değil. Ama zorlukların üstesinden geleceğiz. Böyle iyi takım olunuyor. Mazeretleri sıralamadan, en iyisini yapmalıyız." dedi.McDiarmid Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Terim, "Turu geçmek önemliydi. Rakip bizimle aynı seviyede değil ama temaslı oyunu iyi oynayan bir takımla karşılaştık. Biz kendi futbolumuzu, düşüncemizi ortaya koyunca, çok gol pozisyonu yakaladığımız iyi bir maç oldu. Turu geçmek moral açısından önemliydi. Muhakkak ki bazı şeyleri düzelteceğiz. İyi olan şeyleri tavana vurduracağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Böyle bir morale ihtiyacımız vardı." ifadelerini kullandı.Deneyimli teknik adam, Sofiane Feghouli'nin performansıyla ilgili gelen bir soruya, şu yanıtı verdi:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/14/1045012265_88:0:645:418_1920x0_80_0_0_9e2f4872a0adf99b676b1e655c8f7d13.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
galatasaray, fatih terim, galatasay kulübü, uefa avrupa ligi

Fatih Terim: Oyundan memnunum, daha da iyi olacağız, mazeretleri sıralamadan en iyisini yapmalıyız

01:10 13.08.2021 (güncellendi: 01:12 13.08.2021)
© AAGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: İlk maçta avantajlı bir skor almak istiyoruz
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: İlk maçta avantajlı bir skor almak istiyoruz - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© AA
Abone ol
UEFA Avrupa Ligi yolunda St. Johnstone'u eleyen Galatasaray'da Fatih Terim, alınan sonuç ve oyundan memnun olduğunu söyledi.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında konuk olduğu İskoçya temsilcisi St. Johnstone'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, play-off turuna yükseldi.
Takımın oyunundan memnun olduğunu dile getiren Terim,"Oyuncularımız turu geçmeyi kafasına koymuştu. O zaman Galatasaray daha çok zevk veriyor. Rakip çok kaliteli oyunculardan kurulu değil ama mesele turu geçmek. Mesele moral. Bugünden memnunum. Daha da iyi olacağız. Buradan 4.5 saat uçacağız. Kolay değil. 20-25 derece farklılık yaşıyoruz. Adapte olmak kolay değil. Ama zorlukların üstesinden geleceğiz. Böyle iyi takım olunuyor. Mazeretleri sıralamadan, en iyisini yapmalıyız." dedi.
McDiarmid Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Terim, "Turu geçmek önemliydi. Rakip bizimle aynı seviyede değil ama temaslı oyunu iyi oynayan bir takımla karşılaştık. Biz kendi futbolumuzu, düşüncemizi ortaya koyunca, çok gol pozisyonu yakaladığımız iyi bir maç oldu. Turu geçmek moral açısından önemliydi. Muhakkak ki bazı şeyleri düzelteceğiz. İyi olan şeyleri tavana vurduracağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Böyle bir morale ihtiyacımız vardı." ifadelerini kullandı.
Deneyimli teknik adam, Sofiane Feghouli'nin performansıyla ilgili gelen bir soruya, şu yanıtı verdi:

"Feghouli beraber şampiyonluklar yaşadığımız bir oyuncumuz ama açıkçası oyuncularımız gitse de kalsa da biz her halükarda ihtiyacımız olan oyuncuyla oynamaya devam ediyoruz. Feghouli'yi bugün iki değişik pozisyonda oynattım. Demek ki onunla biraz konuşmamız gerekiyormuş. Daha iyi olması için uğraşacağız. Bugün iyi oynadı. Açıkçası oyunun başında bazı tecrübeli oyunculara da ihtiyacımız oldu, Arda, Feghouli ve Diagne gibi. Onlar da bence iyi oynadı. Feghouli'yi kazanabilirsek kazanacağız. Galatasaray takımında her an her şey olabilir. Bugün de yarın da her şey değişebilir. Ne kadar çok oyuncudan faydalanabilirsem... Bunu yüksek seviyede tutmaya çalışıyorum. Üç kulvarda ilerleyeceğiz. İstediğim gibi bir Feghouli olursa, sevinirim. Bazı arkadaşlarımızın performansından memnunum, bazılarının biraz daha yukarı çıkması gerek. Feghouli biraz daha yukarı çıkmalı."

110000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:50Kanada Kovid-19 salgınında dördüncü dalgaya girdi
01:42CHP'li Tanal: 'AK Parti istifa' sloganı atan 18 çiftçi gözaltına alındı
01:36Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
01:28Yangın ve sellerden zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlatılacak
01:25Meteoroloji'den Kastamonu, Sinop ve Samsun için sağanak uyarısı
01:22İletişim Başkanı Altun: Sınır güvenliğimiz Türkiye'miz için hayati bir meseledir
01:13Kremlin: Moldova ile karşılıklı ticaret üzerindeki kısıtlamaları kaldırma konusunda anlaştık
01:10Fatih Terim: Oyundan memnunum, daha da iyi olacağız, mazeretleri sıralamadan en iyisini yapmalıyız
01:02Evini ateşe verdi, kapıyı kilitleyip gitti
00:59İsrail: Hizbullah’a ait İHA vurduk
00:57Afgan güçlerinin son 8 günde Taliban'a karşı kaybettiği vilayet merkezi sayısı, Kandahar ile 12 oldu
00:53İzmir'de sahte aşı kartı hazırladığı iddia edilen hemşire gözaltına alındı
00:42Koronavirüs gelecek yıllarda çocuk hastalığı haline gelebilir
00:30İngiltere'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
00:25Fransa'da son 24 saatte 28 bin 554 Kovid-19 vakası belirlendi
00:20Rusya'nın Voronej kentinde bir otobüste patlama meydana geldi: 2'si ağır, 12 yaralı
00:13Şanlıurfa'da ormanlık alanda yangın çıkardıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı
00:05MSB: Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit oldu
DünNYT: ABD, Taliban'dan Kabil'deki Büyükelçiliğine saldırmamaları yönünde teminat istedi
DünŞoygu: Afganistan'daki mevcut durum, Sovyet birlikleri çekildikten sonra olandan çok daha kötü