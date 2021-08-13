https://tr.sputniknews.com/20210813/fatih-terim-daha-da-iyi-olacagiz-1047985649.html

Fatih Terim: Oyundan memnunum, daha da iyi olacağız, mazeretleri sıralamadan en iyisini yapmalıyız

Fatih Terim: Oyundan memnunum, daha da iyi olacağız, mazeretleri sıralamadan en iyisini yapmalıyız

UEFA Avrupa Ligi yolunda St. Johnstone'u eleyen Galatasaray'da Fatih Terim, alınan sonuç ve oyundan memnun olduğunu söyledi. 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T01:10+0300

2021-08-13T01:10+0300

2021-08-13T01:12+0300

türkiye

galatasaray

fatih terim

galatasay kulübü

uefa avrupa ligi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/14/1045012265_0:0:741:417_1920x0_80_0_0_6ae835389119e76bff5d93ca49616138.jpg

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında konuk olduğu İskoçya temsilcisi St. Johnstone'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, play-off turuna yükseldi.Takımın oyunundan memnun olduğunu dile getiren Terim,"Oyuncularımız turu geçmeyi kafasına koymuştu. O zaman Galatasaray daha çok zevk veriyor. Rakip çok kaliteli oyunculardan kurulu değil ama mesele turu geçmek. Mesele moral. Bugünden memnunum. Daha da iyi olacağız. Buradan 4.5 saat uçacağız. Kolay değil. 20-25 derece farklılık yaşıyoruz. Adapte olmak kolay değil. Ama zorlukların üstesinden geleceğiz. Böyle iyi takım olunuyor. Mazeretleri sıralamadan, en iyisini yapmalıyız." dedi.McDiarmid Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Terim, "Turu geçmek önemliydi. Rakip bizimle aynı seviyede değil ama temaslı oyunu iyi oynayan bir takımla karşılaştık. Biz kendi futbolumuzu, düşüncemizi ortaya koyunca, çok gol pozisyonu yakaladığımız iyi bir maç oldu. Turu geçmek moral açısından önemliydi. Muhakkak ki bazı şeyleri düzelteceğiz. İyi olan şeyleri tavana vurduracağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Böyle bir morale ihtiyacımız vardı." ifadelerini kullandı.Deneyimli teknik adam, Sofiane Feghouli'nin performansıyla ilgili gelen bir soruya, şu yanıtı verdi:

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

galatasaray, fatih terim, galatasay kulübü, uefa avrupa ligi