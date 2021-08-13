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https://tr.sputniknews.com/20210813/fenerbahce-token-160-liranin-uzerini-gordu-1048004949.html
Fenerbahçe Token 160 liranın üzerini gördü
Fenerbahçe Token 160 liranın üzerini gördü
Fenerbahçe Token, bugün itibarıyla işleme açıldı. Açılışın ardından gelen yoğun talep Paribu'nın ara ara kilitlenmesine neden olurken, Fenerbahçe Token 160... 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T16:16+0300
2021-08-13T16:16+0300
türkiye
fenerbahçe
token
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Hafta başında lansmanı ve ön satışı yapılan Fenerbahçe Token'da bugün itibarıyla işlemler başladı. 30 liradan satılan 500 bin Fenerbahçe Token, bugün saat 14:00 itibarıyla Paribu'da işleme açıldı.Dünya gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe Token 43 liradan listelenirken, yoğun talep nedeniyle işlemlerde zorluk yaşandı. Yaşanan kesintilere rağmen token, yüzde 300'ün üzerinde artışla 160 liranın üzerini gördü.Saat 15:00 sularında Paribu serverı hata verdi ve işlemlere ara verildi. Paribu'dan yapılan açıklamada "FB/TL paritesinin açılmasını takiben gerçekleşen emir ve işlem yoğunluğu nedeniyle aksaklık yaşanmaktadır. Aksaklığın en kısa sürede çözülmesi için teknik ekibimiz müdahale etmektedir" ifadelerine yer verildi.
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fenerbahçe, token

Fenerbahçe Token 160 liranın üzerini gördü

16:16 13.08.2021
© AAFenerbahçe
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© AA
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Fenerbahçe Token, bugün itibarıyla işleme açıldı. Açılışın ardından gelen yoğun talep Paribu'nın ara ara kilitlenmesine neden olurken, Fenerbahçe Token 160 liranın üzerini gördü.
Hafta başında lansmanı ve ön satışı yapılan Fenerbahçe Token'da bugün itibarıyla işlemler başladı. 30 liradan satılan 500 bin Fenerbahçe Token, bugün saat 14:00 itibarıyla Paribu'da işleme açıldı.
Dünya gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe Token 43 liradan listelenirken, yoğun talep nedeniyle işlemlerde zorluk yaşandı. Yaşanan kesintilere rağmen token, yüzde 300'ün üzerinde artışla 160 liranın üzerini gördü.
Saat 15:00 sularında Paribu serverı hata verdi ve işlemlere ara verildi. Paribu'dan yapılan açıklamada "FB/TL paritesinin açılmasını takiben gerçekleşen emir ve işlem yoğunluğu nedeniyle aksaklık yaşanmaktadır. Aksaklığın en kısa sürede çözülmesi için teknik ekibimiz müdahale etmektedir" ifadelerine yer verildi.
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