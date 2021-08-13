https://tr.sputniknews.com/20210813/gazeteciler-degerlendirdi-ak-partinin-19-yillik-iktidarinin-sirri-ne-1048008911.html

Gazeteciler değerlendirdi: AK Parti’nin 19 yıllık iktidarının sırrı ne?

Gazeteciler değerlendirdi: AK Parti’nin 19 yıllık iktidarının sırrı ne?

AK Parti, kuruluşunun 20’nci yılını kutluyor. 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan parti, bir yıl sonra katıldığı ilk seçimde tek başına iktidar oldu. AK... 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T18:08+0300

2021-08-13T18:08+0300

2021-08-13T18:08+0300

recep tayyip erdoğan

ak parti

seçim

siyaset

iktidar

muhalefet

politika

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Recep Tayyip Erdoğan 14 Ağustos 2001 tarihinde düzenlenen basın toplantısı ile AK Parti’nin kuruluşunu ilan etti. Erdoğan liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" olarak adlandırılan isimler tarafından kurulan parti, Türkiye’nin yönetiminde 19 yıldır söz sahibi. Döneme şahitlik eden gazeteciler, kuruluşunun 20’nci yıldönümünü kutlayan AK Parti’yle birlikte siyasette neler değiştiğini Sputnik’e anlattı.İki farklı bakışAkşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, AK Parti’nin 19 yıllık iktidar sürecinde büyük değişim ve dönüşüme imza attığını ifade ederek şunları söyledi:Gazeteci Şaban Sevinç ise AK Parti’nin iktidar sürecine daha eleştirel bakıyor. Sevinç, AK Parti’nin ülkenin kurumsal yapısını değiştirdiğini ifade ederek, “20 yılda Türkiye’nin Silahlı Kuvvetlerden yargı yapısına, medyadan bürokrasiye kadar Türkiye’nin Cumhuriyet tarihi boyunca kurumsallaşmış yapısını yıktı. AK Parti öncesinde ‘imkânı yok’ dediğimiz, ‘mümkün değil’ dediğimiz pek çok şey bugün olabilir hale geldi” değerlendirmesinde bulundu.‘Yıpranmasına rağmen hâlâ alternatifsiz görünüyor’AK Partili yıllara farklı bakan iki gazetecinin ortak noktası ise AK Parti iktidarının 19 yıldır devam etmesinin önemli bir sebebinin ‘muhalefet’ olması.Emin Pazarcı, bunu şöyle açıkladı:Gazeteci Şaban Sevinç’e göre ise AK Parti, “çok daha önce seçimle iktidardan düşebilecekken muhalefetin tutumu nedeniyle bu gerçekleşmedi”. Sevinç, bu yorumunu şöyle temellendirdi:

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2021

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recep tayyip erdoğan, ak parti, seçim, siyaset, iktidar, muhalefet