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https://tr.sputniknews.com/20210813/gazeteciler-degerlendirdi-ak-partinin-19-yillik-iktidarinin-sirri-ne-1048008911.html
Gazeteciler değerlendirdi: AK Parti’nin 19 yıllık iktidarının sırrı ne?
Gazeteciler değerlendirdi: AK Parti’nin 19 yıllık iktidarının sırrı ne?
AK Parti, kuruluşunun 20’nci yılını kutluyor. 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan parti, bir yıl sonra katıldığı ilk seçimde tek başına iktidar oldu. AK... 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T18:08+0300
2021-08-13T18:08+0300
recep tayyip erdoğan
ak parti
seçim
siyaset
iktidar
muhalefet
politika
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Recep Tayyip Erdoğan 14 Ağustos 2001 tarihinde düzenlenen basın toplantısı ile AK Parti’nin kuruluşunu ilan etti. Erdoğan liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" olarak adlandırılan isimler tarafından kurulan parti, Türkiye’nin yönetiminde 19 yıldır söz sahibi. Döneme şahitlik eden gazeteciler, kuruluşunun 20’nci yıldönümünü kutlayan AK Parti’yle birlikte siyasette neler değiştiğini Sputnik’e anlattı.İki farklı bakışAkşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, AK Parti’nin 19 yıllık iktidar sürecinde büyük değişim ve dönüşüme imza attığını ifade ederek şunları söyledi:Gazeteci Şaban Sevinç ise AK Parti’nin iktidar sürecine daha eleştirel bakıyor. Sevinç, AK Parti’nin ülkenin kurumsal yapısını değiştirdiğini ifade ederek, “20 yılda Türkiye’nin Silahlı Kuvvetlerden yargı yapısına, medyadan bürokrasiye kadar Türkiye’nin Cumhuriyet tarihi boyunca kurumsallaşmış yapısını yıktı. AK Parti öncesinde ‘imkânı yok’ dediğimiz, ‘mümkün değil’ dediğimiz pek çok şey bugün olabilir hale geldi” değerlendirmesinde bulundu.‘Yıpranmasına rağmen hâlâ alternatifsiz görünüyor’AK Partili yıllara farklı bakan iki gazetecinin ortak noktası ise AK Parti iktidarının 19 yıldır devam etmesinin önemli bir sebebinin ‘muhalefet’ olması.Emin Pazarcı, bunu şöyle açıkladı:Gazeteci Şaban Sevinç’e göre ise AK Parti, “çok daha önce seçimle iktidardan düşebilecekken muhalefetin tutumu nedeniyle bu gerçekleşmedi”. Sevinç, bu yorumunu şöyle temellendirdi:
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recep tayyip erdoğan, ak parti, seçim, siyaset, iktidar, muhalefet

Gazeteciler değerlendirdi: AK Parti’nin 19 yıllık iktidarının sırrı ne?

18:08 13.08.2021
© AAAK Parti
AK Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© AA
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Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
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AK Parti, kuruluşunun 20’nci yılını kutluyor. 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan parti, bir yıl sonra katıldığı ilk seçimde tek başına iktidar oldu. AK Parti’nin 3 Kasım 2002 seçimlerinde bu yana ülke yönetiminde söz sahibi olmasının sebeplerini Sputnik’e değerlendiren gazeteciler, muhalefeti eleştirdi.
Recep Tayyip Erdoğan 14 Ağustos 2001 tarihinde düzenlenen basın toplantısı ile AK Parti’nin kuruluşunu ilan etti. Erdoğan liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" olarak adlandırılan isimler tarafından kurulan parti, Türkiye’nin yönetiminde 19 yıldır söz sahibi. Döneme şahitlik eden gazeteciler, kuruluşunun 20’nci yıldönümünü kutlayan AK Parti’yle birlikte siyasette neler değiştiğini Sputnik’e anlattı.

İki farklı bakış

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, AK Parti’nin 19 yıllık iktidar sürecinde büyük değişim ve dönüşüme imza attığını ifade ederek şunları söyledi:

İnsanların alışkanlıkları, hayat şartı, hatta hatta insanımızın dünyaya bakış açısı değişti. 20 yıl öncesine bakıldığında Türkiye’de hak ve özgürlüklerle ilgili olarak, başta başörtüsü yasağı olmak üzere pek çok konuda sıkıntılar vardı. Bunların hepsi ortadan kalktı. Türkiye’de hayat çok daha kolaylaştı. Geriye dönüp bakıldığında insanlar geçmişi hatırlayamıyorlar. Geçmişte bizim bir Avrupa Birliği sevdamız vardı. Şimdi vatandaşa sorulduğunda kimse Avrupa Birliği’nden medet umar durumda değil. Eskiden ‘Amerika ne der’ sorusu sorulurdu. Şimdi bu soruyu soran da kalmadı. AK Parti büyük bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirdi.

Gazeteci Şaban Sevinç ise AK Parti’nin iktidar sürecine daha eleştirel bakıyor. Sevinç, AK Parti’nin ülkenin kurumsal yapısını değiştirdiğini ifade ederek, “20 yılda Türkiye’nin Silahlı Kuvvetlerden yargı yapısına, medyadan bürokrasiye kadar Türkiye’nin Cumhuriyet tarihi boyunca kurumsallaşmış yapısını yıktı. AK Parti öncesinde ‘imkânı yok’ dediğimiz, ‘mümkün değil’ dediğimiz pek çok şey bugün olabilir hale geldi” değerlendirmesinde bulundu.

‘Yıpranmasına rağmen hâlâ alternatifsiz görünüyor’

AK Partili yıllara farklı bakan iki gazetecinin ortak noktası ise AK Parti iktidarının 19 yıldır devam etmesinin önemli bir sebebinin ‘muhalefet’ olması.
Emin Pazarcı, bunu şöyle açıkladı:

AK Parti özellikle ilk dönemlerinde milletin beklentilerini büyük ölçüde karşıladı. AK Parti’nin ilk döneminde Türkiye ciddi bir sıkıntıdan çıkmıştı. 57’nci hükümette döneminde Başbakan Bülent Ecevit, eline verilen bir kâğıdı okuyamaz konumdaydı. Ondan sonra göreve gelen Tayyip Erdoğan, tam tersi bir fotoğrafı ortaya koydu. Karşısında da çok etkili bir muhalefet olmadığı için bugüne kadar geldi. Muhalefet bugün de ‘dışardaki dostlarımızla sonuç alacağız’ noktasında bir yaklaşım sergiliyor. Türkiye’de hâlâ muhalefet etkili değil. AK Parti 20 yıllık süreçte yıpranmasına rağmen hâlâ alternatifsiz görünüyor.

Gazeteci Şaban Sevinç’e göre ise AK Parti, “çok daha önce seçimle iktidardan düşebilecekken muhalefetin tutumu nedeniyle bu gerçekleşmedi”. Sevinç, bu yorumunu şöyle temellendirdi:

2011-2012’de AK Parti’nin doğal iktidar ömrü dolmuştu. Seçimi kaybederek iktidardan düşmesi gerektiği halde maalesef onu devirebilecek nitelikte bir muhalefet gelişemediği için tamamen Erdoğan’ın kamuoyundaki dindar kimliğine dayanan popülariteyle AK Parti son 8-9 yıldır iktidarını sürdürüyor.

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