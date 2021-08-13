Gürcistan'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle yeni önlemler alındı

Gürcistan'da hükümet, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle Koronavirüsle Mücadele Koordinasyonu Konseyi’nin tavsiyesi üzerine, yeni önlemler aldığını duyurdu.Gürcistan hükümetinden yapılan açıklamaya göre, 14 Ağustos’tan itibaren şehirlerde belediyelere ait toplu taşıma araçlarının çalışmaları üç hafta süreyle durdurulacak. Uluslararası spor etkinlikleri dışında, festivaller, konserler ve spor müsabakalarının tümü yasaklanacak. Çocuk eğlence merkezlerinin çalışmaları durdurulacak. Yeme-içme sektörü saat 23:00'e kadar çalışabilecek.Devlet kurumları ve özel işletmelere, çalışanlarını mümkün olduğunca uzaktan çalışma uygulamasına almaları tavsiye edildiği bilgisine yer verilen açıklamada ayrıca, Sağlık Bakanlığı’nın hastanelerdeki yatak sayılarını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.Son iki haftada Kovid-19 vaka sayısı hızla artmaya başlayan Gürcistan’da, son 24 saatte 5 binden fazla yeni vaka tespit edildi.
Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki hızlı artış nedeniyle bir dizi kısıtlama getirildiği bildirildi.
Gürcistan'da hükümet, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle Koronavirüsle Mücadele Koordinasyonu Konseyi’nin tavsiyesi üzerine, yeni önlemler aldığını duyurdu.
Gürcistan hükümetinden yapılan açıklamaya göre, 14 Ağustos’tan itibaren şehirlerde belediyelere ait toplu taşıma araçlarının çalışmaları üç hafta süreyle durdurulacak. Uluslararası spor etkinlikleri dışında, festivaller, konserler ve spor müsabakalarının tümü yasaklanacak. Çocuk eğlence merkezlerinin çalışmaları durdurulacak. Yeme-içme sektörü saat 23:00'e kadar çalışabilecek.
Devlet kurumları ve özel işletmelere, çalışanlarını mümkün olduğunca uzaktan çalışma uygulamasına almaları tavsiye edildiği bilgisine yer verilen açıklamada ayrıca, Sağlık Bakanlığı’nın hastanelerdeki yatak sayılarını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
Son iki haftada Kovid-19 vaka sayısı hızla artmaya başlayan Gürcistan’da, son 24 saatte 5 binden fazla yeni vaka tespit edildi.