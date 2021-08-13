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İBB’den kısa mesafe denetimi: 127 taksinin çalışma izni askıya alındı
İBB’den kısa mesafe denetimi: 127 taksinin çalışma izni askıya alındı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) son dönemde artan Beyaz Masa şikayetleri kapsamında taksicilere yönelik denetimleri sıklaştırıldı. Toplam 1 milyon 358 bin... 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T17:23+0300
2021-08-13T17:23+0300
ibb
izin
taksi
şikayet
beyaz masa
çalışma
cimer
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Zabıta Ekipleri; taksi, dolmuş, minibüs, servis araçları ve ana arterlerde kalan taksi duraklarında ilgili kanun ve mevzuatlar uyarınca denetimlerini sürdürüyor. Son dönemin en çok şikayet konusu olan taksilerle ilgili bir dizi denetim yapılarak cezai işlem uygulandı.Zabıta Daire Başkanlığı'nca 2020 yılı sonbaharında başlatılan sivil taksi denetimleri kapsamında bugüne kadar; kısa mesafede yolcu almayarak fazla ücret tahsil etmeye çalışan taksicilere yönelik sivil zabıta ekipleri tarafından 945 denetim gerçekleştirildi.Kurallara uymadığı saptanan 127 taksi ilgilisine idari para cezası tutanağı düzenlendi. Bu süreçte İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM) de denetime takılan taksilerin izin belgeleri 10 gün, taksi şoförlerinin ticari taşıma araç kullanım belgeleri ise 20 gün süre ile askıya aldı.1 milyon 358 bin para cezasıBu süreçte Trafik Zabıta Ekipleri; 48 bin 383 ticari taksi- taksi dolmuş, 28 bin 63 minibüs, 153 taksi-minibüs durağı ve 184 servis-yük nakil aracı olmak üzere toplam 81 bin 75 denetim gerçekleştirdi.Kurallara aykırı hareket ettikleri saptananlar hakkında 3 bin 398 tutanak düzenledi. Toplam 1 milyon 358 bin 472 lira idari para cezası uygulandı. İstanbullulardan gelen 14 bin 27 Beyaz Masa ve 154 CİMER şikayeti çözüme kavuşturuldu.
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ibb, izin, taksi, şikayet, beyaz masa, çalışma, cimer

İBB’den kısa mesafe denetimi: 127 taksinin çalışma izni askıya alındı

17:23 13.08.2021
© AATaksi
Taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© AA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) son dönemde artan Beyaz Masa şikayetleri kapsamında taksicilere yönelik denetimleri sıklaştırıldı. Toplam 1 milyon 358 bin 472 lira idari para cezası uygulandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Zabıta Ekipleri; taksi, dolmuş, minibüs, servis araçları ve ana arterlerde kalan taksi duraklarında ilgili kanun ve mevzuatlar uyarınca denetimlerini sürdürüyor. Son dönemin en çok şikayet konusu olan taksilerle ilgili bir dizi denetim yapılarak cezai işlem uygulandı.
Zabıta Daire Başkanlığı'nca 2020 yılı sonbaharında başlatılan sivil taksi denetimleri kapsamında bugüne kadar; kısa mesafede yolcu almayarak fazla ücret tahsil etmeye çalışan taksicilere yönelik sivil zabıta ekipleri tarafından 945 denetim gerçekleştirildi.
Kurallara uymadığı saptanan 127 taksi ilgilisine idari para cezası tutanağı düzenlendi. Bu süreçte İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM) de denetime takılan taksilerin izin belgeleri 10 gün, taksi şoförlerinin ticari taşıma araç kullanım belgeleri ise 20 gün süre ile askıya aldı.

1 milyon 358 bin para cezası

Bu süreçte Trafik Zabıta Ekipleri; 48 bin 383 ticari taksi- taksi dolmuş, 28 bin 63 minibüs, 153 taksi-minibüs durağı ve 184 servis-yük nakil aracı olmak üzere toplam 81 bin 75 denetim gerçekleştirdi.
Kurallara aykırı hareket ettikleri saptananlar hakkında 3 bin 398 tutanak düzenledi. Toplam 1 milyon 358 bin 472 lira idari para cezası uygulandı. İstanbullulardan gelen 14 bin 27 Beyaz Masa ve 154 CİMER şikayeti çözüme kavuşturuldu.
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