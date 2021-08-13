https://tr.sputniknews.com/20210813/iletisim-baskani-altun-sinir-guvenligimiz-turkiyemiz-icin-hayati-bir-meseledir-1047985954.html

İletişim Başkanı Altun: Sınır güvenliğimiz Türkiye'miz için hayati bir meseledir

İletişim Başkanı Altun: Sınır güvenliğimiz Türkiye'miz için hayati bir meseledir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, doğu ve güney sınırında, bu yıl, bugüne kadar 267 bin 638 yabancının Türkiye'ye yasa dışı yollarla girişinin... 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T01:22+0300

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türkiye

türkiye

fahrettin altun

sınır güvenliği

cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

iletişim başkanlığı

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Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sınır güvenliğimiz Türkiye'miz için hayati bir meseledir. Doğu ve Güney sınırımızda bu yıl itibarıyla bugüne kadar 267 bin 638 yabancının ülkemize yasa dışı yollarla girişi engellenmiştir. Hudut güvenliği için gece gündüz çalışan tüm güvenlik güçlerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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