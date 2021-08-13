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https://tr.sputniknews.com/20210813/ingiltere-plymouthta-5-kisiyi-olduren-saldirgan-22-yasinda-bir-youtuber--1047999718.html
İngiltere Plymouth'ta 5 kişiyi öldüren saldırgan, 22 yaşında bir YouTuber
İngiltere Plymouth'ta 5 kişiyi öldüren saldırgan, 22 yaşında bir YouTuber
İngiltere'nin liman kenti Plymouth'ta silahını kendisine çevirmeden önce biri çocuk beş kişiyi vurarak öldüren saldırganın, muhafazakar ABD siyasetine... 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T14:25+0300
2021-08-13T14:39+0300
dünya
abd
ingiltere
saldırı
donald trump
silahlı saldırı
deli
plymouth
youtuber
psikopat
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Devon ve Cornwall Polisi, Davison'ın ateşli silah ruhsatı olduğunu ve 'aşırı sağcı bir gruba' üye olduğunu bildirdi. Trump yanlısı olduğu belirtilen Davison, Facebook sayfasında sürekli ABD'nin Phoenix kentinde olduğunu olduğunu iddia etse de 22 yaşındaki YouTuber'ın uzun süredir Plymouth'ta yaşadığı ortaya çıktı. Öte yandan, saldırganın YouTube kanalında da kendisini 'lanet şişko, çirkin bir bakire, hayata yenilmiş, dövülmüş' olarak tanımladığı biliniyor.Son videosunda da Davison, şu ifadeleri kullanıyor:Plymouth kentinde perşembe günü akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda, saldırgan Davison dahil 6 kişi ölmüştü.Plymouth Polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırgan dahil 5 kişinin olay yerinde, bir kişinin de yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilmişti.
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abd, ingiltere, saldırı, donald trump, silahlı saldırı, deli, plymouth, youtuber, psikopat

İngiltere Plymouth'ta 5 kişiyi öldüren saldırgan, 22 yaşında bir YouTuber

14:25 13.08.2021 (güncellendi: 14:39 13.08.2021)
© Fotoğraf : Facebook / Jake DavisonPlymouth saldırganı Jake Davison
Plymouth saldırganı Jake Davison - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© Fotoğraf : Facebook / Jake Davison
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İngiltere'nin liman kenti Plymouth'ta silahını kendisine çevirmeden önce biri çocuk beş kişiyi vurarak öldüren saldırganın, muhafazakar ABD siyasetine takıntılı ve aşırı sağcı 22 yaşındaki YouTuber Jake Davison olduğu belirlendi.
Devon ve Cornwall Polisi, Davison'ın ateşli silah ruhsatı olduğunu ve 'aşırı sağcı bir gruba' üye olduğunu bildirdi.
Trump yanlısı olduğu belirtilen Davison, Facebook sayfasında sürekli ABD'nin Phoenix kentinde olduğunu olduğunu iddia etse de 22 yaşındaki YouTuber'ın uzun süredir Plymouth'ta yaşadığı ortaya çıktı.
Öte yandan, saldırganın YouTube kanalında da kendisini 'lanet şişko, çirkin bir bakire, hayata yenilmiş, dövülmüş' olarak tanımladığı biliniyor.
Son videosunda da Davison, şu ifadeleri kullanıyor:

Bir film olduğunu biliyorum ama bazen Terminatör falan olmak istiyorum. O da neredeyse sistemin tüm aksaklıklarıyla karşılaşmasına rağmen görevini yerine getirmeye çalışıyor.

Plymouth kentinde perşembe günü akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda, saldırgan Davison dahil 6 kişi ölmüştü.
Plymouth Polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırgan dahil 5 kişinin olay yerinde, bir kişinin de yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilmişti.
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