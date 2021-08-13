https://tr.sputniknews.com/20210813/ingiltere-plymouthta-5-kisiyi-olduren-saldirgan-22-yasinda-bir-youtuber--1047999718.html

İngiltere Plymouth'ta 5 kişiyi öldüren saldırgan, 22 yaşında bir YouTuber

İngiltere Plymouth'ta 5 kişiyi öldüren saldırgan, 22 yaşında bir YouTuber

İngiltere'nin liman kenti Plymouth'ta silahını kendisine çevirmeden önce biri çocuk beş kişiyi vurarak öldüren saldırganın, muhafazakar ABD siyasetine... 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T14:25+0300

2021-08-13T14:25+0300

2021-08-13T14:39+0300

dünya

abd

ingiltere

saldırı

donald trump

silahlı saldırı

deli

plymouth

youtuber

psikopat

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Devon ve Cornwall Polisi, Davison'ın ateşli silah ruhsatı olduğunu ve 'aşırı sağcı bir gruba' üye olduğunu bildirdi. Trump yanlısı olduğu belirtilen Davison, Facebook sayfasında sürekli ABD'nin Phoenix kentinde olduğunu olduğunu iddia etse de 22 yaşındaki YouTuber'ın uzun süredir Plymouth'ta yaşadığı ortaya çıktı. Öte yandan, saldırganın YouTube kanalında da kendisini 'lanet şişko, çirkin bir bakire, hayata yenilmiş, dövülmüş' olarak tanımladığı biliniyor.Son videosunda da Davison, şu ifadeleri kullanıyor:Plymouth kentinde perşembe günü akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda, saldırgan Davison dahil 6 kişi ölmüştü.Plymouth Polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırgan dahil 5 kişinin olay yerinde, bir kişinin de yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilmişti.

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abd, ingiltere, saldırı, donald trump, silahlı saldırı, deli, plymouth, youtuber, psikopat