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İngiltere Plymouth'ta 5 kişiyi öldüren saldırgan, 22 yaşında bir YouTuber
14:25 13.08.2021 (güncellendi: 14:39 13.08.2021)
© Fotoğraf : Facebook / Jake DavisonPlymouth saldırganı Jake Davison
© Fotoğraf : Facebook / Jake Davison
İngiltere'nin liman kenti Plymouth'ta silahını kendisine çevirmeden önce biri çocuk beş kişiyi vurarak öldüren saldırganın, muhafazakar ABD siyasetine takıntılı ve aşırı sağcı 22 yaşındaki YouTuber Jake Davison olduğu belirlendi.
Devon ve Cornwall Polisi, Davison'ın ateşli silah ruhsatı olduğunu ve 'aşırı sağcı bir gruba' üye olduğunu bildirdi.
Trump yanlısı olduğu belirtilen Davison, Facebook sayfasında sürekli ABD'nin Phoenix kentinde olduğunu olduğunu iddia etse de 22 yaşındaki YouTuber'ın uzun süredir Plymouth'ta yaşadığı ortaya çıktı.
Suspected Plymouth Shooter Jake Davison appeared to have keen interest in American Politics and Culture, Fellow students and neighbours are reporting he suffered with Mental Health Issues and was ignored by Mental Health Authority. #Plymouth pic.twitter.com/9OiTh5OyVL— TNR - Total News Report (@totalnewsreport) August 13, 2021
Öte yandan, saldırganın YouTube kanalında da kendisini 'lanet şişko, çirkin bir bakire, hayata yenilmiş, dövülmüş' olarak tanımladığı biliniyor.
Son videosunda da Davison, şu ifadeleri kullanıyor:
Bir film olduğunu biliyorum ama bazen Terminatör falan olmak istiyorum. O da neredeyse sistemin tüm aksaklıklarıyla karşılaşmasına rağmen görevini yerine getirmeye çalışıyor.
Plymouth kentinde perşembe günü akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda, saldırgan Davison dahil 6 kişi ölmüştü.
Plymouth Polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırgan dahil 5 kişinin olay yerinde, bir kişinin de yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilmişti.
Police cordon off area in #Plymouth following #shooting incident with multiple deaths reported pic.twitter.com/ySXEEn946l— Ruptly (@Ruptly) August 13, 2021