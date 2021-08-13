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İngiltere'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
00:30 13.08.2021 (güncellendi: 00:35 13.08.2021)
© AFP 2021 / Chris J Ratcliffe İngiliz polisi
© AFP 2021 / Chris J Ratcliffe
İngiltere'nin Plymouth kentinde düzenlenen silahlı saldırıda ölü ve yaralıların bulunduğu bildirildi.
Sky News'taki haberde, Plymouth kentinin Keyham bölgesinde silahlı saldırı düzenlendiği, saldırganın polis tarafından vurularak öldürüldüğü belirtildi.
Haberde, saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu vurgulandı.
İngiltere'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar varhttps://t.co/xBtWjDLJ6N pic.twitter.com/EUIe5esHQq— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 12, 2021
Saldırının terörle bağlantısı olmadığı aktarılan haberde, olay yerine ekip ve ambulansların gönderildiği aktarıldı.
Video from Snapchat of several air ambulances landed in Keyham, Plymouth. MPs have described it as a “serious and tragic incident”.— Matthew Thompson (@mattuthompson) August 12, 2021
No more concrete information than that at the moment. pic.twitter.com/AOYaoAYIb4
İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Plymouth'da yaşanan olaydan üzüntü duyduğunu dile getirdi.
The incident in Plymouth is shocking and my thoughts are with those affected.— Priti Patel (@pritipatel) August 12, 2021
I have spoken to the Chief Constable and offered my full support.
I urge everyone to remain calm, follow police advice and allow our emergency services to get on with their jobs.
Patel, “Herkesi sakin olmaya, polis tavsiyelerine uymaya ve acil servislerimizin işlerine devam etmelerine izin vermeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.
Air ambulances landing in Plymouth after reports of gunfirepic.twitter.com/rxYoq9N3Yt— News For All (@NewsForAllUK) August 12, 2021