https://tr.sputniknews.com/20210813/ingilterede-silahli-saldiri-olu-ve-yaralilar-var-1047984695.html

İngiltere'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

İngiltere'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

İngiltere'nin Plymouth kentinde düzenlenen silahlı saldırıda ölü ve yaralıların bulunduğu bildirildi. 13.08.2021, Sputnik Türkiye

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dünya

ingiltere

silahlı saldırı

yaralı

ölü

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Sky News'taki haberde, Plymouth kentinin Keyham bölgesinde silahlı saldırı düzenlendiği, saldırganın polis tarafından vurularak öldürüldüğü belirtildi.Haberde, saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu vurgulandı.Saldırının terörle bağlantısı olmadığı aktarılan haberde, olay yerine ekip ve ambulansların gönderildiği aktarıldı.İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Plymouth'da yaşanan olaydan üzüntü duyduğunu dile getirdi.Patel, “Herkesi sakin olmaya, polis tavsiyelerine uymaya ve acil servislerimizin işlerine devam etmelerine izin vermeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

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ingiltere, silahlı saldırı, yaralı, ölü