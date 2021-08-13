DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
İskoçya'da 4 yaşındaki çocuklara, ebeveynlerin rızası olmadan ‘cinsiyet değiştirme’ izni verilecek
© AFP 2021 / VINCENZO PINTOİtalya’da milyonlarca öğrenci, altı aylık bir aranın ardından bugün okullarında ders başı yaptı.
© AFP 2021 / VINCENZO PINTO
İskoçya hükümeti tarafından pedagoglara yönelik hazırlanan yeni yönergeler uyarınca dört yaşından küçük çocukların, ebeveynlerinin rızası olmadan okulda isimlerini ve cinsiyetlerini değiştirebilecekleri öğrenildi.
The Telegraph gazetesinin haberine göre, İskoçya hükümetinin pedagoglara yönelik hazırladığı önergelerde, okul ve anaokullarda eğitim gören çocukların 4 yaşından itibaren kendi isteklerine göre ‘cinsiyet değiştirmelerine’ izin verilebileceği ve bu konuda ebeveynlere bilgi verilmeyebileceği, öğretmenlerin çocuklara kendi seçtikleri cinsiyet ve isimle hitap etmesinin uygun görüldüğü belirtiliyor.
Yeni yönergelere göre, çocukların istedikleri tuvaleti kullanmalarına izin verilecek, okul üniformaları seçenekleri arasında ‘cinsiyetten bağımsız’ alternatifler bulunacak, ilkokul müfredatında ise cinsiyet değiştirmiş karakterler ve rol modeller yer alacak.
Feminist politika ve savunuculuk örgütü For Women Scotland yöneticisi Marion Calder, hükümetin bu kararını eleştirerek, bu girişimi tehlikeli bir ideolojinin devlet tarafından teşviki ve ebeveyn haklarına tecavüz olarak nitelendirdi.
Bu normlar uygulanmadan önce de çocukların cinsiyet rolleri, giyim ve diğer tercihleri deneyebileceklerinin herkes için açık olduğunu vurgulayan Calder, “Şimdi bu çocuklar, tıbbi müdahale ile sonuçlanacağı ve gelecekteki tüm yaşamlarını etkileyebileceği bir şeye itiliyor. Çocuklara, özellikle de ilkokul öğrencilerine cinsiyetlerini değiştirebileceklerini öğretmemeliyiz, zira aslında cinsiyet değiştirilemez” vurgusunu yaptı.
İktidardaki Sosyal Demokrat Parti Sözcüsü Shirley-Anne Somerville ise, yeni önergelerin tıbbi cinsiyet değişikliğini desteklemediğini, yalnızca benzer sorunlarla karşı karşıya kalan çocukların zihinsel sağlıklarını ve haklarını önemsediğini savundu.
Yeni yönergelere göre, çocukların istedikleri tuvaleti kullanmalarına izin verilecek, okul üniformaları seçenekleri arasında ‘cinsiyetten bağımsız’ alternatifler bulunacak, ilkokul müfredatında ise cinsiyet değiştirmiş karakterler ve rol modeller yer alacak.
Feminist politika ve savunuculuk örgütü For Women Scotland yöneticisi Marion Calder, hükümetin bu kararını eleştirerek, bu girişimi tehlikeli bir ideolojinin devlet tarafından teşviki ve ebeveyn haklarına tecavüz olarak nitelendirdi.
Bu normlar uygulanmadan önce de çocukların cinsiyet rolleri, giyim ve diğer tercihleri deneyebileceklerinin herkes için açık olduğunu vurgulayan Calder, “Şimdi bu çocuklar, tıbbi müdahale ile sonuçlanacağı ve gelecekteki tüm yaşamlarını etkileyebileceği bir şeye itiliyor. Çocuklara, özellikle de ilkokul öğrencilerine cinsiyetlerini değiştirebileceklerini öğretmemeliyiz, zira aslında cinsiyet değiştirilemez” vurgusunu yaptı.
İktidardaki Sosyal Demokrat Parti Sözcüsü Shirley-Anne Somerville ise, yeni önergelerin tıbbi cinsiyet değişikliğini desteklemediğini, yalnızca benzer sorunlarla karşı karşıya kalan çocukların zihinsel sağlıklarını ve haklarını önemsediğini savundu.