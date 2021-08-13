Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210813/iskocyada-4-yasindaki-cocuklara-ebeveynlerin-rizasi-olmadan-cinsiyet-degistirme-izni-verilecek-1048014526.html
İskoçya'da 4 yaşındaki çocuklara, ebeveynlerin rızası olmadan ‘cinsiyet değiştirme’ izni verilecek
İskoçya'da 4 yaşındaki çocuklara, ebeveynlerin rızası olmadan ‘cinsiyet değiştirme’ izni verilecek
İskoçya hükümeti tarafından pedagoglara yönelik hazırlanan yeni yönergeler uyarınca dört yaşından küçük çocukların, ebeveynlerinin rızası olmadan okulda... 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T21:37+0300
2021-08-13T21:37+0300
dünya
iskoçya
çocuk
cinsiyet değiştirme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0e/1042841893_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_284a2355e8767943768eda3e91ec66d9.jpg
The Telegraph gazetesinin haberine göre, İskoçya hükümetinin pedagoglara yönelik hazırladığı önergelerde, okul ve anaokullarda eğitim gören çocukların 4 yaşından itibaren kendi isteklerine göre ‘cinsiyet değiştirmelerine’ izin verilebileceği ve bu konuda ebeveynlere bilgi verilmeyebileceği, öğretmenlerin çocuklara kendi seçtikleri cinsiyet ve isimle hitap etmesinin uygun görüldüğü belirtiliyor.Yeni yönergelere göre, çocukların istedikleri tuvaleti kullanmalarına izin verilecek, okul üniformaları seçenekleri arasında ‘cinsiyetten bağımsız’ alternatifler bulunacak, ilkokul müfredatında ise cinsiyet değiştirmiş karakterler ve rol modeller yer alacak.Feminist politika ve savunuculuk örgütü For Women Scotland yöneticisi Marion Calder, hükümetin bu kararını eleştirerek, bu girişimi tehlikeli bir ideolojinin devlet tarafından teşviki ve ebeveyn haklarına tecavüz olarak nitelendirdi.Bu normlar uygulanmadan önce de çocukların cinsiyet rolleri, giyim ve diğer tercihleri deneyebileceklerinin herkes için açık olduğunu vurgulayan Calder, “Şimdi bu çocuklar, tıbbi müdahale ile sonuçlanacağı ve gelecekteki tüm yaşamlarını etkileyebileceği bir şeye itiliyor. Çocuklara, özellikle de ilkokul öğrencilerine cinsiyetlerini değiştirebileceklerini öğretmemeliyiz, zira aslında cinsiyet değiştirilemez” vurgusunu yaptı.İktidardaki Sosyal Demokrat Parti Sözcüsü Shirley-Anne Somerville ise, yeni önergelerin tıbbi cinsiyet değişikliğini desteklemediğini, yalnızca benzer sorunlarla karşı karşıya kalan çocukların zihinsel sağlıklarını ve haklarını önemsediğini savundu.
iskoçya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0e/1042841893_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_e1f13ba50eafbe8592350b727a941f67.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iskoçya, çocuk, cinsiyet değiştirme

İskoçya'da 4 yaşındaki çocuklara, ebeveynlerin rızası olmadan ‘cinsiyet değiştirme’ izni verilecek

21:37 13.08.2021
© AFP 2021 / VINCENZO PINTOİtalya’da milyonlarca öğrenci, altı aylık bir aranın ardından bugün okullarında ders başı yaptı.
İtalya’da milyonlarca öğrenci, altı aylık bir aranın ardından bugün okullarında ders başı yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© AFP 2021 / VINCENZO PINTO
Abone ol
İskoçya hükümeti tarafından pedagoglara yönelik hazırlanan yeni yönergeler uyarınca dört yaşından küçük çocukların, ebeveynlerinin rızası olmadan okulda isimlerini ve cinsiyetlerini değiştirebilecekleri öğrenildi.
The Telegraph gazetesinin haberine göre, İskoçya hükümetinin pedagoglara yönelik hazırladığı önergelerde, okul ve anaokullarda eğitim gören çocukların 4 yaşından itibaren kendi isteklerine göre ‘cinsiyet değiştirmelerine’ izin verilebileceği ve bu konuda ebeveynlere bilgi verilmeyebileceği, öğretmenlerin çocuklara kendi seçtikleri cinsiyet ve isimle hitap etmesinin uygun görüldüğü belirtiliyor.

Yeni yönergelere göre, çocukların istedikleri tuvaleti kullanmalarına izin verilecek, okul üniformaları seçenekleri arasında ‘cinsiyetten bağımsız’ alternatifler bulunacak, ilkokul müfredatında ise cinsiyet değiştirmiş karakterler ve rol modeller yer alacak.

Feminist politika ve savunuculuk örgütü For Women Scotland yöneticisi Marion Calder, hükümetin bu kararını eleştirerek, bu girişimi tehlikeli bir ideolojinin devlet tarafından teşviki ve ebeveyn haklarına tecavüz olarak nitelendirdi.

Bu normlar uygulanmadan önce de çocukların cinsiyet rolleri, giyim ve diğer tercihleri deneyebileceklerinin herkes için açık olduğunu vurgulayan Calder, “Şimdi bu çocuklar, tıbbi müdahale ile sonuçlanacağı ve gelecekteki tüm yaşamlarını etkileyebileceği bir şeye itiliyor. Çocuklara, özellikle de ilkokul öğrencilerine cinsiyetlerini değiştirebileceklerini öğretmemeliyiz, zira aslında cinsiyet değiştirilemez” vurgusunu yaptı.

İktidardaki Sosyal Demokrat Parti Sözcüsü Shirley-Anne Somerville ise, yeni önergelerin tıbbi cinsiyet değişikliğini desteklemediğini, yalnızca benzer sorunlarla karşı karşıya kalan çocukların zihinsel sağlıklarını ve haklarını önemsediğini savundu.
070001
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:55NATO: Taliban ülkeyi zorla ele geçirirse uluslararası toplum tarafından tanınmayacağını anlamalı
21:41Sel bölgesinde alacaklar ertelendi
21:37İskoçya'da 4 yaşındaki çocuklara, ebeveynlerin rızası olmadan ‘cinsiyet değiştirme’ izni verilecek
21:33Kara Kuvvetleri Komutanlığında devir teslim töreni düzenlendi
21:10Bakan Çavuşoğlu: Bu afetlerin üstesinden gelirken en büyük gücümüz milletimiz oldu
20:52Ukrayna Dışişleri’nden Kırım'ın ‘geri alınmasında’ Mahatma Gandhi planı
20:38Pakistan, Afganistan'da sıkışan gazetecilere yönelik vize şartlarını kolaylaştırdı
20:37BM: Afganistan'da çatışmalarda yerinden edilenlerin Kabil'e kaçışı sürüyor
20:36Sel bölgesinde kayıp ikizler için bekleyiş sürüyor
20:11AK Partili Kadak’tan ‘Önce Öğrenci’ programı: ‘Zorlu süreçlerde gençlere destek verelim istedik’
20:09Washington yakınlarındaki ABD askeri üssü, silahlı saldırı ihtimali nedeniyle kapatıldı
20:06Kastamonu Cide'deki hortum kamerada
19:55Şırnak’ta bir kişi ambulans kaçırdı
19:46Messi’nin göz yaşları 10 bin dolardan satışa çıkarıldı
19:46Sinop'un Ayancık ilçesinde insan zinciri yapılan köprüde panik: 'Çöküyor, boşaltın'
19:41Atatürk'e ait olduğu iddia edilen baston kayıtlardan çıkmadı: Bakanlık inceleme başlattı
19:37Bozkurt'taki selden yeni görüntü
19:30Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 372 koronavirüs vakası kaydedildi, 157 kişi hayatını kaybetti
19:28Nuh’un Gemisi’nin indiği yerde 7 bin yıllık yaşam izleri ortaya çıktı
19:27Rüzgar Erkoçlar: Bu söyleyeceklerimi çoğu insan bilmiyor