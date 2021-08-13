İsrail: Hizbullah’a ait İHA vurduk

İsrail ordusunun açıklamasında, “Ordu güçleri, Lübnan yönünden İsrail hava sahasına giren Hizbullah örgütüne ait insansız hava aracını vurdu. İsrail ordusu, olay boyunca İHA’yı takip etti” ifadesine yer verildi.Açıklamada, ordunun İsrail’in egemenliğine yönelik tüm ihlalleri önlemeye devam edeceği kaydedildi.
İsrail ordusu, Lübnan yönünden ülkenin hava sahasını ihlal eden Hizbullah’a ait bir insansız hava aracını (İHA) imha ettiklerini belirtti.
İsrail ordusunun açıklamasında, “Ordu güçleri, Lübnan yönünden İsrail hava sahasına giren Hizbullah örgütüne ait insansız hava aracını vurdu. İsrail ordusu, olay boyunca İHA’yı takip etti” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, ordunun İsrail’in egemenliğine yönelik tüm ihlalleri önlemeye devam edeceği kaydedildi.