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https://tr.sputniknews.com/20210813/italyada-tabiat-parkinda-yangin-1048001001.html
İtalya'da tabiat parkında yangın
İtalya'da tabiat parkında yangın
İtalya'nın başkenti Roma'nın doğusundaki Tivoli yakınlarında bulunan Monte Catillo Tabiat Parkı'nda çıkan yangın sonucu bazı yerleşim yerleri tahliye edildi. 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T14:59+0300
2021-08-13T14:59+0300
dünya
avrupa
italya
ab
aşırı sıcaklar
yangın
orman yangını
iklim değişikliği
park
itfaiye
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İtalya'da sıcak hava dalgasının etkisiyle yüzlerce noktada devam eden yangınlarla mücadele devam ediyor. Ülkede bu kez başkent Roma'nın doğusundaki Tivoli kasabasının yakınlarında yer alan Monte Catillo Tabiat Parkı'nda yangın çıktı. Alevler hızla yayılırken, bazı yerleşim yerlerindeki 25 ailenin evlerinden tahliye edildiği aktarıldı.Ayrıca, ülkede yangınların en çok etkilediği Calabria bölgesi, Akdeniz'in en büyük adası Sicilya, Sardunya Adası ve Campania bölgesinde alevler binlerce hektarlık alanı küle çevirdi. Yangınlar, geçtiğimiz çarşamba günü Calabria'da 2, Sicilya'da ise 1 kişinin ölümüne neden oldu.Avrupa'da sıcaklık rekoruÖte yandan, dün Sicilya Adası’nda sıcaklık rekor seviyeye ulaşmıştı. Adada termometrelerin 48.8 dereceyi göstermesi sonucu Avrupa'da şimdiye kadarki en yüksek sıcaklığın kaydedilmiş olabileceği ifade edilirken, yetkililer rekorun kırılıp kırılmadığını netleştirmek için sıcaklığın Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından teyit edilmesini bekliyor. WMO'ya göre Avrupa'da sıcaklık rekoru 48 derece ile 1977'de Yunanistan'ın başkenti Atina’da kırılmıştı.Aşırı sıcakların etkili olduğu kentlerin sayısı 8’den 15’e çıkabilirİtalya’daki sıcak hava dalgasına Afrika'dan yükselen antisiklonların (yüksek basınçlı atmosferik alanlar) neden olduğu belirtilirken, antisiklonların İtalya üzerinden kuzeye yönelmesi ve başkent Roma da dahil çok sayıda kentte sıcaklıkları daha da artıracağı düşünülüyor. İtalya Sağlık Bakanlığı, söz konusu bölgelerde aşırı sıcaklık için kırmızı uyarı yayınlarken, risk altındaki kentlerin sayısının 8’den 15’e çıkması bekleniyor.İklim değişikliği orman yangınlarını tetikliyorİklim değişikliğinin orman yangınlarını körüklemesi muhtemel sıcak ve kuru hava riskini arttırıyor.19. yüzyıldaki Sanayi Devrimi’nden bu yana dünya yaklaşık 1.2 derece ısındı. Dünya genelinde hükümetlerin emisyonlarda kesinti yapmadığı sürece sıcaklıkların artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20190813/yunanistan-da-yanginlarla-bogusuyor-1039910142.html
https://tr.sputniknews.com/20210809/bm-iklim-degisikligi-panelinden-geri-donusu-olmayan-nokta-uyarisi-kuresel-isinma-2030a-kadar-15-1045200869.html
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avrupa, italya, ab, aşırı sıcaklar, yangın, orman yangını, iklim değişikliği, park, itfaiye, tabiat turizmi

İtalya'da tabiat parkında yangın

14:59 13.08.2021
© İHAİtalya'da tabiat parkında yangın
İtalya'da tabiat parkında yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© İHA
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İtalya'nın başkenti Roma'nın doğusundaki Tivoli yakınlarında bulunan Monte Catillo Tabiat Parkı'nda çıkan yangın sonucu bazı yerleşim yerleri tahliye edildi.
İtalya'da sıcak hava dalgasının etkisiyle yüzlerce noktada devam eden yangınlarla mücadele devam ediyor.
Ülkede bu kez başkent Roma'nın doğusundaki Tivoli kasabasının yakınlarında yer alan Monte Catillo Tabiat Parkı'nda yangın çıktı.
Alevler hızla yayılırken, bazı yerleşim yerlerindeki 25 ailenin evlerinden tahliye edildiği aktarıldı.
Ayrıca, ülkede yangınların en çok etkilediği Calabria bölgesi, Akdeniz'in en büyük adası Sicilya, Sardunya Adası ve Campania bölgesinde alevler binlerce hektarlık alanı küle çevirdi. Yangınlar, geçtiğimiz çarşamba günü Calabria'da 2, Sicilya'da ise 1 kişinin ölümüne neden oldu.
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Yunanistan da yangınlarla boğuşuyor
13 Ağustos 2019, 16:27

Avrupa'da sıcaklık rekoru

Öte yandan, dün Sicilya Adası’nda sıcaklık rekor seviyeye ulaşmıştı. Adada termometrelerin 48.8 dereceyi göstermesi sonucu Avrupa'da şimdiye kadarki en yüksek sıcaklığın kaydedilmiş olabileceği ifade edilirken, yetkililer rekorun kırılıp kırılmadığını netleştirmek için sıcaklığın Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından teyit edilmesini bekliyor.
WMO'ya göre Avrupa'da sıcaklık rekoru 48 derece ile 1977'de Yunanistan'ın başkenti Atina’da kırılmıştı.

Aşırı sıcakların etkili olduğu kentlerin sayısı 8’den 15’e çıkabilir

İtalya’daki sıcak hava dalgasına Afrika'dan yükselen antisiklonların (yüksek basınçlı atmosferik alanlar) neden olduğu belirtilirken, antisiklonların İtalya üzerinden kuzeye yönelmesi ve başkent Roma da dahil çok sayıda kentte sıcaklıkları daha da artıracağı düşünülüyor.
İtalya Sağlık Bakanlığı, söz konusu bölgelerde aşırı sıcaklık için kırmızı uyarı yayınlarken, risk altındaki kentlerin sayısının 8’den 15’e çıkması bekleniyor.
Manavgat yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
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İklim değişikliği orman yangınlarını tetikliyor

İklim değişikliğinin orman yangınlarını körüklemesi muhtemel sıcak ve kuru hava riskini arttırıyor.
19. yüzyıldaki Sanayi Devrimi’nden bu yana dünya yaklaşık 1.2 derece ısındı. Dünya genelinde hükümetlerin emisyonlarda kesinti yapmadığı sürece sıcaklıkların artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.
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