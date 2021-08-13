https://tr.sputniknews.com/20210813/ito-baskani-avdagic-turkiyede-egitim-piramidi-tekrar-kurgulanmali-1047999374.html

İTO Başkanı Avdagiç: Türkiye'de eğitim piramidi tekrar kurgulanmalı

İTO Başkanı Avdagiç: Türkiye'de eğitim piramidi tekrar kurgulanmalı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, eğitim piramidinin yeniden kurgulanması gerektiğini belirterek, "Türkiye’de son yıllarda hızlı bir... 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T14:17+0300

2021-08-13T14:17+0300

2021-08-13T14:17+0300

türkiye

türkiye

işsizlik

istanbul ticaret odası (ito)

üniversite

personel

ekonomi

şekib avdagiç

mavi yaka

mavi yakalı işçi

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Türkiye'nin salgın sürecinde makul bir anlayışla hareket ettiğini vurgulayan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, bunun sonucunda makul bir büyüme rakamı elde edildiğini ifade etti.Avdagiç, sonbaharda tekrar kapanma olmazsa Türkiye’nin önünde çok iyi bir iki çeyrek olduğunu kaydederek, müteşebbisiyle, çalışanıyla, lojistikçisiyle ve tüm paydaşlarıyla salgın sürecinde diğer ülkelere göre daha entegre bir faaliyet yürüttüklerini söyledi.Salgın süreci öncesi dijital dönüşüme yatırım yapan şirketlerin süreçten büyük bir kazançla çıktığını aktaran Avdagiç, "Dijital altyapısını kurgulayan şirketler pandemi sürecinde çok hızlı büyüdüler. Bizim araştırmalarımıza göre pandemi öncesine göre kargo sayılarında 6.5 kat bir artış olduğu görülüyor. Tüketim alışkanlıkları bu süreçte değişti. Bunun kalıcı bir tortu olduğunu düşünüyorum. Pandemi öncesi alışkanlıklara oldukça sınırlı bir dönüş olacaktır" dedi.TÜFE ile ÜFE arasındaki farkın çok iyi yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Avdagiç şu değerlendirmelerde bulundu:Türkiye'nin eğitim piramidinde problem olduğunu bildiren Avdagiç, "Mevcut eğitim piramidinden meydana gelen çıktılar iş dünyasının taleplerini karşılamıyor. Devlet, eğitim piramidini inşa ederken iş dünyası ile koordineli olmalı. Aksi takdirde karşılıklı memnuniyetsizlikler ortaya çıkıyor. Avrupa’da başarılı olmuş iki ülke göze çarpıyor. Bunlar Almanya ve Avusturya. Bu ülkelerde mesleki eğitimin ağırlıklı olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.'Slogan değil çözüm odaklı stratejiler üretilmeli'Türkiye'nin son yıllarda hızlı bir üniversitelileşme süreci yaşadığını anımsatan Avdagiç, şunları kaydetti:İTO olarak İstanbul’da bulunan meslek liselerinde hamilik projesini başlattıklarını hatırlatan Avdagiç, "Şu an şehrimizde bulunan 250 meslek lisesinin 70 tanesinde İTO hamileri bulunuyor. Burada öğrenim gören öğrencilerimizin her türlü ihtiyaçlarıyla ilgileniyorlar. Müfredattan, gerekli olan teçhizatın teminine kadar okullarımızla beraber çalışıyoruz. Ayakkabı sektörü temsilcilerimiz ayakkabı üretimi ile ilgili eğitim alan öğrencilerle bizzat ilgileniyorlar. Ve bu sürecin sonunda yüzde yüze yakın istihdam garantisi veriyoruz. 2023 yılına kadar hedefimiz 250 lisemizde de bu uygulamayı yürütmek" yorumunu yaptı.'Hayallerinize imkan tanıyın'"Gençlerimiz mezun olur olmaz çok büyük şirketlerde çok iyi şartlarda çalışmak istiyorlar. Bu tamamen yanlıştır demiyorum fakat hayallerine de imkan tanımaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gençken hata yapma lüksü var. Bu noktada devletimizin gençlere ciddi destekler var. Bunları takip etmeliler. diyen Avdagiç sözlerini şöyle tamamladı:

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türkiye, işsizlik, istanbul ticaret odası (ito), üniversite, personel, ekonomi, şekib avdagiç, mavi yaka, mavi yakalı işçi, kalifiye , eleman