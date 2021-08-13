https://tr.sputniknews.com/20210813/izmirde-sahte-asi-karti-hazirladigi-iddia-edilen-hemsire-tutuklandi-1048017918.html

İzmir'de sahte aşı kartı hazırladığı iddia edilen hemşire tutuklandı

İzmir'de sahte aşı kartı hazırladığı iddia edilen hemşire tutuklandı

İzmir'de yakınları için sahte aşı kartı hazırladığı ileri sürülen hemşire tutuklandı. 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T23:55+0300

2021-08-13T23:55+0300

2021-08-13T23:55+0300

koronavirüs

türkiye

türkiye’de kovid-19 salgını

koronavirüs aşısı

aşı karşıtlığı

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İzmir'de yakınları için sahte aşı kartı hazırladığı ileri sürülen hemşire tutuklandı.İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin aşı polikliniğinde 2 yakınına aşı olmuş gibi sahte aşı kartı düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan R.K.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen hemşire tutuklandı.İzmir'de yakınları için sahte aşı kartı hazırladığı ileri sürülen hemşire R.K.Y. dün hastanede gözaltına alınmış, İl Sağlık Müdürlüğü de konuya ilişkin idari inceleme başlatmıştı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs aşısı, aşı karşıtlığı