https://tr.sputniknews.com/20210813/izmirde-sahte-asi-karti-iddiasi-1-hemsire-gozaltina-alindi-1047994434.html

İzmir’de sahte aşı kartı iddiası: 1 hemşire gözaltına alındı

İzmir’de sahte aşı kartı iddiası: 1 hemşire gözaltına alındı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli bir hemşire, sistem üzerinden 2 yakınına aşı olmuş gibi sahte aşı kartı... 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T11:31+0300

2021-08-13T11:31+0300

2021-08-13T11:34+0300

türkiye

izmir

gözaltı

il sağlık müdürlüğü

koronavirüs aşısı

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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli hemşire R.K.Y.’nin, aşı polikliniğinde aşı yapmadığı halde 2 yakınına sistem üzerinden aşı olmuş gibi giriş yaparak sahte aşı kartı düzenlediği iddia edildi.İHA'nın aktardığı habere göre, ihbar üzerine gelen ekipler tarafından hemşire R.K.Y., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

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izmir, gözaltı, il sağlık müdürlüğü, koronavirüs aşısı