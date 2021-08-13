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TÜRKİYE'NİN YANGINLARLA MÜCADELESİ
Türkiye 28 Temmuz'da başlayan ve 53 ile yayılan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son resmi verilere göre, 270 orman yangınının 267'si kontrol altına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20210813/izmirin-tire-ilcesinde-cikan-orman-yangini-kisa-surede-sonduruldu-1047986725.html
İzmir'in Tire ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü
İzmir'in Tire ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü
İzmir’in Tire ilçesinde meydana gelen orman yangını, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T02:19+0300
2021-08-13T02:19+0300
türkiye'nin yanginlarla mücadelesi
izmir
orman yangını
tire
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Yangın, dün akşam saatlerinde Karateke köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda meydana geldi.Çam ağaçları ile kaplı ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra Tire ve Bayındır Orman İşletme şefliklerine bağlı arazözler sevk edildi.Ekiplerin ve vatandaşların müdahalelere sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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izmir, orman yangını, tire

İzmir'in Tire ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü

02:19 13.08.2021
© İHA / Yakup Fatih Şaşmazİzmir - Tire - orman yangını
İzmir - Tire - orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© İHA / Yakup Fatih Şaşmaz
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İzmir’in Tire ilçesinde meydana gelen orman yangını, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.
Yangın, dün akşam saatlerinde Karateke köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda meydana geldi.
Çam ağaçları ile kaplı ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra Tire ve Bayındır Orman İşletme şefliklerine bağlı arazözler sevk edildi.
Ekiplerin ve vatandaşların müdahalelere sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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