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https://tr.sputniknews.com/20210813/japonyada-asiri-yagislarda-bir-kisi-hayatini-kaybetti-1047989990.html
Japonya'da aşırı yağışlarda bir kişi hayatını kaybetti
Japonya'da aşırı yağışlarda bir kişi hayatını kaybetti
Japonya'nın güneybatısındaki aşırı yağışlar sonrası oluşan heyelan ve çamur kaymalarında bir kişi hayatını kaybetti. Kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları... 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T08:23+0300
2021-08-13T08:23+0300
2021-08-13T08:23+0300
japonya
hiroşima
yağış
nagazaki
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Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) mevsimsel tayfunlar sonrası aşırı yağışların Kyuşu bölgesi eyaletlerinde hayatı olumsuz etkilediğini açıkladı.Yerel emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre aşırı yağışların neden olduğu heyelan sonrası Nagazaki eyaletinde bir kişi hayatını kaybetti.Yangın ve Afet İdare Ajansı, heyelan ve çamur kaymalarında kaybolan iki kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.Kamu yayıncısı NHK kaynaklı görüntülerde Hiroşima ve Nagazaki'de bazı nehirlerin taştığı görülüyor. Bölgede acil durum ilan edildi.Afet kapsamında kabinesini toplayan Başbakan Suga Yoşihide, yaşam riski taşıyan bölgelerin tahliye edilmesi emri verdi.
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japonya, hiroşima, yağış, nagazaki
Japonya'da aşırı yağışlarda bir kişi hayatını kaybetti
Japonya'nın güneybatısındaki aşırı yağışlar sonrası oluşan heyelan ve çamur kaymalarında bir kişi hayatını kaybetti. Kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) mevsimsel tayfunlar sonrası aşırı yağışların Kyuşu bölgesi eyaletlerinde hayatı olumsuz etkilediğini açıkladı.
Yerel emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre aşırı yağışların neden olduğu heyelan sonrası Nagazaki eyaletinde bir kişi hayatını kaybetti.
Yangın ve Afet İdare Ajansı, heyelan ve çamur kaymalarında kaybolan iki kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.
Kamu yayıncısı NHK kaynaklı görüntülerde Hiroşima ve Nagazaki'de bazı nehirlerin taştığı görülüyor. Bölgede acil durum ilan edildi.
Afet kapsamında kabinesini toplayan Başbakan Suga Yoşihide, yaşam riski taşıyan bölgelerin tahliye edilmesi emri verdi.