Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210813/kanada-afganistandaki-buyukelciliginin-tahliyes-icin-ozel-kuvvetlerini-gorevlendirdi-1047987727.html
Kanada, Afganistan'daki büyükelçiliğinin tahliyesi için özel kuvvetlerini görevlendirdi
Kanada, Afganistan'daki büyükelçiliğinin tahliyesi için özel kuvvetlerini görevlendirdi
Kanada hükümetinin, ülkenin Kabil'deki büyükelçiliğinin tahliyesi için özel kuvvetlerini görevlendireceği bildirildi. 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T04:39+0300
2021-08-13T04:39+0300
2021-08-13T04:39+0300
dünya
afganistan
kanada
büyükelçilik
tahliye
özel kuvvet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0c/1047962333_0:135:2600:1598_1920x0_80_0_0_48dd6b5c990b993c6398c382cd649952.jpg
NATO ülkelerinin Afganistan'dan çekilmesini takiben Taliban, Kabil hükümetine bağlı güçlere karşı ilerleyişini sürdürüyor.AP ajansına konuşan bir kaynağa göre Kanada, Kabil Büyükelçiliği'ndeki diplomatik personelin tahliye işlemi için özel kuvvetlerini görevlendirdi.Kaynak, Afganistan'a intikal edecek askeri personelinin sayısına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.Daha önce ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da Kabil Büyükelçiliği'ndeki Amerikalı personelin tahliyesi için 3 bin askerin Afganistan'a gönderileceğini ve bu birliklerin sadece tahliye görevini icra edeceklerini duyurmuştu.Birleşik Krallık ise, aynı gerekçeyle ülkeye 600 asker gönderileceğini bildirmişti.
afganistan
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0c/1047962333_144:0:2456:1734_1920x0_80_0_0_749b851813bdc8cb34a070b9717a2353.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
afganistan, kanada, büyükelçilik, tahliye, özel kuvvet
Kanada, Afganistan'daki büyükelçiliğinin tahliyesi için özel kuvvetlerini görevlendirdi
Kanada hükümetinin, ülkenin Kabil'deki büyükelçiliğinin tahliyesi için özel kuvvetlerini görevlendireceği bildirildi.
NATO ülkelerinin Afganistan'dan çekilmesini takiben
Taliban, Kabil hükümetine bağlı güçlere karşı ilerleyişini sürdürüyor.
AP ajansına konuşan bir kaynağa göre
Kanada, Kabil Büyükelçiliği'ndeki diplomatik personelin tahliye işlemi için özel kuvvetlerini görevlendirdi.
Kaynak, Afganistan'a intikal edecek askeri personelinin sayısına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.
Daha önce ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da
Kabil Büyükelçiliği'ndeki Amerikalı personelin tahliyesi
için 3 bin askerin Afganistan'a gönderileceğini ve bu birliklerin sadece tahliye görevini icra edeceklerini duyurmuştu.
Birleşik Krallık ise, aynı gerekçeyle ülkeye 600 asker gönderileceğini bildirmişti.