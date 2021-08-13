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Kanada, Afganistan'daki büyükelçiliğinin tahliyesi için özel kuvvetlerini görevlendirdi
Kanada, Afganistan'daki büyükelçiliğinin tahliyesi için özel kuvvetlerini görevlendirdi
Kanada hükümetinin, ülkenin Kabil'deki büyükelçiliğinin tahliyesi için özel kuvvetlerini görevlendireceği bildirildi. 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T04:39+0300
2021-08-13T04:39+0300
dünya
afganistan
kanada
büyükelçilik
tahliye
özel kuvvet
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NATO ülkelerinin Afganistan'dan çekilmesini takiben Taliban, Kabil hükümetine bağlı güçlere karşı ilerleyişini sürdürüyor.AP ajansına konuşan bir kaynağa göre Kanada, Kabil Büyükelçiliği'ndeki diplomatik personelin tahliye işlemi için özel kuvvetlerini görevlendirdi.Kaynak, Afganistan'a intikal edecek askeri personelinin sayısına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.Daha önce ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da Kabil Büyükelçiliği'ndeki Amerikalı personelin tahliyesi için 3 bin askerin Afganistan'a gönderileceğini ve bu birliklerin sadece tahliye görevini icra edeceklerini duyurmuştu.Birleşik Krallık ise, aynı gerekçeyle ülkeye 600 asker gönderileceğini bildirmişti.
afganistan
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afganistan, kanada, büyükelçilik, tahliye, özel kuvvet

Kanada, Afganistan'daki büyükelçiliğinin tahliyesi için özel kuvvetlerini görevlendirdi

04:39 13.08.2021
© AFP 2021Gazne- Taliban- Afganistan
Gazne- Taliban- Afganistan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© AFP 2021
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Kanada hükümetinin, ülkenin Kabil'deki büyükelçiliğinin tahliyesi için özel kuvvetlerini görevlendireceği bildirildi.
NATO ülkelerinin Afganistan'dan çekilmesini takiben Taliban, Kabil hükümetine bağlı güçlere karşı ilerleyişini sürdürüyor.
AP ajansına konuşan bir kaynağa göre Kanada, Kabil Büyükelçiliği'ndeki diplomatik personelin tahliye işlemi için özel kuvvetlerini görevlendirdi.
Kaynak, Afganistan'a intikal edecek askeri personelinin sayısına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.
Daha önce ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da Kabil Büyükelçiliği'ndeki Amerikalı personelin tahliyesi için 3 bin askerin Afganistan'a gönderileceğini ve bu birliklerin sadece tahliye görevini icra edeceklerini duyurmuştu.
Birleşik Krallık ise, aynı gerekçeyle ülkeye 600 asker gönderileceğini bildirmişti.
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