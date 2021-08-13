https://tr.sputniknews.com/20210813/kanada-afganistandaki-buyukelciliginin-tahliyes-icin-ozel-kuvvetlerini-gorevlendirdi-1047987727.html

Kanada, Afganistan'daki büyükelçiliğinin tahliyesi için özel kuvvetlerini görevlendirdi

Kanada, Afganistan'daki büyükelçiliğinin tahliyesi için özel kuvvetlerini görevlendirdi

Kanada hükümetinin, ülkenin Kabil'deki büyükelçiliğinin tahliyesi için özel kuvvetlerini görevlendireceği bildirildi. 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T04:39+0300

2021-08-13T04:39+0300

2021-08-13T04:39+0300

dünya

afganistan

kanada

büyükelçilik

tahliye

özel kuvvet

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NATO ülkelerinin Afganistan'dan çekilmesini takiben Taliban, Kabil hükümetine bağlı güçlere karşı ilerleyişini sürdürüyor.AP ajansına konuşan bir kaynağa göre Kanada, Kabil Büyükelçiliği'ndeki diplomatik personelin tahliye işlemi için özel kuvvetlerini görevlendirdi.Kaynak, Afganistan'a intikal edecek askeri personelinin sayısına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.Daha önce ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da Kabil Büyükelçiliği'ndeki Amerikalı personelin tahliyesi için 3 bin askerin Afganistan'a gönderileceğini ve bu birliklerin sadece tahliye görevini icra edeceklerini duyurmuştu.Birleşik Krallık ise, aynı gerekçeyle ülkeye 600 asker gönderileceğini bildirmişti.

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afganistan, kanada, büyükelçilik, tahliye, özel kuvvet