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https://tr.sputniknews.com/20210813/kara-kuvvetleri-komutanliginda-devir-teslim-toreni-duzenlendi-1048014666.html
Kara Kuvvetleri Komutanlığında devir teslim töreni düzenlendi
Kara Kuvvetleri Komutanlığında devir teslim töreni düzenlendi
Emekliye ayrılan Orgeneral Ümit Dündar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı törenle Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini Orgeneral Musa Avsever'e... 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T21:33+0300
2021-08-13T21:33+0300
türkiye
türkiye
kara kuvvetleri komutanlığı
ümit dündar
devir teslim
musa avsever
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Orgeneral Dündar'ın yaş haddinden emekliye ayrılması dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda devir-teslim töreni düzenlendi.Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ü, Karargah'a gelişlerinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar karşıladı.Tören mangasını selamlayan Bakan Akar'ın şeref defterini imzalamasının ardından devir teslim törenine geçildi.Kara Kuvvetleri Komutanlığı brövesini Orgeneral Avsever'e devreden Orgeneral Dündar, "Kara Kuvvetleri Komutanlığının emir ve komutasını devrediyorum." ifadesini kullandı.Brövesi takılan Orgeneral Avsever ise "Kara Kuvvetleri Komutanlığının emir ve komutasını devralıyorum." dedi.Avsever, komutanlık forsunu hediye ettiTörenin sonunda Avsever, Orgeneral Dündar'a, görevi süresince kullandığı "komutanlık forsunu" hediye etti.Törende konuşan Akar, 2230 yıllık şanlı tarihe sahip Kara Kuvvetlerini TSK'nın gözbebeği olarak nitelendirdi.Dündar'ın görevini üç sene boyunca büyük başarıyla yerine getirdiğini vurgulayan Akar, "Göreviniz süresince tarihe geçecek başarılı görevler icra ettiniz. Ülkemize, milletimize, Silahlı Kuvvetlerimize katkılarınızdan dolayı daima büyük bir saygıyla anılacaksınız. Başarılarınızdan dolayı sizleri en içten duygularla kutluyor, yeni hayatınızda sağlık, esenlikler diliyorum." şeklinde konuştu.Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı devralan Avsever'i tebrik eden Akar, "Yeni görevinizde de başarılı olacağınızdan, ülkemize, milletimize, Kara Kuvvetlerimize önemli katkılar sağlayacağınızdan eminiz. Sizleri şahsım ve Cumhurbaşkanı'mız adına kutluyor, yeni görevinizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
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türkiye, kara kuvvetleri komutanlığı, ümit dündar, devir teslim, musa avsever

Kara Kuvvetleri Komutanlığında devir teslim töreni düzenlendi

21:33 13.08.2021
© AAÜmit Dündar, Musa Avsever
Ümit Dündar, Musa Avsever - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© AA
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Emekliye ayrılan Orgeneral Ümit Dündar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı törenle Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini Orgeneral Musa Avsever'e devretti.
Orgeneral Dündar'ın yaş haddinden emekliye ayrılması dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda devir-teslim töreni düzenlendi.
Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ü, Karargah'a gelişlerinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar karşıladı.
Tören mangasını selamlayan Bakan Akar'ın şeref defterini imzalamasının ardından devir teslim törenine geçildi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı brövesini Orgeneral Avsever'e devreden Orgeneral Dündar, "Kara Kuvvetleri Komutanlığının emir ve komutasını devrediyorum." ifadesini kullandı.
Brövesi takılan Orgeneral Avsever ise "Kara Kuvvetleri Komutanlığının emir ve komutasını devralıyorum." dedi.

Avsever, komutanlık forsunu hediye etti

Törenin sonunda Avsever, Orgeneral Dündar'a, görevi süresince kullandığı "komutanlık forsunu" hediye etti.
Törende konuşan Akar, 2230 yıllık şanlı tarihe sahip Kara Kuvvetlerini TSK'nın gözbebeği olarak nitelendirdi.
Dündar'ın görevini üç sene boyunca büyük başarıyla yerine getirdiğini vurgulayan Akar, "Göreviniz süresince tarihe geçecek başarılı görevler icra ettiniz. Ülkemize, milletimize, Silahlı Kuvvetlerimize katkılarınızdan dolayı daima büyük bir saygıyla anılacaksınız. Başarılarınızdan dolayı sizleri en içten duygularla kutluyor, yeni hayatınızda sağlık, esenlikler diliyorum." şeklinde konuştu.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı devralan Avsever'i tebrik eden Akar, "Yeni görevinizde de başarılı olacağınızdan, ülkemize, milletimize, Kara Kuvvetlerimize önemli katkılar sağlayacağınızdan eminiz. Sizleri şahsım ve Cumhurbaşkanı'mız adına kutluyor, yeni görevinizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
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