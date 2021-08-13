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https://tr.sputniknews.com/20210813/karayip-ulkeleri-tropik-firtina-icin-alarma-gecti-1047989351.html
Karayip ülkeleri tropik fırtına için alarma geçti
Karayip ülkeleri tropik fırtına için alarma geçti
Karayip kıyılarına yaklaşan şiddetli fırtına nedeniyle bölge ülkeleri alarma geçti. 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T07:24+0300
2021-08-13T07:24+0300
2021-08-13T07:24+0300
abd
florida
honduras
fırtına
karayipler
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Ülke basınında yer alan habere göre, şiddetli fırtınaların bazı kentleri ciddi bir şekilde vurabileceğinden endişe ediliyor.Yetkililer, tropik fırtınanın ulaştığı yerlerde ciddi yağışlar bırakabileceğini ayrıca sel ve toprak kayması riskine karşı da halktan dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.Söz konusu fırtınanın ilerleyen saatlerde hızının 55 kilometreye çıkabileceğini belirten yetkililer, fırtınanın cumartesi günü yönünü ABD'nin Florida kıyılarına doğru çevirebileceğini ifade etti.Orta Amerika ülkesi Honduras'ta 21 Kasım 2020'de meydana gelen Eta Tropik Fırtınası ve Lota Kasırgası nedeniyle en az 100 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi yaralanmıştı.
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abd, florida, honduras, fırtına, karayipler
Karayip ülkeleri tropik fırtına için alarma geçti
Karayip kıyılarına yaklaşan şiddetli fırtına nedeniyle bölge ülkeleri alarma geçti.
Ülke basınında yer alan habere göre,
şiddetli fırtınaların bazı kentleri ciddi bir şekilde vurabileceğinden endişe ediliyor.
Yetkililer, tropik fırtınanın ulaştığı yerlerde ciddi yağışlar bırakabileceğini ayrıca sel ve toprak kayması riskine karşı da halktan dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Söz konusu fırtınanın ilerleyen saatlerde hızının 55 kilometreye çıkabileceğini belirten yetkililer, fırtınanın cumartesi günü yönünü ABD'nin
Florida kıyılarına doğru çevirebileceğini ifade etti.
Orta Amerika ülkesi Honduras'ta 21 Kasım 2020'de meydana gelen Eta Tropik Fırtınası ve Lota Kasırgası nedeniyle en az 100 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi yaralanmıştı.