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https://tr.sputniknews.com/20210813/kartini-kaptirdigi-atmye-forkliftle-saldirdi-1048006425.html
Kartını kaptırdığı ATM’ye forkliftle saldırdı
Kartını kaptırdığı ATM’ye forkliftle saldırdı
Aksaray’ın Eskil ilçesinde forkliftle saldırı düzenlenen ATM kullanılamaz hale geldi, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T17:01+0300
2021-08-13T17:01+0300
türkiye
saldırı
banka
atm
banka kartı
forklift
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Eşmekaya beldesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi, gece saatlerinde işlem yapmak amacıyla bir bankanın ATM’sine gitti. Kartını ATM’ye kaptıran kişi, forkliftle saldırdığı makineyi kullanılamaz hale getirdi.Jandarma ekiplerinin bu kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin kullandığı forkliftle ATM’ye defalarca vurarak olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.
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saldırı, banka, atm, banka kartı, forklift

Kartını kaptırdığı ATM’ye forkliftle saldırdı

17:01 13.08.2021
© AAATM'ye saldırı
ATM'ye saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© AA
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Aksaray’ın Eskil ilçesinde forkliftle saldırı düzenlenen ATM kullanılamaz hale geldi, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Eşmekaya beldesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi, gece saatlerinde işlem yapmak amacıyla bir bankanın ATM’sine gitti. Kartını ATM’ye kaptıran kişi, forkliftle saldırdığı makineyi kullanılamaz hale getirdi.
Jandarma ekiplerinin bu kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin kullandığı forkliftle ATM’ye defalarca vurarak olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.
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