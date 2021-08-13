https://tr.sputniknews.com/20210813/kastamonu-cidedeki-hortum-kamerada-1048013144.html

Kastamonu Cide'deki hortum kamerada

Kastamonu Cide'deki hortum kamerada

Kastamonu'nun Cide ilçesinde selin ardından denizde meydana gelen hortum, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. 13.08.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

kastamonu

sel

panik

hortum

cide

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Kastamonu’da 11 Ağustos’ta etkili olan şiddetli yağmur ile birlikte meydana gelen sel; Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.Cide'de selin izleri silinirken, bugün denizde hortum meydana geldi. Açıkta oluşan hortum, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kısa süreli paniğe neden olan hortum, daha sonra etkisini kaybetti.

türkiye

kastamonu

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kastamonu, sel, panik, hortum, cide