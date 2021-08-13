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Kastamonu Cide'deki hortum kamerada
Kastamonu Cide'deki hortum kamerada
Kastamonu'nun Cide ilçesinde selin ardından denizde meydana gelen hortum, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T20:06+0300
2021-08-13T20:06+0300
2021-08-13T20:19+0300
türkiye
kastamonu
sel
panik
hortum
cide
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Kastamonu’da 11 Ağustos’ta etkili olan şiddetli yağmur ile birlikte meydana gelen sel; Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.Cide'de selin izleri silinirken, bugün denizde hortum meydana geldi. Açıkta oluşan hortum, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kısa süreli paniğe neden olan hortum, daha sonra etkisini kaybetti.
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kastamonu, sel, panik, hortum, cide
Kastamonu Cide'deki hortum kamerada 20:06 13.08.2021 (güncellendi: 20:19 13.08.2021)
Kastamonu'nun Cide ilçesinde selin ardından denizde meydana gelen hortum, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Kastamonu’da 11 Ağustos’ta etkili olan şiddetli yağmur ile birlikte meydana gelen sel; Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.
Cide'de selin izleri silinirken, bugün denizde hortum meydana geldi. Açıkta oluşan hortum, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Kısa süreli paniğe neden olan hortum, daha sonra etkisini kaybetti.