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Kastamonu'daki sel felaketine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
03:32 13.08.2021 (güncellendi: 03:33 13.08.2021)
© AAKastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. Bölgede çok sayıda arama kurtarma helikopteri de çalışmalara havadan destek veriyor.
© AA
Kastamonu'da 15 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde sel suları bütün binaların etrafını sararken, bir kişinin de sulara kapılarak gözden kaybolduğu görülüyor.
Sümeyra Ergin Felek'in “Evimden olacaklardan habersiz kayıt alırken” notuyla paylaştığı görüntülerde sel sularının Bozkurt ilçesine geldiği ilk anlar yer alırken, vatandaşların yaşadığı panik de görüntülere yansıdı. Yavaş yavaş ana caddeden ara sokakları kaplayan sel sularına arabasında yakalanan bir vatandaşın, arabasını terk ederek kaçmaya çalıştığı ve sel sularına kapıldığı anlar da görüntülerde yer aldı.
Bu sel görüntülerinin yaşandığı Kastamonu #Bozkurt hala afet bölgesi ilan edilmiş değil. Halk bölgenin derhal afet bölgesi ilan edilmesini ve daha fazla mağdur olmamayı talep ediyor.— Kazdağları İstanbul Dayanışması (@kazdaglariist) August 12, 2021
Bu sesi duyalım, duyuralım.#bozkurtyokoldu pic.twitter.com/hmCmKIwUOs
O anlara evinden tanık olan Sümeyra Ergin Felek’in “Ağabey kaç, bırak arabayı kaç” diyerek vatandaşa seslendiği duyuldu. Sele kapılan vatandaşın daha sonra kurtarıldığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.
Felaketin ardından Sümeyra Ergin Felek, son durumuna ilişkin şöyle konuştu:
“Sağ salim çıkabildik ama çıkamayan çok insan var. Evleri yok olan insanlar var. En kötüsü de haberlere konu olmayışımız. Ölü sayısı açıklanandan daha fazla. Çarşı, pazar, esnaf herkes mahvoldu. Bozkurt elden gidiyor. Basit gibi gözükmesin, yalvarıyoruz. Bizim yeme, içme konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Tek sıkıntımız sesimizi duyuramıyor oluşumuz.”