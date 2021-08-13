Kastamonu'daki sel felaketine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

“Sağ salim çıkabildik ama çıkamayan çok insan var. Evleri yok olan insanlar var. En kötüsü de haberlere konu olmayışımız. Ölü sayısı açıklanandan daha fazla. Çarşı, pazar, esnaf herkes mahvoldu. Bozkurt elden gidiyor. Basit gibi gözükmesin, yalvarıyoruz. Bizim yeme, içme konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Tek sıkıntımız sesimizi duyuramıyor oluşumuz.”