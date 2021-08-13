Sağlık Bakanı Koca: En az bir doz aşı yaptıranların oranı yüzde 70’i geçti

Aşılama programıyla ilgili Twitter sayfasından bilgilendirmede bulunan Sağlık Bakanı Koca, "18 yaş ve üstü nüfusun, en az bir doz aşı yaptıranların oranı %70’i geçti" dedi. Bakan Koca, "Aşılama programımızı başarıyla sürdürüyoruz. Bir yandan yoğun aşı yapan, diğer yandan kronik hastalarımızı başarıyla takip eden aile hekimlerimizi ve aile sağlığı çalışanlarımızı tebrik ederim. Aile hekimlerimizi pozitif performansla desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş ve üstü nüfusta en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptıranların oranının yüzde 70'i geçtiğini açıkladı.
Aşılama programıyla ilgili Twitter sayfasından bilgilendirmede bulunan Sağlık Bakanı Koca, "18 yaş ve üstü nüfusun, en az bir doz aşı yaptıranların oranı %70’i geçti" dedi.
Bakan Koca, "Aşılama programımızı başarıyla sürdürüyoruz. Bir yandan yoğun aşı yapan, diğer yandan kronik hastalarımızı başarıyla takip eden aile hekimlerimizi ve aile sağlığı çalışanlarımızı tebrik ederim. Aile hekimlerimizi pozitif performansla desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Aşılama programımızı başarıyla sürdürüyoruz. Bir yandan yoğun aşı yapan, diğer yandan kronik hastalarımızı başarıyla takip eden aile hekimlerimizi ve aile sağlığı çalışanlarımızı tebrik ederim. Aile hekimlerimizi pozitif performansla desteklemeye devam edeceğiz.