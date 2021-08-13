https://tr.sputniknews.com/20210813/koca-18-yas-ve-ustu-nufusta-en-az-bir-doz-kovid-19-asisi-yaptiranlarin-orani-yuzde-70i-gecti-1048001519.html

Sağlık Bakanı Koca: En az bir doz aşı yaptıranların oranı yüzde 70’i geçti

Sağlık Bakanı Koca: En az bir doz aşı yaptıranların oranı yüzde 70’i geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş ve üstü nüfusta en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptıranların oranının yüzde 70'i geçtiğini açıkladı. 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T15:04+0300

2021-08-13T15:04+0300

2021-08-13T15:22+0300

türkiye

fahrettin koca

sağlık bakanı

koronavirüs aşısı

aile hekimliği

koronavirüs

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Aşılama programıyla ilgili Twitter sayfasından bilgilendirmede bulunan Sağlık Bakanı Koca, "18 yaş ve üstü nüfusun, en az bir doz aşı yaptıranların oranı %70’i geçti" dedi. Bakan Koca, "Aşılama programımızı başarıyla sürdürüyoruz. Bir yandan yoğun aşı yapan, diğer yandan kronik hastalarımızı başarıyla takip eden aile hekimlerimizi ve aile sağlığı çalışanlarımızı tebrik ederim. Aile hekimlerimizi pozitif performansla desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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fahrettin koca, sağlık bakanı, koronavirüs aşısı, aile hekimliği, koronavirüs