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Kocaeli’de otluk alanda yangına sebebiyet veren şahıs tutuklandı
Kocaeli’de otluk alanda yangına sebebiyet veren şahıs tutuklandı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan otluk alandaki yangına sebebiyet veren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıs ifadesinde yangının sigaradan kazara... 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T18:34+0300
2021-08-13T18:34+0300
türkiye
kocaeli
yangın
orman yangını
cezaevi
gebze
tutuklama
suçlu
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Salı günü Gebze ilçesinde bulunan bir otluk alanda yangın meydana geldi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, alanı kısa sürede etkisi altına aldı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.Olaydan sonra soruşturma başlatan polis ekipleri, yangına sebebiyet veren N.S. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki ifadesinde yangının sigaradan kazara kaynaklandığını ifade etti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca şahsın çeşitli suçlardan olmak üzere 5 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.
türkiye
kocaeli
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kocaeli, yangın, orman yangını, cezaevi, gebze, tutuklama, suçlu

Kocaeli’de otluk alanda yangına sebebiyet veren şahıs tutuklandı

18:34 13.08.2021
© İHA / CİHAN ATİK - HARUN YILDIZKocaeli’de otluk alanda yangına sebebiyet veren şahıs tutuklandı
Kocaeli’de otluk alanda yangına sebebiyet veren şahıs tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© İHA / CİHAN ATİK - HARUN YILDIZ
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan otluk alandaki yangına sebebiyet veren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıs ifadesinde yangının sigaradan kazara çıktığını iddia etti.
Salı günü Gebze ilçesinde bulunan bir otluk alanda yangın meydana geldi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, alanı kısa sürede etkisi altına aldı.
Yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.
Olaydan sonra soruşturma başlatan polis ekipleri, yangına sebebiyet veren N.S. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki ifadesinde yangının sigaradan kazara kaynaklandığını ifade etti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca şahsın çeşitli suçlardan olmak üzere 5 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.
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