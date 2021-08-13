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Koronavirüs gelecek yıllarda çocuk hastalığı haline gelebilir
Koronavirüs gelecek yıllarda çocuk hastalığı haline gelebilir
'Science Advances' dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma Kovid-19'un hangi yaş gruplarında daha yaygın görülebileceğine ilişkin yeni veriler ortaya koydu... 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T00:42+0300
2021-08-13T00:42+0300
koronavirüs
norveç
çocuk
dünya
koronavirüs
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'Science Advances' dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, Amerikalı ve Norveçli araştırmacılar, Kovid-19'un hangi yaş gruplarında daha yaygın görülebileceği ve ölüm oranlarının nasıl seyredeceğine ilişkin gelecek senaryoları içeren 'yaşa göre yapılandırılmış gerçekçi matematiksel modelleme' geliştirdi.Araştırmacılar, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından sağlanan veriler doğrultusunda, demografik yapıları birbirinden farklı 11 ülkede hastalık yükünü inceledi. Geliştirilen modelleme ile söz konusu ülkelerdeki hastalık yükü kısa, orta ve uzun vadede 3 döneme ayrılarak analiz edildi.Araştırmacılar, modelleme ile Kovid-19'un gelecek yıllarda virüse yakalanmamış ya da henüz aşı olmamış çocukları daha çok etkileyen bir çocuk hastalığı olabileceğini gösterdi.Norveç'teki Oslo Üniversitesinden Ottar Bjornstad, solunum hastalıklarına ilişkin tarihsel verilerin, salgından etkilenen yaş gruplarının zamanla nasıl değiştiğine ilişkin fikir verdiğini belirtti.Bjornstad, Kovid-19'un yetişkinler arasında daha ağır seyrettiğini, yaşla ölüm riskinin de arttığını ancak gelecek yıllarda diğer koronavirüsler ve grip virüsleri gibi Kovid-19'un da çoğunlukla aşılanmamış ya da hastalığa yakalanmamış çocuklar arasında yaygın şekilde görülebileceğini kaydetti.Bjornstad şöyle devam etti
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norveç, çocuk, dünya, koronavirüs

Koronavirüs gelecek yıllarda çocuk hastalığı haline gelebilir

00:42 13.08.2021
© REUTERS / Allison DinnerABD - koronavirüs - Kovid-19 - çocuk
ABD - koronavirüs - Kovid-19 - çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© REUTERS / Allison Dinner
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'Science Advances' dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma Kovid-19'un hangi yaş gruplarında daha yaygın görülebileceğine ilişkin yeni veriler ortaya koydu. Amerikalı ve Norveçli bilim insanları tarafından yapılan çalışma gelecek yıllarda virüsün aşı olmamış çocukları daha çok etkileyen hastalığa dönüşebileceğini gösterdi.
'Science Advances' dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, Amerikalı ve Norveçli araştırmacılar, Kovid-19'un hangi yaş gruplarında daha yaygın görülebileceği ve ölüm oranlarının nasıl seyredeceğine ilişkin gelecek senaryoları içeren 'yaşa göre yapılandırılmış gerçekçi matematiksel modelleme' geliştirdi.
Araştırmacılar, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından sağlanan veriler doğrultusunda, demografik yapıları birbirinden farklı 11 ülkede hastalık yükünü inceledi. Geliştirilen modelleme ile söz konusu ülkelerdeki hastalık yükü kısa, orta ve uzun vadede 3 döneme ayrılarak analiz edildi.
Araştırmacılar, modelleme ile Kovid-19'un gelecek yıllarda virüse yakalanmamış ya da henüz aşı olmamış çocukları daha çok etkileyen bir çocuk hastalığı olabileceğini gösterdi.
Norveç'teki Oslo Üniversitesinden Ottar Bjornstad, solunum hastalıklarına ilişkin tarihsel verilerin, salgından etkilenen yaş gruplarının zamanla nasıl değiştiğine ilişkin fikir verdiğini belirtti.
Bjornstad, Kovid-19'un yetişkinler arasında daha ağır seyrettiğini, yaşla ölüm riskinin de arttığını ancak gelecek yıllarda diğer koronavirüsler ve grip virüsleri gibi Kovid-19'un da çoğunlukla aşılanmamış ya da hastalığa yakalanmamış çocuklar arasında yaygın şekilde görülebileceğini kaydetti.
Bjornstad şöyle devam etti
"Örneğin devam eden genomik çalışmalar, Asya ya da Rus gribi olarak bilinen ve ilk başta 70 yaş üstü yetişkinleri olmak üzere 1 milyondan fazla kişiyi öldüren 1889-1890 pandemisinin, şu anda endemik, hafif, çoğunlukla 7-12 aylık bebeklerde görülen HCoV-OC43 virüsünün ortaya çıkmasından kaynaklanmış olabileceğini düşündürmektedir."
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