https://tr.sputniknews.com/20210813/koronavirus-gelecek-yillarda-cocuk-hastaligi-haline-gelebilir-1047984915.html

Koronavirüs gelecek yıllarda çocuk hastalığı haline gelebilir

Koronavirüs gelecek yıllarda çocuk hastalığı haline gelebilir

'Science Advances' dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma Kovid-19'un hangi yaş gruplarında daha yaygın görülebileceğine ilişkin yeni veriler ortaya koydu... 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T00:42+0300

2021-08-13T00:42+0300

2021-08-13T00:42+0300

koronavirüs

norveç

çocuk

dünya

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/10/1043826480_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_838f4bb5c6b642f6d0214d5f92921963.jpg

'Science Advances' dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, Amerikalı ve Norveçli araştırmacılar, Kovid-19'un hangi yaş gruplarında daha yaygın görülebileceği ve ölüm oranlarının nasıl seyredeceğine ilişkin gelecek senaryoları içeren 'yaşa göre yapılandırılmış gerçekçi matematiksel modelleme' geliştirdi.Araştırmacılar, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından sağlanan veriler doğrultusunda, demografik yapıları birbirinden farklı 11 ülkede hastalık yükünü inceledi. Geliştirilen modelleme ile söz konusu ülkelerdeki hastalık yükü kısa, orta ve uzun vadede 3 döneme ayrılarak analiz edildi.Araştırmacılar, modelleme ile Kovid-19'un gelecek yıllarda virüse yakalanmamış ya da henüz aşı olmamış çocukları daha çok etkileyen bir çocuk hastalığı olabileceğini gösterdi.Norveç'teki Oslo Üniversitesinden Ottar Bjornstad, solunum hastalıklarına ilişkin tarihsel verilerin, salgından etkilenen yaş gruplarının zamanla nasıl değiştiğine ilişkin fikir verdiğini belirtti.Bjornstad, Kovid-19'un yetişkinler arasında daha ağır seyrettiğini, yaşla ölüm riskinin de arttığını ancak gelecek yıllarda diğer koronavirüsler ve grip virüsleri gibi Kovid-19'un da çoğunlukla aşılanmamış ya da hastalığa yakalanmamış çocuklar arasında yaygın şekilde görülebileceğini kaydetti.Bjornstad şöyle devam etti

norveç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

norveç, çocuk, dünya, koronavirüs