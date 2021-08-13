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https://tr.sputniknews.com/20210813/kremlin-moldova-ile-karsilikli-ticaret-uzerindeki-kisitlamalari-kaldirma-konusunda-anlastik-1047985794.html
Kremlin: Moldova ile karşılıklı ticaret üzerindeki kısıtlamaları kaldırma konusunda anlaştık
Kremlin: Moldova ile karşılıklı ticaret üzerindeki kısıtlamaları kaldırma konusunda anlaştık
Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak, Moldova ile karşılıklı ticaret üzerindeki kısıtlamaları kaldırma konusunda anlaştıklarını ve... 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T01:13+0300
2021-08-13T01:13+0300
dünya
rusya
moldova
kremlin
dmitriy kozak
avrupa birliği
maya sandu
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Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak, Moldova’da Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Dışişleri Bakanı Nikolae Popescu, İçişleri Bakanı Anna Revenko ve diğer yetkililerle yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında ziyaretiyle ilgili değerlendirmede bulundu.Kozak, "Rusya, kendi çıkarlarına zarar vermeyecek şekilde karşılıklı fayda temelinde Moldova'ya yardım etmeye hazır. Moldova’da yeni hükümet kurulduktan ve istikrar unsuru belirdikten sonra ikili gündemdeki konuların ele alınması konusunda anlaştık. Çok yapıcı ve samimi bir görüşme oldu. Rusya Federasyonu, Moldova halkının seçimine saygı duyuyor ve yeni hükümetle işbirliğine hazır" dedi.Moldova ile Rusya arasındaki tüm sorunlar hakkında departmanlar arası düzeyde bir diyalog başlatılacağına vurgu yapan Kozak, "Transdinyester sorununun çözümü konusu, askeri mühimmatlar konusu, Moldova mallarının Rusya pazarına gümrüksüz tedarikinde işbirliği gibi çok farklı konuları ele aldık. Karşılıklı ticarette işbirliği yapmayı ve mevcut kısıtlamaları kaldırma konusunda anlaştık. Ayrıca, Moldova tarım ürünlerinin Rusya pazarına tedariki konusunda karşılıklı adımlar üzerinde mutabık kaldık" diye konuştu.Kozak, Gazprom ile Moldova-Gaz arasındaki anlaşmanın sonbaharda sona ermesi nedeniyle Rus gazının tedariki için yeni bir anlaşmanın imzalanması konusunun da görüşüldüğünü belirterek, "Mevcut gaz sorunu ile ilgili olarak karşılıklı fayda sağlayan kararlar almak için diyalog gerekiyor. Kimse kimseye hediye vermek zorunda olmadığı gibi, başkalarının hakkına da göz koymamalı" ifadelerini kullandı.İki ülke devlet başkanlarının olası görüşmesine ilişkin soruyu Kozak, "Bahsi geçen tüm konularda çalışma düzeyinde bir ön anlaşmaya varırsak, görüşme kesinlikle gerçekleşecektir" şeklinde yanıtladı.2014 yılında, Moldova hükümetinin Avrupa Birliği (AB) ile Ortaklık Anlaşması imzalamasının ardından, Moldova ile Rusya arasındaki ticaret önemli ölçüde azalmıştı. Rusya, Avrupa mallarının Moldova üzerinden Rus pazarına sokulmasını önlemek için, bazı Moldova ürünlerinin ithalatına geçici yasak getirmişti.31 Temmuz 2014'te dönemin Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Moldova'dan ithal edilen mallara ithalat vergisi getirilmesine ilişkin bir kararname imzalamıştı. Et, meyve, sebze, tahıl, şeker, bira, şarap, mobilya gibi ürünler ithalat vergisine tabi ürünler listesine alınmıştı.
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rusya, moldova, kremlin, dmitriy kozak, avrupa birliği, maya sandu

Kremlin: Moldova ile karşılıklı ticaret üzerindeki kısıtlamaları kaldırma konusunda anlaştık

01:13 13.08.2021
© Fotoğraf : TwitterMoldova - Rusya
Moldova - Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak, Moldova ile karşılıklı ticaret üzerindeki kısıtlamaları kaldırma konusunda anlaştıklarını ve Rusya'nın Moldova'ya karşılıklı fayda temelinde yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.
Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak, Moldova’da Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Dışişleri Bakanı Nikolae Popescu, İçişleri Bakanı Anna Revenko ve diğer yetkililerle yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında ziyaretiyle ilgili değerlendirmede bulundu.
Kozak, "Rusya, kendi çıkarlarına zarar vermeyecek şekilde karşılıklı fayda temelinde Moldova'ya yardım etmeye hazır. Moldova’da yeni hükümet kurulduktan ve istikrar unsuru belirdikten sonra ikili gündemdeki konuların ele alınması konusunda anlaştık. Çok yapıcı ve samimi bir görüşme oldu. Rusya Federasyonu, Moldova halkının seçimine saygı duyuyor ve yeni hükümetle işbirliğine hazır" dedi.
Moldova ile Rusya arasındaki tüm sorunlar hakkında departmanlar arası düzeyde bir diyalog başlatılacağına vurgu yapan Kozak, "Transdinyester sorununun çözümü konusu, askeri mühimmatlar konusu, Moldova mallarının Rusya pazarına gümrüksüz tedarikinde işbirliği gibi çok farklı konuları ele aldık. Karşılıklı ticarette işbirliği yapmayı ve mevcut kısıtlamaları kaldırma konusunda anlaştık. Ayrıca, Moldova tarım ürünlerinin Rusya pazarına tedariki konusunda karşılıklı adımlar üzerinde mutabık kaldık" diye konuştu.
Kozak, Gazprom ile Moldova-Gaz arasındaki anlaşmanın sonbaharda sona ermesi nedeniyle Rus gazının tedariki için yeni bir anlaşmanın imzalanması konusunun da görüşüldüğünü belirterek, "Mevcut gaz sorunu ile ilgili olarak karşılıklı fayda sağlayan kararlar almak için diyalog gerekiyor. Kimse kimseye hediye vermek zorunda olmadığı gibi, başkalarının hakkına da göz koymamalı" ifadelerini kullandı.
İki ülke devlet başkanlarının olası görüşmesine ilişkin soruyu Kozak, "Bahsi geçen tüm konularda çalışma düzeyinde bir ön anlaşmaya varırsak, görüşme kesinlikle gerçekleşecektir" şeklinde yanıtladı.
2014 yılında, Moldova hükümetinin Avrupa Birliği (AB) ile Ortaklık Anlaşması imzalamasının ardından, Moldova ile Rusya arasındaki ticaret önemli ölçüde azalmıştı. Rusya, Avrupa mallarının Moldova üzerinden Rus pazarına sokulmasını önlemek için, bazı Moldova ürünlerinin ithalatına geçici yasak getirmişti.
31 Temmuz 2014'te dönemin Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Moldova'dan ithal edilen mallara ithalat vergisi getirilmesine ilişkin bir kararname imzalamıştı. Et, meyve, sebze, tahıl, şeker, bira, şarap, mobilya gibi ürünler ithalat vergisine tabi ürünler listesine alınmıştı.
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