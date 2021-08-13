https://tr.sputniknews.com/20210813/lavrov-baslica-endisemiz-afganistanda-yasananlarin-orta-asyaya-sicrama-olasiligi-1048007897.html

Lavrov: Başlıca endişemiz, Afganistan’da yaşananların Orta Asya’ya sıçrama olasılığı

Lavrov: Başlıca endişemiz, Afganistan’da yaşananların Orta Asya’ya sıçrama olasılığı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Afganistan’da yaşananların Orta Asya’ya yayılma olasılığından endişe duyduklarını belirtti. 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T17:29+0300

2021-08-13T17:29+0300

2021-08-13T17:29+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, basın mensuplarına açıklamasında, “Başlıca endişemiz, Afganistan’da yaşananların Orta Asya’ya, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü içindeki müttefiklerimizin topraklarına sıçramaması” ifadesini kullandı.“Bildiğiniz gibi Amerikalılar Orta Asya ülkeleriyle, Afganistan'dan çekilen silah ve ordu birliklerinin bir kısmını bu ülkelerin topraklarına yerleştirme konusunda anlaşmaya çalıştı” diye anımsatan Dışişleri Bakanı, “Ama bu konuda duruşumuz, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan’ın duruşuyla aynı, hiçbir ülkenin buna ihtiyacı yok. Afganistan topraklarına yönelik sınır ötesi operasyonlar düzenlemek gibi bariz bir amaçla burada yeni varlık yaratmaya çalışmak, müttefiklerimizi Amerikan politikasının rehini yapar” diye ekledi.‘Taliban’ın sorunu silah yoluyla çözmeye çalışması üzücü’Afganistan’da küçük büyük tüm siyasi güçlerle temas içinde olduklarını dile getiren Lavrov, “Hükümetle de Taliban’la da görüşüyoruz ve Afgan toplumunda fikir birliği oluşturmanın kolay olmadığını görüyoruz” dedi.Afganistan’daki çözümün bu ülkenin tüm siyasi, etnik ve mezhepsel güçlerin katılımıyla hayata geçirilmesini istediklerini söyleyen Rus bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://tr.sputniknews.com/20210813/taliban-uruzgan-ve-zabul-vilayetlerinin-merkezlerinde-kontrolu-ele-gecirdi-1048006968.html

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rusya, afganistan, taliban, göçmen, kabil, afgan, savaş, göç