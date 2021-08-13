https://tr.sputniknews.com/20210813/lavrov-birkac-rus-sehri-2036-olimpiyatlari-adaylik-basvurusu-icin-hazirlaniyor-1048001586.html
Lavrov: Birkaç Rus şehri 2036 Olimpiyatları adaylık başvurusu için hazırlanıyor
Lavrov: Birkaç Rus şehri 2036 Olimpiyatları adaylık başvurusu için hazırlanıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın 2036 Yaz Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapma olasılığını değerlendirdiğini belirtti. 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T15:06+0300
2021-08-13T15:06+0300
2021-08-13T15:06+0300
dünya
rusya
sergey lavrov
olimpiyat oyunları
sporcu
rusya olimpiyat komitesi (roc)
açıklama
madalya
dışişleri bakanı
2020 tokyo olimpiyat oyunları
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Bakan Lavrov, Tokyo-2020 Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan sporcuları ziyaret ettiği Rostov Bölgesi'nde, Rusya'nın 2036 Yaz Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapma olasılığını değerlendirdiğini söyledi.Lavrov, sporculardan birinin “Rusya’nın 2036 Yaz Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği için aday olup olmayacağı” sorusu üzerine, “Evet, değerlendiriliyor. Başta St. Petersburg ve Kazan olmak üzere, bazı şehirler adaylık başvurusu için hazırlanıyor” dedi.Rostov Bölge Valisi Vasiliy Golubev’e Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapma arzuları varsa, gecikmemeleri tavsiyesinde bulunan Lavrov, “Rostov Bölgesi bu tür görkemli yarışmalara ev sahipliği yapmak için yeterli potansiyele sahip; 2030'a kadar önümüzdeki sekiz ila dokuz yıl içinde birkaç yüz spor tesisi inşa etmeyi planlıyoruz. Bizi desteklerlerse, Olimpiyat Oyunlarını almaya hazırız” diye konuştu.Lavrov’un sporcularla biraraya geldiği toplantıya ayrıca, Taganrog seçim bölgesinden ‘Birleşik Rusya’ partisinden Duma milletvekili adayı, Rusya Federasyonu kamu odası üyesi, paralimpik atlet Sergey Burlakov da katıldı. Lavrov, başarılar dilediği Burlakov’un seçimlerde kazanabileceğine olan inancını dile getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20210810/rusyaya-donen-olimpiyat-sporculari-kizil-meydanda-solenle-karsilandi-1047203193.html
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rusya, sergey lavrov, olimpiyat oyunları, sporcu, rusya olimpiyat komitesi (roc), açıklama, madalya, dışişleri bakanı, 2020 tokyo olimpiyat oyunları, tokyo 2020
Lavrov: Birkaç Rus şehri 2036 Olimpiyatları adaylık başvurusu için hazırlanıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın 2036 Yaz Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapma olasılığını değerlendirdiğini belirtti.
Bakan Lavrov, Tokyo-2020 Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan sporcuları ziyaret ettiği Rostov Bölgesi'nde, Rusya'nın 2036 Yaz Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapma olasılığını değerlendirdiğini söyledi.
Lavrov, sporculardan birinin “Rusya’nın 2036 Yaz Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği için aday olup olmayacağı” sorusu üzerine, “Evet, değerlendiriliyor. Başta St. Petersburg ve Kazan olmak üzere, bazı şehirler adaylık başvurusu için hazırlanıyor” dedi.
Rostov Bölge Valisi Vasiliy Golubev’e Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapma arzuları varsa, gecikmemeleri tavsiyesinde bulunan Lavrov, “Rostov Bölgesi bu tür görkemli yarışmalara ev sahipliği yapmak için yeterli potansiyele sahip; 2030'a kadar önümüzdeki sekiz ila dokuz yıl içinde birkaç yüz spor tesisi inşa etmeyi planlıyoruz. Bizi desteklerlerse, Olimpiyat Oyunlarını almaya hazırız” diye konuştu.
Lavrov’un sporcularla biraraya geldiği toplantıya ayrıca, Taganrog seçim bölgesinden ‘Birleşik Rusya’ partisinden Duma milletvekili adayı, Rusya Federasyonu kamu odası üyesi, paralimpik atlet Sergey Burlakov da katıldı. Lavrov, başarılar dilediği Burlakov’un seçimlerde kazanabileceğine olan inancını dile getirdi.