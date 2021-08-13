https://tr.sputniknews.com/20210813/lavrov-birkac-rus-sehri-2036-olimpiyatlari-adaylik-basvurusu-icin-hazirlaniyor-1048001586.html

Lavrov: Birkaç Rus şehri 2036 Olimpiyatları adaylık başvurusu için hazırlanıyor

Lavrov: Birkaç Rus şehri 2036 Olimpiyatları adaylık başvurusu için hazırlanıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın 2036 Yaz Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapma olasılığını değerlendirdiğini belirtti. 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T15:06+0300

2021-08-13T15:06+0300

2021-08-13T15:06+0300

dünya

rusya

sergey lavrov

olimpiyat oyunları

sporcu

rusya olimpiyat komitesi (roc)

açıklama

madalya

dışişleri bakanı

2020 tokyo olimpiyat oyunları

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0d/1044951656_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_92aefdbdc40ad6761ce6b41dea262b7d.jpg

Bakan Lavrov, Tokyo-2020 Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan sporcuları ziyaret ettiği Rostov Bölgesi'nde, Rusya'nın 2036 Yaz Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapma olasılığını değerlendirdiğini söyledi.Lavrov, sporculardan birinin “Rusya’nın 2036 Yaz Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği için aday olup olmayacağı” sorusu üzerine, “Evet, değerlendiriliyor. Başta St. Petersburg ve Kazan olmak üzere, bazı şehirler adaylık başvurusu için hazırlanıyor” dedi.Rostov Bölge Valisi Vasiliy Golubev’e Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapma arzuları varsa, gecikmemeleri tavsiyesinde bulunan Lavrov, “Rostov Bölgesi bu tür görkemli yarışmalara ev sahipliği yapmak için yeterli potansiyele sahip; 2030'a kadar önümüzdeki sekiz ila dokuz yıl içinde birkaç yüz spor tesisi inşa etmeyi planlıyoruz. Bizi desteklerlerse, Olimpiyat Oyunlarını almaya hazırız” diye konuştu.Lavrov’un sporcularla biraraya geldiği toplantıya ayrıca, Taganrog seçim bölgesinden ‘Birleşik Rusya’ partisinden Duma milletvekili adayı, Rusya Federasyonu kamu odası üyesi, paralimpik atlet Sergey Burlakov da katıldı. Lavrov, başarılar dilediği Burlakov’un seçimlerde kazanabileceğine olan inancını dile getirdi.

https://tr.sputniknews.com/20210810/rusyaya-donen-olimpiyat-sporculari-kizil-meydanda-solenle-karsilandi-1047203193.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, sergey lavrov, olimpiyat oyunları, sporcu, rusya olimpiyat komitesi (roc), açıklama, madalya, dışişleri bakanı, 2020 tokyo olimpiyat oyunları, tokyo 2020