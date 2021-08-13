https://tr.sputniknews.com/20210813/maresal-rasid-dostum-ne-pahasina-olursa-olsun-afganistani-savunacaklarini-soyledi-1048015333.html

Mareşal Raşid Dostum, ne pahasına olursa olsun Afganistan'ı savunacaklarını söyledi

Mareşal Raşid Dostum, ne pahasına olursa olsun Afganistan'ı savunacaklarını söyledi

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum, ne pahasına olursa olsun vatanı savunacaklarını belirtti. 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T22:04+0300

2021-08-13T22:04+0300

2021-08-13T22:04+0300

dünya

afganistan

taliban

raşid dostum

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Dostum, Mezar-ı Şerif kentinde bazı siyasi liderlerle yaptığı görüşmede, canları pahasına bile olsa kuzeydeki Mezar-ı Şerif kentini Taliban'a karşı savunacaklarını bildirdi.Bu konuda diğer siyasi liderlerle komuta merkezi kurduklarını ifade eden Dostum, kendilerine ait tam donanımlı 2 bin 500 kişiyi aşkın gücün Taliban'a karşı savaşmaya hazır olduğunu kaydetti.Dostum, görüşmede Mezar-ı Şerif kentinin savunulması için halk güçlerinin yerleştirileceği bölgelerin belirlendiğini ve görev dağılımı yapıldığını sözlerine ekledi.Öte yandan Afganistan'ın kuzeyindeki 7 vilayet merkezinden biri Mezar-ı Şerif ve diğer Meymene olmak üzere sadece 2 vilayet merkezi hükümet güçleri kontrolünde bulunuyor.Taliban vilayet merkezlerini ele geçirmeye yöneldiABD’nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban’la barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban saldırıları hız kazandı.Taliban, hazirandan itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi.Afganistan-İran sınırındaki Nimroz vilayet merkezi Zaranc, Taliban’ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu. Ardından çoğu kuzey ve güneyde olmak üzere 18 vilayet merkezinde Afgan güvenlik güçleri, Taliban'a karşı kontrolü kaybetti. Kabil yönetimi halen 16 vilayet merkezinde hakim durumda.Çatışmaların son aylarda yoğunlaşması sivil kayıplarını ve göçleri artırdı.Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, 2021'in ilk yarısında 1659 sivil hayatını kaybederken son bir ayda 1000'den fazla sivil yaşamını yitirdi.Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.BM 18 milyon Afgan'ın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildiriyor.

https://tr.sputniknews.com/20210811/abd-istihbaratina-gore-afgan-baskenti-kabil-1-ile-3-ay-icinde-talibanin-eline-dusebilir-1047937366.html

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