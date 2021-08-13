https://tr.sputniknews.com/20210813/marmariste-13-bin-650-hektarin-yandigi-orman-alanlari-havadan-goruntulendi-1048000782.html

Marmaris'te 13 bin 650 hektarın yandığı orman alanları havadan görüntülendi

Marmaris'te 13 bin 650 hektarın yandığı orman alanları havadan görüntülendi

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris ilçesinde yanan 13 bin 650 hektar ormanlık alanın havadan çekilen görüntülerini paylaştı. Drone görüntülerinde, kızılçam... 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T14:47+0300

2021-08-13T14:47+0300

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türkiye

muğla

marmaris

orman yangını

drone

görüntü

çevre

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Marmaris'in İçmeler kara yolu Armutalan mahallesi Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, 29 Temmuz günü saat 13:00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Sık kızılçam ağaçlarıyla kaplı İçmeler, Osmaniye ve Turunç mahallelerindeki ormanlık alanlarda kozalakların patlayıp dağılmasıyla büyüyen yangın; Bayır, Turgut ile Hisarönü mahallelerinin eteklerine ulaşarak büyüdü. Havadan ve karadan müdahalelerle alevler, 9. günde söndürüldü. Yangında 13 bin 650 hektar alan zarar gördü. Marmaris'teki yangında 1996 yılında 'milli park' ilan edilen 29 bin 206 hektar alandaki kızılçam başta olmak üzere karaçam, sığla, dallı Akdeniz, pırnal meşesi ve kermes meşesi gibi ağaçlar ile dere ve nehir çevrelerindeki makilik alanların bir bölümü de zarar gördü. Yangında küle dönen alanlar, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından drone ile havadan görüntülendi.

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türkiye, muğla, marmaris, orman yangını, drone, görüntü, çevre