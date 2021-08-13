Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20210813/marmariste-13-bin-650-hektarin-yandigi-orman-alanlari-havadan-goruntulendi-1048000782.html
Marmaris'te 13 bin 650 hektarın yandığı orman alanları havadan görüntülendi
Marmaris'te 13 bin 650 hektarın yandığı orman alanları havadan görüntülendi
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris ilçesinde yanan 13 bin 650 hektar ormanlık alanın havadan çekilen görüntülerini paylaştı. Drone görüntülerinde, kızılçam... 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T14:47+0300
2021-08-13T14:47+0300
türkiye
muğla
marmaris
orman yangını
drone
görüntü
çevre
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1047999185_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d8623d4652b5457b0179d7876a0e0160.jpg
Marmaris'in İçmeler kara yolu Armutalan mahallesi Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, 29 Temmuz günü saat 13:00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Sık kızılçam ağaçlarıyla kaplı İçmeler, Osmaniye ve Turunç mahallelerindeki ormanlık alanlarda kozalakların patlayıp dağılmasıyla büyüyen yangın; Bayır, Turgut ile Hisarönü mahallelerinin eteklerine ulaşarak büyüdü. Havadan ve karadan müdahalelerle alevler, 9. günde söndürüldü. Yangında 13 bin 650 hektar alan zarar gördü. Marmaris'teki yangında 1996 yılında 'milli park' ilan edilen 29 bin 206 hektar alandaki kızılçam başta olmak üzere karaçam, sığla, dallı Akdeniz, pırnal meşesi ve kermes meşesi gibi ağaçlar ile dere ve nehir çevrelerindeki makilik alanların bir bölümü de zarar gördü. Yangında küle dönen alanlar, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından drone ile havadan görüntülendi.
muğla
marmaris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1047999185_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_2fe84cf107a1d4abe470512f97464133.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, muğla, marmaris, orman yangını, drone, görüntü, çevre

Marmaris'te 13 bin 650 hektarın yandığı orman alanları havadan görüntülendi

14:47 13.08.2021
© DHAMarmaris
Marmaris - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© DHA
Abone ol
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris ilçesinde yanan 13 bin 650 hektar ormanlık alanın havadan çekilen görüntülerini paylaştı. Drone görüntülerinde, kızılçam ağaçlarıyla kaplı alanların küle döndüğü görüldü.
Marmaris'in İçmeler kara yolu Armutalan mahallesi Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, 29 Temmuz günü saat 13:00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı.
Sık kızılçam ağaçlarıyla kaplı İçmeler, Osmaniye ve Turunç mahallelerindeki ormanlık alanlarda kozalakların patlayıp dağılmasıyla büyüyen yangın; Bayır, Turgut ile Hisarönü mahallelerinin eteklerine ulaşarak büyüdü. Havadan ve karadan müdahalelerle alevler, 9. günde söndürüldü.
Yangında 13 bin 650 hektar alan zarar gördü. Marmaris'teki yangında 1996 yılında 'milli park' ilan edilen 29 bin 206 hektar alandaki kızılçam başta olmak üzere karaçam, sığla, dallı Akdeniz, pırnal meşesi ve kermes meşesi gibi ağaçlar ile dere ve nehir çevrelerindeki makilik alanların bir bölümü de zarar gördü.
Yangında küle dönen alanlar, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından drone ile havadan görüntülendi.
010020
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:46Yalova’da Kafkas Dans ve Müzik Festivali gerçekleştirilecek
15:38Şoygu: Rusya ve Çin, ordularının karada, havada ve denizde etkileşimini arttırıyor
15:30Validebağ Korusu'nda yangın çıkardı: 'Oğluma torpil atmayı öğretiyordum'
15:30Acil sağlık hattını arayarak ayakları hakkında konuşan adam yakalandı, 'Fetişim var' dedi
15:29Yeni Zelanda paha biçilmez 'Yüzük' dizisini Britanya'ya kaptırdı
15:17Prof. Dr. Aydın: Karadeniz'deki vakaların yüzde 85'i Delta varyantı
15:15‘ABD, Afganistan’dan giderken oraya pimi çekilmiş bir bomba bırakmış oldu’
15:14'234 bin lira buharlaştı' iddiası: Binance Türkiye'den açıklama
15:11Güney Kore Savunma Bakanı'ndan özür
15:10Çin'de sel: 21 ölü, 4 kayıp
15:06Lavrov: Birkaç Rus şehri 2036 Olimpiyatları adaylık başvurusu için hazırlanıyor
15:04Sağlık Bakanı Koca: En az bir doz aşı yaptıranların oranı yüzde 70’i geçti
14:59İtalya'da tabiat parkında yangın
14:47Marmaris'te 13 bin 650 hektarın yandığı orman alanları havadan görüntülendi
14:47İsrail'de 50 yaş üstüne ve sağlık çalışanlarına üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacak
14:33Şanlıurfa'da boru hattı delindi: Ham petrol metrelerce fışkırdı
14:29Araştırma: Pandemi döneminde doğan neslin IQ'su daha düşük
14:28Prof. Dr. Aslanoğlu: Merkez Bankası’nın niyeti Eylül gibi ilk faiz indirimlerine başlamak
14:25İngiltere Plymouth'ta 5 kişiyi öldüren saldırgan, 22 yaşında bir YouTuber
14:17İTO Başkanı Avdagiç: Türkiye'de eğitim piramidi tekrar kurgulanmalı