https://tr.sputniknews.com/20210813/merkel-haftaya-moskovaya-gidiyor-1047997363.html

Merkel haftaya Moskova’ya gidiyor

Merkel haftaya Moskova’ya gidiyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, gelecek hafta cuma günü Rusya’nın başkenti Moskova’ya gidecek. 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T12:48+0300

2021-08-13T12:48+0300

2021-08-13T13:23+0300

rusya

almanya

angela merkel

vladimir putin

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Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, “20 Ağustos Cuma günü Şansölye, Moskova’yı ziyaret edecek. Programın detaylarını gelecek haftanın başında bildireceğiz” dedi.Seibert, “Kendisinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği çok açık” dedi. Daha önce yapılan açıklamaya göre, Merkel 22 Ağustos’ta da Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ziyaret edecek.Ukrayna Devlet Başkanlığı Sözcüsü Sergey Nikiforov, Merkel’in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Donbass’taki gelişmeleri ve Kuzey Akımı-2 doğalgaz boru hattı projesini görüşeceğini söylemişti.Kremlin de görüşmeyi doğrulayarak, Putin’in Merkel ile ikili ilişkileri, uluslararası ve bölgesel konuları konuşmayı planladığını bildirdi.Putin ile Merkel en son Ocak 2020’de yüz yüze görüşmüştü. Daha sonra liderler telefonla konuşmuş, bu görüşmelerin sonuncusu 21 Temmuz’da gerçekleştirilmişti.

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rusya, almanya, angela merkel, vladimir putin