https://tr.sputniknews.com/20210813/messinin-goz-yaslari-10-bin-dolardan-satisa-cikarildi-1048012558.html

Messi’nin göz yaşları 10 bin dolardan satışa çıkarıldı

Messi’nin göz yaşları 10 bin dolardan satışa çıkarıldı

Fransa’nın PSG kulübünün yeni transferi Lionel Messi’nin eski takımı Barcelona ile vedalaşma toplantısında gözyaşlarını sildiği peçete 10 bin dolardan satışa... 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T19:46+0300

2021-08-13T19:46+0300

2021-08-13T19:46+0300

yaşam

lionel messi

psg

barcelona

gözyaşı

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Arjantin’in başkenti Buenos Aires’in bir sakini, Messi’nin Barcelona’daki son basın toplantısında gözyaşlarını sildiği peçetenin ‘orijinalini’ 10 bin dolara satışa çıkarmaya karar verdi. İnternet kullanıcısı, peçete üzerinde “Lionel’in genetik materyalin” olduğunu iddia ediyor.Barcelona, geçtiğimiz hafta, Messi'nin sözleşmesinin yenilenmesine ilişkin gerçekleştirilen üst düzey görüşmelerde, 'finansal ve yapısal engeller' nedeniyle 'beklenen sonuca' varılamadığı açıklamıştı.Kariyerinin 16 yılını Barcelona’da geçiren 34 yaşındaki yıldız Messi bu hafta Fransa’nın PSG kulübüyle 2+1 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

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lionel messi, psg, barcelona, gözyaşı