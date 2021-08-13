Metro Turizm hakkında düzensiz göçmen taşıdığı iddiasıyla soruşturma

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Metro Turizm'e ait otobüse düzensiz göçmenlerin otogar dışından bindirilerek batıdaki şehirlere yasa dışı taşındığına ilişkin görüntülerin sosyal medya platformlarında yer almasını ihbar kabul etti.Anadolu Ajansı'nda (AA) yer alan habere göre başsavcılık, görüntülerde yer alan otobüsün sürücüsü, görevlileri ve firma hakkında resen soruşturma başlattı.
Van'da düzensiz göçmen taşıdığı öne sürülen Metro Turizm ve görevlileri hakkında resen soruşturma başlatıldı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Metro Turizm'e ait otobüse düzensiz göçmenlerin otogar dışından bindirilerek batıdaki şehirlere yasa dışı taşındığına ilişkin görüntülerin sosyal medya platformlarında yer almasını ihbar kabul etti.
Anadolu Ajansı'nda (AA) yer alan habere göre başsavcılık, görüntülerde yer alan otobüsün sürücüsü, görevlileri ve firma hakkında resen soruşturma başlattı.