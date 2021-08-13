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https://tr.sputniknews.com/20210813/metro-turizm-hakkinda-duzensiz-gocmen-tasidigi-iddiasiyla-sorusturma-1048005988.html
Metro Turizm hakkında düzensiz göçmen taşıdığı iddiasıyla soruşturma
Metro Turizm hakkında düzensiz göçmen taşıdığı iddiasıyla soruşturma
Van'da düzensiz göçmen taşıdığı öne sürülen Metro Turizm ve görevlileri hakkında resen soruşturma başlatıldı. 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T16:48+0300
2021-08-13T16:48+0300
van
metro turizm
kaçak
soruşturma
göçmen mutabakatı
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Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Metro Turizm'e ait otobüse düzensiz göçmenlerin otogar dışından bindirilerek batıdaki şehirlere yasa dışı taşındığına ilişkin görüntülerin sosyal medya platformlarında yer almasını ihbar kabul etti.Anadolu Ajansı'nda (AA) yer alan habere göre başsavcılık, görüntülerde yer alan otobüsün sürücüsü, görevlileri ve firma hakkında resen soruşturma başlattı.
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van, metro turizm, kaçak, soruşturma, göçmen mutabakatı

Metro Turizm hakkında düzensiz göçmen taşıdığı iddiasıyla soruşturma

16:48 13.08.2021
© Fotoğraf : Twitter Metro Turizm
Metro Turizm - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Van'da düzensiz göçmen taşıdığı öne sürülen Metro Turizm ve görevlileri hakkında resen soruşturma başlatıldı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Metro Turizm'e ait otobüse düzensiz göçmenlerin otogar dışından bindirilerek batıdaki şehirlere yasa dışı taşındığına ilişkin görüntülerin sosyal medya platformlarında yer almasını ihbar kabul etti.
Anadolu Ajansı'nda (AA) yer alan habere göre başsavcılık, görüntülerde yer alan otobüsün sürücüsü, görevlileri ve firma hakkında resen soruşturma başlattı.
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