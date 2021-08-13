https://tr.sputniknews.com/20210813/micotakis-yanginlarla-mucadele-basarisizligini-telafi-icin-bakanliklarda-degisiklige-gitti-1047996709.html

Miçotakis, yangınlarla mücadele başarısızlığını telafi için bakanlıklarda değişikliğe gitti

Miçotakis, yangınlarla mücadele başarısızlığını telafi için bakanlıklarda değişikliğe gitti

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, yangınlarla mücadelede başarısızlığının karşısında artan halk tepkisinin ardından bakanlıklarda değişikliğe gitti... 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T12:41+0300

2021-08-13T12:41+0300

2021-08-13T12:41+0300

yunanistan

yangın

kiryakos miçotakis

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Başbakan Kyriakos Miçotakis, ülke çapındaki yangınların ardından bakanlık ekibinde değişiklik yapıldığını duyurdu. Bu kapsamda, Ekonomi Politikasından Sorumlu Genel Sekreter görevini yürüten Christos Triantopoulos, Doğal Afetlerden Sorumlu Bakan olarak atandı. Triantopoulos, son yangınlardan ağır şekilde etkilenen işletmelerin ve ailelerin kayıplarını telafi etmek için çalışacak. Ayrıca, Kalkınma ve Gıda Bakanlığı'nda çalışan Ioannis Oikonomou de hükümet sözcüsü olarak görevlendirildi. Oikonomou'nun yerine ise şimdiye kadar Dijital İletişim Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Giorgos Stylios geçti.Üst düzey bir hükümet yetkilisi Reuters'e verdiği demeçte değişikliğin amacını "Doğal afetlere ve krizlere müdahaleyi güçlendirmek ve yangından etkilenen bölgelerdeki kayıpları telafi etmek" diye açıkladı. Yunanistan'da ülke çapında çıkan yangınlarda binlerce ev ve iş yerinin yanı sıra 65 bin hektarlık ormanlık alanın kül olması nedeniyle halk, hükümetin yangınlarla mücadele yöntemlerinin başarısız olduğunu düşünüyor. İtfaiye yetkilileri Reuters'a yaptıkları açıklamada, yüzlerce kişinin tahliye edildiği Eğriboz Adası ve Batı Mora ile Kuzey Attika bölgelerindeki orman yangınlarının kontrol altında olduğunu, ancak birçok itfaiyecinin olası alevlenmelerle mücadele etmek için bölgelerde kaldığını söyledi.Yangınlarda 1 sivil 2 itfaiye görevlisi hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmalarında yer alan 2 itfaiye erinin ise durumu ağır. Miçotakis geçen hafta yangınlarla mücadelede başarızlık nedeniyle özür dilemiş ve zarar gören kişilerin kayıplarının karşılanması için 500 milyon euroluk ek bütçeyi onayladığını açıklamıştı.

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yunanistan, yangın, kiryakos miçotakis