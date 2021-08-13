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Moskova Metrosu’nda yüz tanıma teknolojisi ile ödeme sistemi test edilmeye başlandı
Moskova Metrosu’nda yüz tanıma teknolojisi ile ödeme sistemi test edilmeye başlandı
Rusya’nın başkenti Moskova’daki ünlü ve tarihi metroda yüz tanıma teknolojisinin kullanıldığı temassız ödeme sisteminin test sürecine geçildi. Bu teknoloji... 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T17:20+0300
2021-08-13T17:20+0300
dünya
rusya
moskova metrosu
yüz tanıma teknolojisi
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Moskova Ulaşım Dairesi’nin Basın Dairesi Başkanı Anna Lapuşkina, Moskova Metrosu’nda yüz tanıma teknolojisi ile ödeme sisteminin test edilmeye başlandığını söyledi.Lapuşkina’ya göre bu yöntemle çok meşgul olan metro ağındaki yolcu trafiğinin daha hızlı hale getirilmesi bekleniyor.Test amaçlı olarak kentteki bir metro hattında kurulan sistemle şu anda yüzle ödeme alınabiliyor.Lapuşkina, “Yolcu sadece kameraya bakıp geçiyor. Kamera yolcuyu tanımlıyor, yolcu da ondan sonra turnikeden geçebiliyor. Gerçekten hiç vakit almıyor. Sadece duruyorsunuz, sistem sizi okuyor ve geçişinize izin veriyor. Bence bu harika” dedi.Sistemin halihazırda Moskova Metrosu çalışanları tarafından 60 binden fazla kez test edildiğini belirten Lapuşkina, “Bu metro ödeme yöntemleri bakımından açık ara dünyanın bir numarası” ifadesini kullandı.FacePay sisteminin kulanılması için yolcunun biyometrik verileri ile hesap numarasını bağlaması gerekiyor, sistem daha sonra ödemeyi buradan otomatik olarak alabiliyor.Öte yandan sistemin kullanıcıların gizliliğinin ihlaline yol açabileceği endişesi de dile getiriliyor. Ancak bu teknoloji dünyada ilk kez kullanılmıyor. Çin’in bazı kentlerinde, söz gelimi Zhengzhou’da bu teknoloji mevcut.Metronun güvenlik birimi başkanı Andrey Kiçigin daha önce yaptığı açıklamada bu yıl bitmeden yolcuların ulaşım ücretlerini yüzleri ile ödeyebileceğini bildirmişti.Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Maksim Liksutov da sistemin yolcuların yüzünü kapatan nesneler olsa bile çalışabildiğini belirtmişti.
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rusya, moskova metrosu, yüz tanıma teknolojisi

Moskova Metrosu’nda yüz tanıma teknolojisi ile ödeme sistemi test edilmeye başlandı

17:20 13.08.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girMetro, koronavirüs, Moskova, Rusya
Metro, koronavirüs, Moskova, Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© Sputnik
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Rusya’nın başkenti Moskova’daki ünlü ve tarihi metroda yüz tanıma teknolojisinin kullanıldığı temassız ödeme sisteminin test sürecine geçildi. Bu teknoloji kent sakinlerinin ulaşım kartı veya para kullanmadan toplu taşımadan yararlanmasını sağlayacak.
Moskova Ulaşım Dairesi’nin Basın Dairesi Başkanı Anna Lapuşkina, Moskova Metrosu’nda yüz tanıma teknolojisi ile ödeme sisteminin test edilmeye başlandığını söyledi.
Lapuşkina’ya göre bu yöntemle çok meşgul olan metro ağındaki yolcu trafiğinin daha hızlı hale getirilmesi bekleniyor.
Test amaçlı olarak kentteki bir metro hattında kurulan sistemle şu anda yüzle ödeme alınabiliyor.
Lapuşkina, “Yolcu sadece kameraya bakıp geçiyor. Kamera yolcuyu tanımlıyor, yolcu da ondan sonra turnikeden geçebiliyor. Gerçekten hiç vakit almıyor. Sadece duruyorsunuz, sistem sizi okuyor ve geçişinize izin veriyor. Bence bu harika” dedi.
Sistemin halihazırda Moskova Metrosu çalışanları tarafından 60 binden fazla kez test edildiğini belirten Lapuşkina, “Bu metro ödeme yöntemleri bakımından açık ara dünyanın bir numarası” ifadesini kullandı.
FacePay sisteminin kulanılması için yolcunun biyometrik verileri ile hesap numarasını bağlaması gerekiyor, sistem daha sonra ödemeyi buradan otomatik olarak alabiliyor.
Öte yandan sistemin kullanıcıların gizliliğinin ihlaline yol açabileceği endişesi de dile getiriliyor. Ancak bu teknoloji dünyada ilk kez kullanılmıyor. Çin’in bazı kentlerinde, söz gelimi Zhengzhou’da bu teknoloji mevcut.
Metronun güvenlik birimi başkanı Andrey Kiçigin daha önce yaptığı açıklamada bu yıl bitmeden yolcuların ulaşım ücretlerini yüzleri ile ödeyebileceğini bildirmişti.
Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Maksim Liksutov da sistemin yolcuların yüzünü kapatan nesneler olsa bile çalışabildiğini belirtmişti.
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