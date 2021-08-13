Moskova’da koronavirüs kısıtlamalarının bir kısmı kaldırılıyor

Moskova’da bugün itibarıyla iş yerlerinin, 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunan kişiler de dahil olmak üzere, çalışanların en az yüzde 30’unu uzaktan çalıştırması zorunluluğu kaldırılıyor.İşverenlere yine de herhangi bir sorun oluşturmuyorsa uzaktan çalışma düzenini korumaları da tavsiye ediliyor.İşe başlamadan önce çalışanların ateşlerinin ölçülmesi mecburiyeti kalacak, ancak bunun artık dört saatte bir yapılması gerekmeyecek. 15 günde bir çalışanların en az yüzde 10’una düzenli olarak koronavirüs testi yapılması zorunluluğu da kaldırılıyor.Kentte hayvanat bahçelerine yönelik ziyaret kısıtlaması da bundan böyle geçerli değil. Ancak maske ve kamusal alanlarda sosyal mesafeye uyma kuralı hala mevcut. Kalabalık etkinliklere yönelik yasak, tiyatro, sinema ve konserlerle ilgili kısıtlamalar da devam ediyor.‘Genel anlamda hayatın normal ritmine dönüldü’Kentte hayatın normal ritmine dönüldüğünü belirten Sobyanin, “Toplu aşılama ve başka tedbirler sayesinde salgın azalmaya devam ediyor” dedi.Sobyanin’e göre kentte koronavirüs kaynaklı hastaneye yatma durumlarında azalma oldu, Kovid-19 hastanelerindeki yatak doluluk oranı nisan başından bu yana en düşük seviyesinde ve dolu yatak sayısı yedi binin altında. Toplu aşılama da devam ediyor, bu hafta ilk aşıyı yaptıran Moskovalıların sayısı bu hafta 4 buçuk milyonu aştı. Kentte yine de eskisi gibi dikkatli davranılmaya devam edilecek.
Rusya’nın başkenti Moskova’nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, kentte Kovid-19 nedeniyle getirilen kısıtlamaların bir kısmının kaldırılacağını bildirdi.
Moskova’da bugün itibarıyla iş yerlerinin, 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunan kişiler de dahil olmak üzere, çalışanların en az yüzde 30’unu uzaktan çalıştırması zorunluluğu kaldırılıyor.
İşverenlere yine de herhangi bir sorun oluşturmuyorsa uzaktan çalışma düzenini korumaları da tavsiye ediliyor.
İşe başlamadan önce çalışanların ateşlerinin ölçülmesi mecburiyeti kalacak, ancak bunun artık dört saatte bir yapılması gerekmeyecek. 15 günde bir çalışanların en az yüzde 10’una düzenli olarak koronavirüs testi yapılması zorunluluğu da kaldırılıyor.
Kentte hayvanat bahçelerine yönelik ziyaret kısıtlaması da bundan böyle geçerli değil. Ancak maske ve kamusal alanlarda sosyal mesafeye uyma kuralı hala mevcut. Kalabalık etkinliklere yönelik yasak, tiyatro, sinema ve konserlerle ilgili kısıtlamalar da devam ediyor.
‘Genel anlamda hayatın normal ritmine dönüldü’
Kentte hayatın normal ritmine dönüldüğünü belirten Sobyanin, “Toplu aşılama ve başka tedbirler sayesinde salgın azalmaya devam ediyor” dedi.
Sobyanin’e göre kentte koronavirüs kaynaklı hastaneye yatma durumlarında azalma oldu, Kovid-19 hastanelerindeki yatak doluluk oranı nisan başından bu yana en düşük seviyesinde ve dolu yatak sayısı yedi binin altında. Toplu aşılama da devam ediyor, bu hafta ilk aşıyı yaptıran Moskovalıların sayısı bu hafta 4 buçuk milyonu aştı. Kentte yine de eskisi gibi dikkatli davranılmaya devam edilecek.